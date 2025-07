Trump spełnia obietnice, ale rośnie deficyt i napięcia społeczne

Amerykański Senat przyjął ustawę podatkową wartą ponad 3.3 biliona dolarów, która wprowadza szeroko zakrojone zmiany gospodarcze oraz realizuje kluczowe obietnice wyborcze prezydenta Donalda Trumpa.

Nowe przepisy obejmują znaczące rozszerzenie ulg podatkowych, m.in. podwyższenie limitu odliczeń za podatki stanowe i lokalne (SALT) do 40 tys. USD na okres 5 lat, zwolnienie z opodatkowania napiwków (do 25 tys. USD) i nadgodzin (do 12.5 tys. USD na osobę), a także nowe ulgi podatkowe na kredyty samochodowe, jednak tylko dla pojazdów produkowanych w USA. Firmy również otrzymały trwałe korzyści podatkowe, w tym możliwość pełnej amortyzacji wydatków inwestycyjnych oraz bonusowej amortyzacji wynoszącej 100% dla maszyn i fabryk, a także podwyższony do 35% kredyt inwestycyjny dla producentów półprzewodników.Równocześnie ustawa zakłada głębokie cięcia w wydatkach społecznych, szczególnie w programie Medicaid, którego finansowanie zostanie ograniczone o niemal 1 bilion dolarów w ciągu dekady. Zmiany te oznaczają, że prawie 12 milionów Amerykanów straci dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo wprowadzony zostanie obowiązek pracy dla części beneficjentów Medicaid oraz rozszerzony wymóg pracy w ramach wsparcia żywnościowego (SNAP) obejmujący osoby do 65. roku życia. W odpowiedzi na negatywne skutki tych cięć, ustawa przewiduje stworzenie specjalnego funduszu o wartości 50 mld USD dla szpitali wiejskich.W zakresie polityki energetycznej nowe przepisy przyspieszają wygaszanie ulg podatkowych dla projektów związanych z energią wiatrową i słoneczną oraz wcześniej kończą popularną ulgę na zakup samochodów elektrycznych, która wynosiła do tej pory 7500 USD. Kolejnym źródłem dochodów będzie podatek od zagranicznych przekazów pieniężnych (1%) oraz wyższe opodatkowanie dochodów funduszy uczelnianych (do 8%).Ustawa zakłada również przeznaczenie 92 mld USD na dalszą budowę muru granicznego z Meksykiem oraz ośrodki detencyjne. Wprowadzono także inicjatywę „Trump Child Accounts”, oferującą wsparcie w wysokości 1000 USD dla dzieci urodzonych w latach 2025–2028 oraz możliwość wpłat do 5000 USD rocznie na specjalne konta inwestycyjne. Jednocześnie istotnie zmniejszone zostanie finansowanie Biura Ochrony Finansowej Konsumentów, co może osłabić nadzór nad działalnością banków.Pomimo że prezydent Trump określa ustawę jako duże osiągnięcie swojej administracji, zawarte w niej cięcia społeczne oraz ograniczenie wsparcia dla energii odnawialnej budzą szerokie kontrowersje. Według analiz Congressional Budget Office, nowe rozwiązania zwiększą deficyt kraju o kolejne 3.3 biliona dolarów w ciągu dekady, co może być politycznym obciążeniem dla Republikanów przed wyborami w 2026 roku. Demokraci już zapowiedzieli intensywną kampanię medialną, wskazując na negatywne skutki społeczne ustawy i wykorzystując je do zdobycia poparcia umiarkowanych wyborców. Pomimo tego, Trump wciąż zachowuje silne wpływy w Partii Republikańskiej, co zapewniło mu ostateczne poparcie senatorów, nawet pomimo ich wcześniejszych wątpliwości. Projekt ustawy trafi teraz ponownie do Izby Reprezentantów.