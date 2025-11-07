Jak Polacy korzystają z limitów kart kredytowych? Oto najnowsze dane

Pożyczkowe karty kredytowe biją rekordy popularności i... zadłużenia. Wykorzystanie limitów sięga nawet 90%. Coraz częściej stają się one narzędziem do krótkoterminowego finansowania i alternatywą dla tradycyjnych kredytów bankowych. Eksperci ostrzegają jednak, że za dynamicznym wzrostem może iść rosnące ryzyko zadłużenia i pogorszenie spłacalności zobowiązań.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmienia się rynek kart kredytowych w sektorze pożyczkowym?

Dlaczego karty pożyczkowe rosną szybciej niż bankowe i kto z nich korzysta?

Jakie jest średnie wykorzystanie limitów kredytowych w obu sektorach?

Jak duże jest ryzyko opóźnień w spłacie zadłużenia wynikającego z użytkowania karty kredytowej?



Różne tempo rozwoju rynku kart kredytowych

Ile jest gotówki w kartach

Łączne zadłużenie na koniec września 2025 roku w kartach kredytowych w sektorze pożyczkowym wzrosło o 70% r/r. Liczba użytkowników tych kart przekroczyła 200 tys. Jak pokazują dane BIK, w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku przyznano o 23% wyższą wartość limitów pożyczkowych niż w analogicznym okresie ub. roku.Dla porównania, zadłużenie w bankowych kartach kredytowych wzrosło jedynie o 0,3% r/r, a wzrost przyznanej wartości nowych limitów w okresie styczeń – wrzesień 2025 roku wyniósł 7,0% r/r. Potwierdza to stabilne od lat bankowe wydawnictwo kart kredytowych, choć trzeba przyznać, że liczba posiadaczy bankowych kart kredytowych w ujęciu rocznym spada i wynosi obecnie 4,4 mln osób.Warto zwrócić uwagę na fakt, że w sektorze bankowym średnie wykorzystanie limitu na karcie to 48,7% (aktywne karty z wykorzystanym limitem min. 200 zł), w przypadku klientów firm pożyczkowych jest to 83,5%, a dla kart z limitem 2 tys. zł sięga nawet 91,7%.Co ciekawe, tak wysokie wykorzystanie środków następuje już w pierwszych dniach od aktywacji karty wydanej przez instytucję pożyczkową (89%) i utrzymuje się w kolejnych miesiącach jej użytkowania. Wykorzystanie limitów aktywnych kart bankowych w pierwszych dniach od wydania osiąga poziom 24%.Aktywne bankowe karty kredytowe stanowią trochę ponad połowę spośród wydanych (56,2 %), a dla porównania aktywne karty wydane przez firmy pożyczkowe stanowią 81,4%.Spłacalność kart kredytowych w bankach na koniec września 2025 roku mierzona wartością opóźnień w spłacie powyżej 90 dni wyniosła 7,6%. Podczas gdy w przypadku kart kredytowych wydanych przez instytucje pożyczkowe ten odsetek osiągnął 13,7%.Warto zauważyć, że co czwarty posiadacz karty w firmie pożyczkowej (25,7%) spóźnia się powyżej 90 dni z regulowaniem swoich zobowiązań w sektorze finansowym (bankowych lub pożyczkowych). W przypadku korzystających z bankowej karty kredytowej, odsetek zalegających ponad 90 dni z płatnościami w sektorze finansowym to 5,7%.Ochrona konsumentów przed spiralą zadłużenia powinna być wspólną odpowiedzialnością wszystkich uczestników rynku finansowego.