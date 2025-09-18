Polityka monetarna na Wyspach w cieniu inflacji

Wczoraj Rezerwa Federalna w USA zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych o 25 punktów bazowych, do przedziału 4,00–4,25%, co było zgodne z rynkowym konsensusem. Dziś uwaga rynków koncentruje się na Wielkiej Brytanii, gdzie o godzinie 13:00 poznamy decyzję Banku Anglii w sprawie stóp procentowych.

Rynek oczekuje, że siedmiu z dziewięciu członków Komitetu Polityki Pieniężnej (MPC) opowie się za utrzymaniem obecnego poziomu stóp. Niewykluczone jednak, że najbardziej "gołębi" członkowie, Alan Taylor i Swati Dhingra, poprą ich cięcie. Kurs GBP/USD wynosi obecnie 1,3617 i testuje od góry wcześniej przełamany poziom oporu.Bank Anglii sygnalizuje spowolnienie tempa zacieśniania ilościowego oraz ostrożne podejście do dalszych decyzji w zakresie polityki pieniężnej. Aktualnie stopy procentowe utrzymywane są na poziomie 4%, po wcześniejszej obniżce z 4,25% w sierpniu, przy stosunku głosów 5 do 4. Choć jeszcze niedawno rynek zakładał kontynuację obniżek w 2025 roku, obecnie te oczekiwania są coraz słabsze ze względu na utrzymującą się inflację.W ramach polityki ilościowej Bank planuje zmniejszenie tempa redukcji portfela obligacji skarbowych z 100 mld GBP do 70 mld GBP rocznie. Działanie to ma ograniczyć zmienność na rynku długu, szczególnie w segmencie obligacji długoterminowych (gilts). Jednocześnie aktywna sprzedaż obligacji ma wynieść około 21 mld GBP rocznie – znacznie mniej niż 51 mld GBP, które byłyby potrzebne do utrzymania dotychczasowego tempa QT. Spowolnienie zacieśniania oznacza jednak większe koszty dla budżetu, ponieważ Bank Anglii ponosi straty na portfelu obligacji wartym 558 mld GBP.Inflacja w sierpniu wyniosła 3,8%, niemal dwukrotnie przekraczając cel inflacyjny wynoszący 2%. Bank obawia się tzw. efektów drugiej rundy, czyli wtórnych wzrostów cen i płac wynikających z uporczywie wysokiego poziomu kosztów życia. Równocześnie dane z gospodarki pozostają mieszane – wzrost PKB w drugim kwartale wyniósł 0,3% (przy prognozie 0,1%), jednak w lipcu produkcja przemysłowa spadła o 0,9%. Bezrobocie w okresie od maja do lipca wzrosło do 4,7%, a deficyt handlowy sięgnął 10,3 mld GBP.Bank Anglii utrzymuje ostrożne stanowisko wobec dalszych cięć stóp procentowych. Skala i tempo ewentualnych decyzji będą uzależnione od dynamiki presji inflacyjnej. Mimo pięciu obniżek od sierpnia 2024 roku, rynek obecnie wycenia jedynie jedną pełną obniżkę stóp w całym 2026 roku. Kluczowe informacje dotyczące dalszego kierunku polityki fiskalnej poznamy 26 listopada, kiedy kanclerz skarbu Rachel Reeves zaprezentuje projekt budżetu.