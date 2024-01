Renta socjalna - dla kogo i na jakich zasadach?

Rentę socjalną pobiera obecnie blisko 300 tys. osób w całym kraju, a jej wysokość wynosi 1588,44 zł. Kwota ta zostanie, jak co roku zwaloryzowana 1 marca. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, komu przysługuje renta socjalna, na jakich zasadach można ją otrzymać i czy pobierając ją, można pracować.

Warunkiem przyznania renty socjalnej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pełnoletność oraz całkowita niezdolność do pracy, która powstała z powodu naruszenia sprawności organizmu w okresie "od dzieciństwa" do ukończenia nauki – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. piter2121 - Fotolia.com.jpg Komu przysługuje renta socjalna? Renta socjalna jest pomyślana jako wsparcie dla osób, które nie nabyły uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Należy pamiętać, że renta socjalna może być łączona z rentą rodzinną. W sumie wysokość obu świadczeń nie może przekroczyć dwukrotności kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W momencie przekroczenia tej kwoty obniżamy wysokość renty socjalnej. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być jednak niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

W momencie, gdy osoba dostająca rentę socjalną podejmie pracę powinna powiadomić nas o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach – mówi Iwona Kowalska-Matis. – Powinna także pamiętać o limitach dochodów - przestrzega.



Renty socjalne wypłacane przez ZUS (marzec 2023 r.)

W całym kraju: 292 972

Na Dolnym Śląsku 18 201

Tylko w pierwszym kwartale 2023 renty socjalne pochłonęły w kraju 1 239 736,6 zł

Najwięcej rent socjalnych ZUS wypłaca w województwie mazowieckim: 34 041, śląskim 29 835 i wielkopolskim 25 555

Najmniej rent socjalnych jest wypłacanych w województwach opolskim 6 423 i lubuskim 7 835.

Dane za 2022 rok: W 2022 r. na renty socjalne w skali kraju wydano 4 593 870 800 zł.

Wysokość średniej wypłaty to kwota: 1 313,84 zł brutto.

Średni wiek osób otrzymujących rentę socjalną to 39,9 lat, w tym u mężczyzn 38,8, i kobiet 41,2.

Najwięcej osób z rentą socjalną to te w wieku 35 – 39 lat, najmniej 19 lat i mniej.

