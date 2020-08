3 kroki do bezpiecznej bankowości elektronicznej

Bankowość elektroniczna cieszy się wśród Polaków rosnącą popularnością. Coraz większa grupa z nas nie wyobraża sobie już, by zarządzać finansami w inny sposób. Jednocześnie jednak nie milkną pytania o bezpieczeństwo internetowego dostępu do usług bankowych. Wiele oczywiście zależy tu od zabezpieczeń stosowanych przez instytucje, ale sami również możemy dołożyć starań, aby zabezpieczyć się należycie przed szkodliwą działalnością cyberprzestępców. Jak to zrobić? Oto kilka praktycznych wskazówek od ESET.

1. Silne hasło to podstawa

2. Z bankowości elektronicznej korzystaj tylko na własnych urządzeniach

3. Regularnie sprawdzaj aktywność na koncie

"123456789", "qwerty", "password" to czołówka listy najczęściej hakowanych haseł dostępu . I wprawdzie bankowość elektroniczna najczęściej wymaga od nas stosowania nieco bardziej wymyślnych kombinacji cyfr, liter i znaków, to jednak i tu nie można zapominać o kardynalnych zasadach.Po pierwsze hasło do bankowości elektronicznej musi być unikalne, a więc nie może to być hasło, którego używamy w innych miejscach – na innych portalach internetowych, podczas logowania do systemu na komputerze itd.Po drugie powinno być trudne do odgadnięcia (dla innych), a przy tym łatwe do zapamiętania (dla nas). Najlepiej w roli haseł sprawdzają się frazy złożone z kilku wyrazów i przeplatane w kilku miejscach znakami specjalnymi oraz cyframi (np. E$ETchr0niprzedWiRu$ami), które na zasadzie skojarzeń łatwo zapadają w pamięć, a jednocześnie są trudne do odgadnięcia przez osoby z zewnątrz. Jest tylko jeden warunek – nie wolno umieszczać w takim haśle zwrotów, które można w łatwy sposób z nami skojarzyć (np. data urodzenia, ślubu, imiona dzieci). Pod żadnym pozorem nie wolno go także nikomu zdradzać.Jeśli chcemy mieć pewność, że nasza bankowość elektroniczna jest bezpieczna, powinniśmy logować się do niej wyłącznie z własnego komputera lub smartfona. W innym przypadku ryzykujemy, że dane logowania mogą wpaść w niepowołane ręce, np. dlatego że cudzy komputer został zainfekowany, miał włączoną funkcję zapamiętywania haseł albo po prostu zapomnieliśmy się wylogować.Oczywiście trzeba przy tym zatroszczyć się o to, żeby nasze urządzenia, z których logujemy się do banku, również były bezpieczne. Z tego powodu należy zadbać o to, by były na nich zainstalowane najnowsze aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, a także sprawdzony pakiet antywirusowy. Dobrze, jeśli ten ostatni ma dedykowaną funkcję ochrony bankowości internetowej. W przypadku smartfonów zaleca się natomiast korzystanie tylko i wyłącznie z dedykowanej aplikacji banku.Czasem mimo zachowania wszelkich środków ostrożności może się zdarzyć, że przestępcom mimo wszystko uda się zdobyć dostęp do naszego rachunku, np. na skutek wykorzystania tzw. luki 0-day czy zwykłego błędu po stronie banku. Najważniejsza w takiej sytuacji jest szybka reakcja, w związku z czym należy regularnie monitorować, co dzieje się z naszym kontem.Jeśli zobaczymy w historii rachunku jakąkolwiek podejrzaną transakcję lub powiadomienie o nowym logowaniu, którego nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, warto jak najszybciej zmienić hasło i skontaktować się w tej sprawie z przedstawicielami banku.