Dodatek dopełniający do renty socjalnej: dla kogo i na jakich zasadach?

ZUS wyjaśnia zawiłości związane z przysługującym od 1 stycznia br. dodatkiem dopełniającym do renty socjalnej. Świadczenie wypłacane jest od maja i w pewnych przypadkach dzieje się to z urzędu, ale nie zawsze.

Przeczytaj także: Dodatek dopełniający do renty socjalnej od maja

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Gdzie można znaleźć wyczerpujące informacje na temat dodatku dopełniającego?

Czy od dodatku dopełniającego odliczane są składki i podatek?

Czy dodatek dopełniający do renty socjalnej może otrzymać osoba, która nie posiada orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji?

ZUS z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku przez klienta, przyznał dodatek dopełniający osobom, które na 1 stycznia 2025 r. były uprawnione do renty socjalnej i ją pobierały oraz miały orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Dla kogo dodatek dopełniający do renty socjalnej? To świadczenie jest przeznaczone dla osób, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają stałej lub długotrwałej opieki.

Dodatek dopełniający przyznawany z urzędu

W województwie śląskim dodatek otrzymuje ponad 14,7 tys. osób. Wypłacano kwota to ponad 186,7 mln zł. Osoby, którym ZUS przyznał dodatek dopełniający z urzędu, otrzymały wyrównanie od 1 stycznia 2025 r. Za styczeń i luty była to kwota 2520 zł brutto miesięcznie. Od marca, po waloryzacji, kwota ta wzrosła do 2610,72 zł brutto. Od dodatku dopełniającego – tak jak od renty socjalnej - z odliczana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Z dodatku dopełniającego ZUS może dokonywać potrąceń i egzekucji na takich samych zasadach jak z renty socjalnej – informuje rzeczniczka.

Gdy brak orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji

Kontakt i wsparcie

znaleźć informacje na stronie www.zus.pl (zakładka [Świadczenia] → [Katalog usług – emerytury i renty] → [Ustalanie uprawnień do świadczeń] → [Dodatek dopełniający do renty socjalnej]),

skorzystać z infolinii ZUS (22) 560 16 00,

przyjść do dowolnej placówki ZUS,

połączyć się z pracownikiem ZUS w ramach e-wizyty

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują przepisy o dodatku dopełniającym do renty socjalnej. To świadczenie jest przeznaczone dla osób, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają stałej lub długotrwałej opieki.Taka osoba została poinformowana o przyznaniu dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Dodatkowo informacja ta jest też udostępniona na profilu informacyjnym osoby uprawnionej, utworzonym na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.W całym kraju dodatek dopełniający do renty socjalnej przyznano blisko 133,6 tys. osobom pobierającym rentę socjalną oraz całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji. Wypłacono łącznie ponad 1,7 mld zł.W przypadku gdy osoba pobierająca rentę socjalną na dzień 1 stycznia 2025 r. nie ma orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, dodatek dopełniający ZUS przyzna na wniosek, o ile osoba ta uzyska orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.W takiej sytuacji najlepiej wypełnić formularz EDD-SOC dostępny na www.zus.pl oraz we wszystkich placówkach ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na formularzu OL-9. Zaświadczenie wystawia lekarz prowadzący leczenie. Od wydania zaświadczenia do złożenia wniosku nie może minąć więcej niż miesiąc.Osoby, którym ZUS przyznał dodatek dopełniający na wniosek, otrzymają jego wypłatę od miesiąca, w którym złożą wniosek.W przypadku pytań lub jakichkolwiek trudności można: