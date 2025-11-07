eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plFinanseArtykułyAktualności finansoweJak Polacy korzystają z limitów kart kredytowych? Oto najnowsze dane

Jak Polacy korzystają z limitów kart kredytowych? Oto najnowsze dane

2025-11-07 00:20

Jak Polacy korzystają z limitów kart kredytowych? Oto najnowsze dane

Karty kredytowe © pexels

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Pożyczkowe karty kredytowe biją rekordy popularności i... zadłużenia. Wykorzystanie limitów sięga nawet 90%. Coraz częściej stają się one narzędziem do krótkoterminowego finansowania i alternatywą dla tradycyjnych kredytów bankowych. Eksperci ostrzegają jednak, że za dynamicznym wzrostem może iść rosnące ryzyko zadłużenia i pogorszenie spłacalności zobowiązań.

Przeczytaj także: Karty kredytowe: nie lubią ich banki czy klienci?


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak zmienia się rynek kart kredytowych w sektorze pożyczkowym?
  • Dlaczego karty pożyczkowe rosną szybciej niż bankowe i kto z nich korzysta?
  • Jakie jest średnie wykorzystanie limitów kredytowych w obu sektorach?
  • Jak duże jest ryzyko opóźnień w spłacie zadłużenia wynikającego z użytkowania karty kredytowej?


Różne tempo rozwoju rynku kart kredytowych


Łączne zadłużenie na koniec września 2025 roku w kartach kredytowych w sektorze pożyczkowym wzrosło o 70% r/r. Liczba użytkowników tych kart przekroczyła 200 tys. Jak pokazują dane BIK, w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku przyznano o 23% wyższą wartość limitów pożyczkowych niż w analogicznym okresie ub. roku.

Dla porównania, zadłużenie w bankowych kartach kredytowych wzrosło jedynie o 0,3% r/r, a wzrost przyznanej wartości nowych limitów w okresie styczeń – wrzesień 2025 roku wyniósł 7,0% r/r. Potwierdza to stabilne od lat bankowe wydawnictwo kart kredytowych, choć trzeba przyznać, że liczba posiadaczy bankowych kart kredytowych w ujęciu rocznym spada i wynosi obecnie 4,4 mln osób.

Ile jest gotówki w kartach


Warto zwrócić uwagę na fakt, że w sektorze bankowym średnie wykorzystanie limitu na karcie to 48,7% (aktywne karty z wykorzystanym limitem min. 200 zł), w przypadku klientów firm pożyczkowych jest to 83,5%, a dla kart z limitem 2 tys. zł sięga nawet 91,7%.
Wykorzystanie limitów bankowych i pożyczkowych
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wykorzystanie limitów bankowych i pożyczkowych

W sektorze bankowym średnie wykorzystanie limitu na karcie to 48,7%

Kliknij, aby przejść do galerii (2)


Co ciekawe, tak wysokie wykorzystanie środków następuje już w pierwszych dniach od aktywacji karty wydanej przez instytucję pożyczkową (89%) i utrzymuje się w kolejnych miesiącach jej użytkowania. Wykorzystanie limitów aktywnych kart bankowych w pierwszych dniach od wydania osiąga poziom 24%.

Aktywne bankowe karty kredytowe stanowią trochę ponad połowę spośród wydanych (56,2 %), a dla porównania aktywne karty wydane przez firmy pożyczkowe stanowią 81,4%.

Spłacalność kart kredytowych w bankach na koniec września 2025 roku mierzona wartością opóźnień w spłacie powyżej 90 dni wyniosła 7,6%. Podczas gdy w przypadku kart kredytowych wydanych przez instytucje pożyczkowe ten odsetek osiągnął 13,7%.

Warto zauważyć, że co czwarty posiadacz karty w firmie pożyczkowej (25,7%) spóźnia się powyżej 90 dni z regulowaniem swoich zobowiązań w sektorze finansowym (bankowych lub pożyczkowych). W przypadku korzystających z bankowej karty kredytowej, odsetek zalegających ponad 90 dni z płatnościami w sektorze finansowym to 5,7%.

Ochrona konsumentów przed spiralą zadłużenia powinna być wspólną odpowiedzialnością wszystkich uczestników rynku finansowego.

Przeczytaj także: Polacy i ich karty kredytowe Polacy i ich karty kredytowe

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: karty kredytowe, Polacy, zadłużenie gospodarstw domowych, karta kredytowa, karty płatnicze, transakcje bezgotówkowe, usługi bankowe

Przeczytaj także

Karta kredytowa – jakie daje korzyści?

Karta kredytowa – jakie daje korzyści?

Nieużywana karta kredytowa kosztuje więcej

Nieużywana karta kredytowa kosztuje więcej

Karty płatnicze są problemem banków. Dlaczego?

Karty płatnicze są problemem banków. Dlaczego?

Transakcje bezgotówkowe mają się dobrze, choć liczba kart spada

Transakcje bezgotówkowe mają się dobrze, choć liczba kart spada

Ranking kart kredytowych na święta

Ranking kart kredytowych na święta

Karta kredytowa na święta? Korzystaj jak z pożyczki

Karta kredytowa na święta? Korzystaj jak z pożyczki

Karta kredytowa: czy jest opłacalna?

Karta kredytowa: czy jest opłacalna?

Bank Millennium: okres bezodsetkowy także dla gotówki

Bank Millennium: okres bezodsetkowy także dla gotówki

Bankowe programy rabatowe obniżą wydatki świąteczne

Bankowe programy rabatowe obniżą wydatki świąteczne

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Finanse

Polecamy

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Jak przygotować skuteczną kreację do mailingu. 7 praktycznych porad

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Dlaczego firmom opłaca się korzystać z kantorów internetowych?

Artykuły promowane

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Prawo drogowe - jakie zmiany w 2025 roku?

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Podatek od wynajmu mieszkania 2023 - jakie stawki i formy opodatkowania?

newsletter rss rss Finanse

Najpopularniejsze galerie

Kredyt hipoteczny w złotówkach droższy niż kredyt we frankach

Kredyt hipoteczny w złotówkach droższy niż kredyt we frankach

Banki obniżają oprocentowanie oszczędności

Banki obniżają oprocentowanie oszczędności

Plan na Boże Narodzenie: mniej wydatków i gości

Plan na Boże Narodzenie: mniej wydatków i gości

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Inwestowanie w złoto dobre na kryzys

Pożyczki odbijają się od dna, ale 1/3 firm pożyczkowych przestała istnieć

Pożyczki odbijają się od dna, ale 1/3 firm pożyczkowych przestała istnieć

Zdolność kredytowa we IX 2024. Kredyty mieszkaniowe znów staniały

Zdolność kredytowa we IX 2024. Kredyty mieszkaniowe znów staniały

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Zakupy online dobrodziejstwem sieci? Mamy wyniki badania "Internet marzeń"

Zakupy online dobrodziejstwem sieci? Mamy wyniki badania "Internet marzeń"

Miejski SUV z duszą - co kryje Alfa Romeo Junior mHEV poza stylem?

Miejski SUV z duszą - co kryje Alfa Romeo Junior mHEV poza stylem?

Jak pracownicy w Polsce planują swoją karierę? Tylko 4% ma jasny plan

Jak pracownicy w Polsce planują swoją karierę? Tylko 4% ma jasny plan

Internet marzeń? Bez botów i fake newsów

Internet marzeń? Bez botów i fake newsów

Jak CEO przygotowują firmy na przyszłość? Raport KPMG pokazuje nowe trendy

Jak CEO przygotowują firmy na przyszłość? Raport KPMG pokazuje nowe trendy

Nieufność wobec Rosjan, zaufanie do Czechów. Oto jak oceniamy innych i siebie

Nieufność wobec Rosjan, zaufanie do Czechów. Oto jak oceniamy innych i siebie

2035 rok coraz mniej realny? Europa traci tempo w wyścigu o elektromobilność

2035 rok coraz mniej realny? Europa traci tempo w wyścigu o elektromobilność

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć bank.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: