Z bankowości internetowej korzysta 19 mln użytkowników

Z bankowości internetowej korzysta 19 milionów aktywnych użytkowników, a wyłącznie z bankowości mobilnej - 6,5 miliona klientów - wynika z raportu NetB@nk za II kwartał 2020 roku. Związek Banków Polskich podaje, że dynamika wzrostu aktywnego wykorzystania zdalnych kanałów dostępu do bankowości nie była tak wysoka, jak można było oczekiwać ze względu na lockdown gospodarki.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba rachunków klientów indywidualnych - bankowość elektroniczna W II kwartale 2020 roku liczba rachunków klientów indywidualnych posiadających umowy umożliwiające dostęp do usług bankowości internetowej wyniosła ponad 37,59 mln. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba rachunków klientów indywidualnych - bankowość mobilna Liczba użytkowników aplikacji bankowych na urządzenia mobilne wyniosła na koniec czerwca 12,933 mln i była wyższa o 556 tys. (4,49%) wobec końcówki I kwartału. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

„Początek pandemii nie zmienił radykalnie sposobu, w jaki Polacy korzystają z usług bankowych, gdyż bardzo duża liczba klientów indywidualnych korzystała z usług banków w sposób zdalny już wcześniej, ale można przypuszczać, że pandemia wzmocniła i utrwaliła pewne nawyki w tym obszarze. Dynamika wzrostu aktywnych użytkowników w drugim kwartale była nieco słabsza niż w pierwszym, ale za to istotnie zwiększyła się liczba klientów korzystających z aplikacji mobilnych, w tym szczególnie zwiększyło się grono klientów korzystających wyłącznie z aplikacji mobilnej bankowości. W drugim kwartale obserwujemy natomiast ograniczenie średniej wartości przelewów na jednego klienta i średniej wartości rozliczeń, co wskazuje, że część klientów w początkach pandemii istotnie zmniejszyła swoje wydatki – w przypadku średniej wartości rozliczeń na jednego klienta spadek wartości wyniósł 25% – mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Płatności bezgotówkowe

„Działające w Polsce banki weszły w okres pandemii nie tylko w stosunkowo dobrej kondycji, ale także dobrze przygotowane pod względem operacyjnym i technologicznym do niezakłóconej działalności w formule zdalnej i do bezpiecznej obsługi klientów w oddziałach. Było to możliwe dzięki nieustannemu rozwojowi sektora bankowego, dokonanym inwestycjom w infrastrukturę IT i rozbudowę systemów. Podjęte w przeszłości decyzje przynoszą dobry efekt, ale musimy pamiętać, że banki, aby dalej rozwijać swoje usługi, kreować wartość dla klientów i wspierać gospodarkę, muszą generować zyski na określonym poziomie. Dzisiejsze obciążenia sektora bankowego, wzrost ryzyka kredytowego spowodowany pandemią i środowisko niskich stóp procentowych to kumulacja niekorzystnych czynników, które stawiają dalszy szybki rozwój w sferze nowych technologii pod znakiem zapytania. W takich warunkach konieczna jest rewizja poziomu bieżących obciążeń nałożonych na banki. – podsumowuje Włodzimierz Kiciński.

Raport NetB@nk pokazuje, że największe wzrostu odnotowano w bankowości mobilnej. W segmencie tym przybyło w II kwartale ponad pół miliona nowych aktywnych użytkowników.Z raportu wynika, że od początku kwietnia do końca czerwca, liczba aktywnych użytkowników bankowości internetowej wzrosła o blisko 140 tys., czyli 0,73% wobec I kwartału. Dla porównania, kwartalny przyrost w poprzednim okresie wyniósł 3,56% (nominalnie 650 tys.). Niemniej, całkowita liczba aktywnych indywidualnych klientów bankowości internetowej po raz pierwszy przekroczyła 19 milionów, a stosunek klientów aktywnych do całkowitej liczby umów bankowości internetowej osiągnął poziom blisko 51%.Stosunkowo najwyższy przyrost aktywności odnotowano w przypadku użytkowników bankowości mobilnej . Liczba użytkowników aplikacji bankowych na urządzenia mobilne wyniosła na koniec czerwca 12,933 mln i była wyższa o 556 tys. (4,49%) wobec końcówki I kwartału. Ponad 6,48 mln użytkowników z tego grona to klienci mobile only. Oznacza to, że ponad 50% użytkowników bankowości mobilnej stanowią osoby logujące się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji, przy jednoczesnym braku logowania do bankowości za pomocą tradycyjnej przeglądarki internetowej. Liczba osób korzystających z bankowości w taki sposób zwiększyła się w II kwartale o 359 tys. użytkowników.Z danych zebranych w raporcie wynika, że w II kwartale liczba klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw posiadających dostęp do bankowości internetowej przekroczyła 3 miliony. Jest to 0,88% więcej w odniesieniu do kwartału I. W tym gronie, 1,92 miliona klientów biznesowych aktywnie korzystało z bankowości elektronicznej. Wzrost aktywnych klientów wyniósł aż 3,36% w stosunku do I kwartału 2020 roku. Podobnie jak w przypadku klientów indywidualnych, także w tym segmencie zaobserwowany został istotny spadek w wartości przelewów i rozliczeń – odpowiednio o 6.92% i 18%. W przypadku klientów z segmentu przedsiębiorstw zauważalne było także zmniejszenie średniej liczby wykonywanych przelewów – z blisko 17 do 15.Dane za II kwartał 2020 r. na temat płatności bezgotówkowych pochodzące z systemów Krajowej Izby Rozliczeniowej wskazują tylko na niewielkie zmniejszenie liczby transakcji w systemie Elixir w porównaniu do I kwartału oraz spadek ich wartości o 1,89%. Natomiast w systemie Express Elixir, realizującym przelewy natychmiastowe odnotowano istotny wzrost liczby transakcji, przekraczając 20,96%. Ich wartość była wyższa tylko o niespełna 2% w odniesieniu do I kwartału 2020 roku.Trzeci spadkowy kwartał z rzędu w zakresie wartości operacji obserwowany jest natomiast w systemie Euro Elixir, rozliczającym transakcje dokonywane w euro. W skali roku nastąpił spadek o ponad 29,51% a w skali II kwartału o 8,69%. W ostatnim kwartale liczba transakcji spadła o 0,58%. Podobnie - wartość zrealizowanych transakcji była niższa niż w poprzednich kwartałach i wyniosła 39 mld euro. Jest to ponad 8,69% spadek wartości transakcji w porównaniu do I kwartału.