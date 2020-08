Po co Polakom szybkie przelewy?

W czerwcu br. liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych okazała się o 129 proc. wyższa niż przed rokiem (5,27 mln vs 2,3 mln), a ich wartość podskoczyła o 41 proc. (5,53 mld zł vs 3,9 mld zł). Trudno o wyraźniejszy dowód na to, że możliwość błyskawicznego przelewania pieniędzy zyskuje wśród społeczeństwa coraz to większą popularność. Na tym jednak nie koniec - z badania zrealizowanego dla KIR i Związku Banków Polskich przez Kantar wynika, że blisko co 3. Polak chciałby, aby przelew natychmiastowy był standardem.

Po co nam szybkie przelewy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W jakich sytuacjach przydają się przelewy natychmiastowe? Blisko co 3. Polak wskazuje, że przelewy natychmiastowe przydają mu się szczególnie w przypadku konieczności wykonania pilnej płatności Kliknij, aby przejść do galerii (2)

– Powody wyboru przelewów natychmiastowych przez konsumentów są różne, ale trend ich upowszechniania jest wyraźny. Widać, że coraz bardziej zależy nam na całodobowej dostępności do systemów płatności i możliwości operowania własnymi środkami w sposób elastyczny - dodaje Grzegorz Leńkowski.



Na podejście do kwestii płatności niewątpliwy wpływ wywierają zmiany zwyczajów zakupowych i oczekiwań formułowanych przez konsumentów. Dziś chcemy przede wszystkich szybkich transakcji i nie mamy już specjalnie ochoty na długie oczekiwanie na pieniądze. Potwierdzeniem tego są rezultaty badania zrealizowanego przez Kantar, z których wynika, że już niemal jedna trzecia klientów chce przelewów natychmiastowych w standardzie.Z badania wynika, że po przelew natychmiastowy sięgamy przede wszystkim wówczas, gdy chcemy mieć pewność, że adresat przekazu bezzwłocznie otrzyma pieniądze. Takiej odpowiedzi udziela 35 proc. respondentów. Z kolei dla 31 proc. jest to przydatne narzędzie w przypadku opłacanie rachunków w ostatniej chwili. Identyczna rzesza badanych wskazuje, że szybkie przelewy są potrzebne przy uiszczaniu ważnych i pilnych płatności na rzecz administracji publicznej, np. podatków, opłat administracyjnych i sądowych, mandatów, itp.Ponadto szybkie przelewy okazują się być użyteczne również przy spłacie raty kredytu, pożyczki, karty kredytowej (18 proc.) lub transakcjach na duże kwoty, np. przy zakupie samochodu, kiedy warto uniknąć noszenia znacznej ilości gotówki (14 proc.).