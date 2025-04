Dodatek dopełniający do renty socjalnej od maja

Od maja ZUS będzie wypłacał dodatek dopełniający do renty socjalnej. Świadczenie przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Dodatek przyznawany w większości automatycznie

miały przyznaną rentę socjalną,

otrzymały orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Klienci, którym ZUS przyznał dodatek dopełniający z urzędu, otrzymają wyrównanie od 1 stycznia 2025 r. Za styczeń i luty jest to 2520 zł brutto. Od marca, po waloryzacji, kwota ta wzrosła do 2610,72 zł brutto. Od dodatku będzie jednak zgodnie z przepisami odliczona składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Dodatek dopełniający na wniosek ‒ jeśli brak orzeczenia

Kontakt i wsparcie

znaleźć informacje na stronie www.zus.pl (zakładka Świadczenia → Katalog usług – emerytury i renty → Ustalanie uprawnień do świadczeń → Dodatek dopełniający do renty socjalnej),

skorzystać z infolinii ZUS (22) 560 16 00,

przyjść do najbliższej placówki ZUS,

połączyć się z pracownikiem ZUS w ramach e-wizyty.

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują przepisy o dodatku dopełniającym do renty socjalnej . Świadczenie to ma być istotnym wsparciem dla osób, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i wymagają stałej opieki.Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzna dodatek automatycznie osobom, które na 1 stycznia 2025 r. spełniały oba poniższe warunki:W takim przypadku nie trzeba składać żadnego wniosku. Informację o przyznaniu tego dodatku ZUS przekaże na Platformie Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS.Z kwoty dodatku dopełniającego ZUS będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji na tych samych zasadach jak w przypadku renty socjalnej.Wniosek o dodatek do renty socjalnej powinny złożyć osoby, które na 1 stycznia 2025 r. miały prawo do renty socjalnej i są całkowicie niezdolne do pracy, ale nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.W takiej sytuacji najlepiej wypełnić formularz EDD-SOC dostępny na www.zus.pl oraz we wszystkich placówkach ZUS. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na formularzu OL-9 przez lekarza prowadzącego leczenie. Od wydania zaświadczenia do złożenia wniosku nie może minąć więcej niż miesiąc.Klienci, którym ZUS przyznał dodatek dopełniający na wniosek, otrzymają wypłatę po spełnieniu warunków, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym złożą wniosek.W przypadku pytań lub jakichkolwiek trudności można: