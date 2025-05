Ponad połowa osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) nie wie, że w przypadku egzekucji komornik może zająć im całe firmowe konto, bez pozostawienia nawet złotówki na dalsze prowadzenie biznesu - wynika z badania zrealizowanego przez Instytut Keralla na zlecenie Kancelarii Restrukturyzacyjnej KPR. Tymczasem takie sytuacje zdarzają się częściej niż mogłoby się wydawać. Konsekwencje bywają dramatyczne - zarówno dla przedsiębiorców, jak i ich rodzin.

W polskim prawie jest ogromna luka, która dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych. Mamy do czynienia z sytuacją, w której przedsiębiorcy prowadzący JDG są słabiej chronieni w kontekście egzekucji komorniczych niż np. pracownicy, których mogą zatrudniać. Na dodatek bardzo wielu z nich nie zdaje sobie z tego absolutnie sprawy – tłumaczy mecenas Adam Kaczor z KPR Kancelarii Restrukturyzacyjnej Kaczor Madejewska.

Pracownik lepiej chroniony od pracodawcy

W praktyce oznacza to, że z dnia na dzień mogą oni stracić wszystko: środki na opłaty, pensje i podatki, a także na jedzenie czy utrzymanie bliskich, jeśli korzystają tylko z jednego rachunku bankowego. Komornik zajmuje konto i nie zostawia na nim nawet złotówki. Często są to dramaty całych rodzin – wyjaśnia mecenas Adam Kaczor. – Choć oczywistym jest, że swoje zobowiązania należy spłacać, to życie pisze różne scenariusze. Zwłaszcza prowadząc własną działalność gospodarczą, nietrudno popaść w zadłużenie, i to nie zawsze ze swojej winy – dodaje.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Komornik może zająć całe firmowe konto JDG Przepisy w zakresie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego nie dotyczą osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą pomimo tego, że często wykonują oni prace samodzielnie, w takie sposób jak pracownicy.

Problem prawie czterech milionów przedsiębiorców

Chociażby z tych powodów należałoby zmienić regulacje prawne dotyczące egzekucji komorniczej, obejmując ograniczeniem – tzw. kwotą wolną od zajęcia również przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wysokość tej kwoty, zwłaszcza dla przedstawicieli JDG, powinna być taka, aby zapewnić im możliwość dalszego prowadzenia biznesu – podkreśla mecenas Adam Kaczor. – Gdyby przedsiębiorca mógł zachować część środków na dalsze funkcjonowanie, miałby szansę wypracować dochód, z którego można spłacać zadłużenie. Tymczasem obecny model zachęca do likwidowania działalności i uciekania w szarą strefę albo otwieranie tzw. upadłości konsumenckiej – dodaje.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Keralla Research na zlecenie Kancelarii Restrukturyzacyjnej KPR, aż 51 proc. właścicieli JDG nie ma pełnej wiedzy w temacie możliwości zajęcia wszystkich środków zgromadzonych na firmowym koncie w przypadku egzekucji komorniczej. Co trzeci badany przyznaje, że nie wie o tym absolutnie nic.W przypadku osób zatrudnionych na etacie przepisy gwarantują tzw. kwotę wolną od zajęcia komorniczego. Są to pieniądze, które komornik musi pozostawić dłużnikowi, aby zabezpieczyć mu tzw. minimum egzystencjalne. Zgodnie z art. 87(1) § 1 kodeksu pracy kwota ta wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 3499,50 zł. Niestety, przepisy w zakresie kwoty wolnej od zajęcia komorniczego nie dotyczą osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą pomimo tego, że często wykonują oni prace samodzielnie, w takie sposób jak pracownicy.Jak wskazuje mecenas Adam Kaczor, wręcz klasycznym przykładem takiej sytuacji jest zator płatniczy, czyli sytuacja, w której za wykonaną usługę lub dostarczony towar przez długi czas nie otrzymujemy zapłaty. Jeżeli przedsiębiorca nie otrzyma na czas płatności, to w konsekwencji sam nie może zapłacić swoim wierzycielom i bardzo szybko może utracić płynność finansową, stając się dłużnikiem swoich dostawców, kontrahentów czy pracowników. Wówczas do egzekucji komorniczej naprawdę niedaleka droga.Skala problemu jest duża. Na koniec kwietnia w Polsce zarejestrowanych było niemal 3,8 miliona jednoosobowych działalności gospodarczych*. Co więcej, jest to forma prowadzenia biznesu wyjątkowo wrażliwa na wahania koniunktury gospodarczej i niezwykle narażona na utratę płynności finansowej. Jak wynika z danych CEIDG, udostępnionych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, tylko w 2024 roku do rejestru wpłynęło 188,8 tys. wniosków o zamknięcie jednoosobowych działalności gospodarczych.W maju 2025 roku KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna zainicjowała akcję informacyjną „WOLNA DLA KAŻDEGO”, której celem jest podniesienie wiedzy i świadomości przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w temacie egzekucji komorniczych. Więcej informacji na stronie: wolna.info