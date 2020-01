Bankowość internetowa. Jak przekonać Polaków po 60-tce?

Żyjemy w otoczeniu najnowszych technologii. Niektórzy, jak np. młode pokolenia, adaptują się do nich szybciej, innym zabiera to nieco więcej czasu. Do drugiej z tych grup należą osoby w wieku 60+. Potwierdzeniem tego może być chociażby najnowsze badanie Alior Banku, z którego wynika, że seniorzy nie unikają wprawdzie bankowości internetowej, ale wielu z nich ciągle nie potrafi się obyć bez wizyt w stacjonarnej placówce banku. Z bankowości mobilnej korzysta tylko co 6. z nich.

- Dostrzegamy te ograniczenia również w rozmowach z naszymi klientami. Wciąż wśród wielu z nich istnieje pewna nieśmiałość w korzystaniu z nowych technologii. Rozumiemy te argumenty i chcemy na nie odpowiadać. Dlatego jednym z celów bankowego projektu „cyfryzacja” jest wspieranie i edukowanie w zakresie korzystania z bankowości internetowej i mobilnej. W naszych oddziałach wprowadzamy strefy, w których bankierzy wytłumaczą, a przede wszystkim pokażą, jak działają nowoczesne formy bankowości – mówi Dorota Mielewczyk, Menedżer ds. Badań Marketingowych i Rozwoju Alior Banku, odpowiedzialna za projekt „cyfryzacji”.

Polskie społeczeństwo się starzeje – co piąty z nas ma już po 60-tce, a udział seniorów wraz z upływem lat ma być coraz większy. Zmiany demograficzne nie mogą umknąć uwadze różnego rodzaju instytucji, a banki nie są pod tym względem żadnym wyjątkiem.Jak podaje NBP, rachunek w banku posiada 57 proc. osób po 59. roku życia, a jedna trzecia z nich korzysta ze zdalnych kanałów bankowych. Badanie zrealizowane dla Alior Banku pokazuje z kolei, że seniorzy znacznie chętniej korzystają z bankowości internetowej niż mobilnej. Niemal połowa osób powyżej 60. roku życia loguje się na konto przez stronę internetową, aplikacji mobilnej używa do tego tylko 16 proc. badanych. Bankowość internetowa najczęściej jest wykorzystywana do realizacji przelewów (96 proc. wskazań) oraz sprawdzania salda (90 proc.). Trzecią najpopularniejszą czynnością jest bezpośrednie płacenie za produkty i usługi przez internet m.in. za pomocą szybkich płatności typu pay-by-link (53 proc.).Chociaż seniorzy używają bankowości elektronicznej najczęściej do nieskomplikowanych czynności, to i tak napotykają bariery. Wśród przeszkód respondenci wskazywali najczęściej brak wiedzy (29 proc.) oraz własne przyzwyczajenia i brak potrzeby korzystania z kanałów cyfrowych (21 proc.). Osoby starsze zniechęcają także obawy o bezpieczeństwo (23 proc.)I wprawdzie bankowość internetowa i wśród seniorów cieszy się popularnością, to jednocześnie okazuje, że wielu sześćdziesięciolatków nadal woli skierować swoje kroki do placówki stacjonarnej banku i osobiście porozmawiać z konsultantem. Jak czytamy w komunikacie z badania, aż 83 proc. respondentów w tym wieku odwiedziło oddział swojego banku przynajmniej raz w roku. Jednocześnie 39 proc. ankietowanych przyznało, że takie wizyty miały miejsce więcej niż pięć razy w ciągu dwunastu miesięcy. Zaledwie 17 proc. z tej grupy nie było w placówce banku ani razu. Najczęściej polscy seniorzy w oddziałach wypłacają pieniądze (40 proc. wskazań), a 26 proc. zdobywa w ten sposób informacje na temat produktów finansowych. Ponad jedna piąta (22 proc.) Polaków po 60 roku życia wpłaca pieniądze w oddziale banku.Co ciekawe, płacenie gotówką i kartą w sklepach stacjonarnych są wśród Polaków 60+ tak samo popularne. Te metody zyskały odpowiednio 78 proc. i 76 proc. wskazań. To zdecydowanie najchętniej wybierane sposoby rozliczania płatności za zakupy, które w przypadku tej grupy wiekowej utrzymują dużą przewagę nad różnego rodzaju płatnościami mobilnymi. Jest to dobra informacja potwierdzająca, że osoby starsze nie boją się korzystać z karty płatniczej.Wśród najstarszych ankietowanych tylko niewielka część jest otwarta na nowoczesne rozwiązania i usprawnienia, jakie umożliwia bankowość internetowa. Blisko połowa zgadza się ze stwierdzeniem, że chętnie załatwialiby sprawy urzędowe na stronie internetowej swojego banku. Jednocześnie tyle samo osób nie chciałoby w ten sposób kupować ubezpieczenia.