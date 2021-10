Po co jest nam potrzebna wiedza finansowa?

O tym, że edukacja finansowa Polaków pozostawia wiele do życzenia, mówi się nie od dziś. I wprawdzie sytuacja w tym zakresie na przestrzeni ostatnich lat uległa poprawie, to jednak od ideału dzieli nas jeszcze sporo. Optymizmem napawa fakt, że aż 85% Polaków zauważa potrzebę edukowania się w zakresie finansów - wynika z badania zrealizowanego dla KRUK S.A. na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak Polacy oceniają poziom swojej edukacji finansowej?

Czy rodzice angażują się w edukację finansową dzieci?

Czym może skutkować brak znajomości podstawowych zagadnień z zakresu finansów?



Kliknij, aby powiekszyć fot. Rido - Fotolia.com Jak rodzice angażują się w edukację finansową dzieci? Z badania „Edukacja finansowa Polaków 2021” wynika, że ponad połowa badanych rodziców (55%) regularnie przekazuje swoim dzieciom kieszonkowe i pozwala samodzielnie nim rozporządzać.

Od roku szkolnego 2012/13 w podstawie programowej znalazł się przedmiot „podstawy przedsiębiorczości”, który ma na celu nauczyć uczniów poruszania się w świecie finansów. Zresztą, jak pokazują wyniki naszego badania, aż 67% Polaków oczekuje, że to właśnie szkoła przejmie obowiązek nauki ekonomii i finansów – komentuje Agnieszka Salach, rzeczniczka prasowa KRUK S.A. - Wiedza zdobywana w szkole powinna jednak być także wzmacniana przez rodziców lub opiekunów, bo to od nich dzieci czerpią wzorce, uczą się różnych nawyków – również tych związanych z planowaniem, wydawaniem i oszczędzaniem pieniędzy.

Jak rodzice angażują się w edukację finansową dzieci?

Czym może skutkować brak wiedzy finansowej?

Nawet podstawowa wiedza finansowa, znajomość wartości pieniądza, umiejętność obliczania wydatków, odsetek, kontrolowania i planowania budżetu domowego, zmniejsza ryzyko podejmowania nieprzemyślanych decyzji finansowych, za które ponosimy odpowiedzialność. Dlatego tak ważne jest prowadzenie długofalowych działań z zakresu edukacji ekonomicznej, która ułatwia kontrolowanie budżetu, oszczędzanie, podejmowanie decyzji inwestycyjnych, a także radzenie sobie w momencie pojawienia się długu – mówi Agnieszka Salach z KRUK S.A.

Edukacja finansowa pozwala świadomie planować swoją finansową przyszłość. Rozwój takich umiejętności już od najmłodszych lat umożliwia wybór odpowiednich produktów finansowych, uczy oszczędzania i mądrego inwestowania. Pozwala też poznać wartość pieniądza i radzenia sobie z mniej lub bardziej skomplikowanymi obliczeniami finansowymi, istotnymi w codziennym życiu. Tymczasem, jak pokazują wyniki wspomnianego badania, aż 54% Polaków powyżej 18. roku życia uważa, że w czasie swojej edukacji nie otrzymali niezbędnej wiedzy do zarządzania własnym budżetem domowym. Z kolei 33% rodaków uważa, że zdobyło taką wiedzę, a 13% nie potrafiło określić, czy w czasie swojej edukacji otrzymali wystarczającą dawkę wiedzy finansowej.Z badania „Edukacja finansowa Polaków 2021” wynika, że ponad połowa badanych rodziców (55%) regularnie przekazuje swoim dzieciom kieszonkowe i pozwala samodzielnie nim rozporządzać. Niemal co trzeci rodzic (27%) włącza dziecko do planowania wspólnych wydatków, tj. na przykład przygotowanie listy zakupów. Inni rodzice uczą dzieci przedsiębiorczości poprzez wynagradzanie ich kieszonkowym za wykonanie drobnych prac domowych (17%) lub za dobre wyniki w nauce (13%). Tylko 8% rodziców daje swoim pociechom pieniądze za każdym razem, kiedy o to poproszą.Co dziesiąty rodzic (10%) uważa, że nie ma takiej potrzeby, aby dawać dziecku pieniądze, bo sam zadba o zaspokojenie jego potrzeb. Podobny odsetek badanych (11%) zamiast dawać swoim dzieciom pieniądze, woli odkładać je z myślą o ich przyszłości.Do najbardziej dotkliwych skutków, do których może prowadzić brak wiedzy finansowej , należy zaliczyć skłonność do popadania w długi. Uważa tak aż 71% badanych. Według blisko 60% ankietowanych brak edukacji finansowej może prowadzić także do wydawania pieniędzy na niepotrzebne rzeczy i braku kontroli nad domowym budżetem. Niewiele mniej, bo 57% ankietowanych, uważa też, że podpisywanie umów, np. kredytowych czy pożyczkowych bez zrozumienia ich zapisów może wynikać z braków wiedzy finansowej. Z kolei 45% respondentów wskazało, że może to prowadzić także do kupowania produktów lub usług na niekorzystnych warunkach, a 44% sądzi, że osoby bez wiedzy finansowej nie mają oszczędności.Podstawowa wiedza finansowa jest niezwykle istotna dla każdego. Jeśli już za młodu nauczymy się, na prostych mechanizmach, zasad panujących w świecie finansowym, w przyszłości będzie nam łatwiej posługiwać się pieniędzmi i podejmować finansowe decyzje. Edukując najmłodsze pokolenia, unikniemy sytuacji, w której młodzi ludzie zaczynają uczyć się zarządzania swoim domowym budżetem dopiero w momencie, kiedy już zetkną się z problem finansowym i kiedy będą musiały ponieść konsekwencje swoich wcześniejszych wyborów. Często zdarza się, że te proste błędy okazują się później bardzo kosztowne i negatywnie wpływają na nasze życie. Dlatego warto zadbać o przemyślaną edukację i uczyć finansowej odpowiedzialności już od najmłodszych lat.