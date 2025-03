Długi motoryzacji wzrosły do 458 mln zł, a wiarygodność płatnicza spadła

Branża motoryzacyjna ma zadłużenie sięgające 458 mln zł. W bazie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej widnieje ponad 13 tys. zadłużonych firm z tego sektora, a większość z nich to małe firmy, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie długi mają serwisy, sprzedawcy samochodów i części do aut?

Komu zalegają firmy z branży motoryzacyjnej?

Jaka jest wiarygodność płatnicza sektora motoryzacyjnego?



W naszej pracy, która koncentruje się w odzyskiwaniu należności dla firm z różnych sektorów gospodarki, widzimy, że dla wielu przedsiębiorców prowadzących warsztaty samochodowe wyzwaniem są długie terminy płatności, szczególnie jeśli współpracują z firmami ubezpieczeniowymi czy zarządcami flot samochodowych. Często wykładają oni z własnej kieszeni pieniądze na zakup części i muszą oczekiwać na zapłatę od klientów. Nie sprzyja to płynności finansowej. Jeśli zbierze się więcej takich faktur, a gotówka nie wpływa na konto, pojawiają się kłopoty, bo warsztat nie ma z czego regulować własnych zobowiązań. To tylko wycinek problemów, z jakimi mierzy się obecnie branża motoryzacyjna, bo jest ich więcej, jak wzrost kosztów surowców, energii oraz komponentów. Do tego dochodzi konkurencja zagranicznych producentów, zwłaszcza z atrakcyjnej cenowo Azji, która wywiera presję na ceny i obniża rentowność polskich firm. Splot tych czynników przekłada się na trudniejszą sytuację finansową przedsiębiorstw działających w tej branży – od warsztatów naprawczych, przez sprzedawców części, aż po producentów pojazdów – mówi Jakub Kostecki, prezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Mała firma, duże długi

Blisko 9,5 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych ma 273,3 mln zł zaległych zobowiązań finansowych. Na jednego dłużnika przypada więc prawie 40 tys. zł. Choć taka kwota nie wydaje się wysoka, to w przypadku małego warsztatu może zaważyć na jego przyszłości. Większe firmy, takie jak spółki prawa handlowego, do spłaty mają 184,4 mln zł. Każda z tych 3579 firm ma do oddania średnio ponad 51,5 tys. zł – analizuje Jakub Kostecki.

W 2024 roku zainteresowanie faktoringiem wśród mikrofirm z branży motoryzacyjnej wzrosło trzykrotnie w porównaniu do roku poprzedniego. Prognozy na bieżący rok wskazują na dalszy wzrost zapotrzebowania na to rozwiązanie. Średni limit faktoringowy w tym sektorze wynosi około 20 tysięcy złotych, a zdecydowana większość firm wybiera cesję cichą, w której przeciętna wartość finansowania sięga 7 tysięcy złotych. Szybki dostęp do gotówki pozwala przedsiębiorcom na pokrycie kosztów zakupu części, realizację inwestycji oraz utrzymanie płynności finansowej przy długich terminach zapłaty – mówi Emanuel Nowak, ekspert firmy faktoringowej NFG.

Kto czeka na zwrot pieniędzy?

Przybyło nierzetelnych

Tak duży przyrost nierzetelnych firm oraz pogorszenie wiarygodności płatniczej w motoryzacji to sygnał dla kontrahentów, by z uwagą śledzili kondycję finansową warsztatów samochodowych, producentów i dostawców części, z którymi na co dzień pracują. Warto też zabezpieczyć się finansowo na wypadek niewypłacalności kontrahenta, bo jak widać takie ryzyko w sektorze jest dość wysokie – komentuje Jakub Kostecki.

Łączne zadłużenie serwisów, sprzedawców samochodów i części do aut wynosi obecnie 457,7 mln zł. W Krajowym Rejestrze Długów znajduje się niemal 13,2 tys. firm, z których każda musi oddać wierzycielom średnio 34,8 tys. zł.Najwięcej do oddania mają sprzedawcy detaliczni i hurtowi pojazdów (187,3 mln zł), a na drugim miejscu są firmy zajmujące się konserwacją i naprawą pojazdów, które zwrócić muszą 156,3 mln zł. Sprzedawcy części i akcesoriów są winni wierzycielom 77 mln zł, a pozostała kwota należy do producentów. Co ważne, gros zadłużenia spoczywa na barkach najmniejszych.Problemy finansowe branży, zwłaszcza wśród niedużych przedsiębiorstw, potwierdzają też inni eksperci.Przedstawiciele sektora motoryzacyjnego najwięcej zaległości mają wobec instytucji finansowych i ubezpieczeniowych – muszą im zwrócić blisko 329 mln zł. Ponad 32 mln zł powinni oddać firmom handlowym i tyle samo – telekomunikacyjnym.Najwięcej dłużników (2603) działa w województwie mazowieckim. Do spłaty mają oni w sumie 115,7 mln zł. Na drugim miejscu są przedstawiciele branży ze Śląska, gdzie zaległości ma 1528 firm, a łączny dług wynosi 51,5 mln zł. Spore problemy mają także firmy z Małopolski, w której kwota do zwrotu sięga 45,5 mln zł, oraz z Wielkopolski, gdzie wynosi 44,3 mln zł. Z kolei najniższe długi mają przedsiębiorcy motoryzacyjni z województwa podlaskiego – spłacić muszą 6 mln zł, a także z opolskiego, w którym dług opiewa na 6,9 mln zł. Względnie niskie zadłużenie branża ma również w Lubuskiem i województwie warmińsko-mazurskim, gdzie w każdym z regionów nie przekracza ono 10 mln zł.Dłużnik-rekordzista działa w województwie mazowieckim. To producent części i akcesoriów do pojazdów, którego zadłużenie wynosi ponad 6 mln zł. Zdecydowaną większość z tych należności musi zwrócić bankowi, ale jest zadłużony także w firmie zajmującej się chemią przemysłową i u ubezpieczyciela.Analiza wiarygodności płatniczej KRD dla sektora motoryzacyjnego wynosi 86,5 proc. W ciągu roku o 1/10 ubyło z rynku przedsiębiorstw z najwyższą kategorią, czyli A, przybyło zaś firm w pozostałych kategoriach. W tym także o 13,4 proc. w najniższej kategorii – H, którą odznaczają się firmy wpisane do KRD jako dłużnicy.