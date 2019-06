Bankowość internetowa, czyli rosnące znaczenie VAS

Skierowana do klientów detalicznych oferta bankowa ewoluuje wręcz nieustannie. Co więcej, banki coraz częściej proponują usługi, które mają mało wspólnego z tradycyjną bankowością. Ta, wyraźnie zaznaczająca się na świecie tendencja, w Polsce jest mniej wyraźna. Przeprowadzona przez Deloitte analiza oferty krajowych i zagranicznych banków pozwoliła wyróżnić przeszło 250 usług dodanych (tzw. VAS – value added services). Okazuje się, że największe zainteresowanie Polaków wzbudza możliwość śledzenia przesyłek, kupna biletów komunikacji miejskiej oraz mobilne opłaty za parkowanie.

– Obecnie rynek idzie jeszcze dalej i mówimy o nowym rodzaju usług, które czasem z bankowością mają niewiele wspólnego. Są to tzw. VAS-y, czyli usługi dodane. Mogą to być na przykład usługi publiczne, takie jak przyjmowanie wniosków czy samo potwierdzenie tożsamości, ale też zakup biletów czy opłaty parkingowe – wyjaśnia Grzegorz W. Cimochowski, Partner, Lider sektora usług finansowych w Deloitte.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Andrey Popov - Fotolia.com Bankowość internetowa Ponad połowa Polaków chciałaby za pośrednictwem bankowości internetowej zapłacić za parking czy śledzić przesyłkę kurierską.

Banki mają szanse na budowę ekosystemów usług

– Bardzo podobnie wygląda lista najbardziej pożądanych przez klientów VAS-ów w kanałach bankowych. Największy potencjał utrzymania, ale też pozyskania nowych klientów dają usługi śledzenia przesyłek, możliwość kupna biletów komunikacji miejskiej, czy też do kina i teatru oraz rezerwacji wizyty u lekarza. Ponad 50 proc. badanych chciałoby je mieć w swoim banku – mówi Daniel Majewski, Starszy Menedżer w zespole Doradztwa Strategicznego dla sektora finansowego w Europie Środkowej i Wschodniej, Deloitte. – Zbadaliśmy również kto jest najbardziej otwarty na usługi cyfrowe. Są to klienci zamożni, tacy, którzy posiadają większą liczbę produktów bankowych i rachunek w kilku różnych instytucjach – dodaje ekspert.

– VAS-y są tym, co mogłoby pozwolić bankom się wyróżnić, tym bardziej, że blisko połowa naszych ankietowanych jest zdania, że w tej chwili usługi bankowości internetowej i mobilnej poszczególnych instytucji nie różnią się znacząco między sobą. Usługi dodatkowe mogłyby to zmienić – mówi Grzegorz Cimochowski.

Doświadczenie minionych lat pokazało, że rozwój cyfrowych kanałów bankowości bazował przede wszystkim na przenoszeniu usług i produktów (np. płatności, działalności depozytowej i kredytowej) z placówek stacjonarnych na grunt bankowości internetowej i mobilnej. Jak jednak można było przewidzieć, wraz ze wzrostem dojrzałości kanałów zdalnych, trend ten nie przynosi już użytkownikom tak wielu korzyści jak na początku. Świadome tego banki podjęły starania, aby polepszyć doświadczenia klientów poprzez rozwijanie nowych produktów i funkcjonalności, wynikających zarówno z rozwoju oferty i kanałów cyfrowych, jak i przepisów unijnych, w tym dyrektywy PSD2 Eksperci Deloitte wyodrębnili sześć kategorii takich usług:(programy lojalnościowe),(platformy zakupowe, zniżki),(podatki, cyberbezpieczeństwo ),(interfejs do infrastruktury),(ochrona życia i mienia) oraz(np. concierge, wynajem samochodów).Są kraje, takie jak państwa skandynawskie czy Singapur, gdzie VAS-y stały się już rynkowym standardem w bankowości. Banki oferują tam na przykład doradztwo w zakresie zakupu nieruchomości, rozwoju kariery zawodowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych czy rezerwowaniu wakacji. Dostęp do usług cyfrowej administracji publicznej odbywa się za pośrednictwem autoryzacji bankowej. Przykładów nie brak również w regionie Europy Środkowej. Największy węgierski bank OTP, stworzył platformę Simple, która agreguje w jednej aplikacji ponad 40 VAS-ów. To rozwiązanie jest dostępne zarówno dla klientów OTP, jak i konkurencyjnych banków. O sukcesie takiego podejścia i wysokiego popytu na VAS-y świadczy fakt, że aplikacji używa ponad 700 tys. osób, niemal dwukrotnie więcej niż „tradycyjnej” aplikacji bankowości mobilnej banku OTP.Z analizy Deloitte wynika, że banki w Polsce, póki co są na początku tej drogi. Oferowane przez nich VAS-y najczęściej zawierają ubezpieczenia, usługi urzędowe czy usługi concierge. Rzadziej są to programy rabatowe czy możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej nie wspominając o biletach do kina lub do teatru.Tymczasem Polacy już dziś masowo korzystają z usług cyfrowych i są bardzo otwarci na nowe innowacje. Jak wynika z badania Deloitte, więcej niż 80 proc. badanych skorzystało z co najmniej trzech usług cyfrowych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Najczęściej było to śledzenie przesyłek (75 proc.), porównanie cen produktów (59 proc.) czy programy lojalnościowe (45 proc.). Na czwartym miejscu (37 proc.) znalazła się możliwość załatwienia spraw i wniosków urzędowych za pośrednictwem bankowości internetowej. Pierwszą piątkę zamyka korzystanie z wideo na życzenie (35 proc.).Zdaniem Deloitte VAS-y to droga, którą polskie banki będą musiały podążyć, jeżeli będą chciały dalej rozwijać swoje kanały zgodnie z potrzebami klientów. Ponadto, instytucje bankowe są w dogodnej pozycji, aby rozwiązać największe problemy polskich użytkowników związane z usługami cyfrowymi. Aż 59 proc. badanych irytuje konieczność zakładania kolejnych kont w serwisach internetowych, by skorzystać z usług czy jakiejś oferty. Z kolei 56 proc. ankietowanych nie skorzystało z usługi cyfrowej co najmniej raz z obawy o prywatność swoich danych. Banki mają tę przewagę, że Polacy im ufają. 67 proc. jest zdania, że potrafią one lepiej zadbać o prywatność danych niż firmy technologiczne.