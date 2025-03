Nowy kredyt gotówkowy i konsolidacyjny od VeloBanku

VeloBank wprowadził do oferty dwa nowe produkty - Kredyt gotówkowy z RRSO 9,9% oraz Kredyt konsolidacyjny z RRSO 9,3%. W obu przypadkach możliwe jest odroczenie pierwszej raty.

Przeczytaj także: „Wypożyczka” od eurobanku w nowej odsłonie

Nasze nowe oferty kredytowe są skierowane do klientów, którzy oczekują elastyczności, niskich kosztów i przejrzystych warunków. Kredyt gotówkowy to rozwiązanie, które umożliwia sfinansowanie różnorodnych potrzeb, takich jak remont, zakup sprzętu czy inne cele wymagające dodatkowych środków. Warto sprawdzić propozycję VeloBanku i bez trudu zrealizować swoje plany. Z kolei kredyt konsolidacyjny to sposób na uporządkowanie finansów – jedna rata zamiast wielu ułatwia zarządzanie budżetem i zmniejsza ryzyko pominięcia płatności. Te oferty to narzędzia, które realnie wspierają naszych klientów w codziennym zarządzaniu finansami – mówi Joanna Jaworska, Dyrektor Departamentu Kredytów Detalicznych z VeloBanku.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowe oferty kredytu od VeloBanku Bank wprowadził Kredyt gotówkowy z RRSO 9,9% oraz Kredyt konsolidacyjny z RRSO 9,3%.

Kredyt gotówkowy z RRSO 9,9%

Jedna wygodna rata zamiast wielu

Jak skorzystać z oferty?

Nowa oferta od VeloBanku – Kredyt gotówkowy dla aktywnych z RRSO 9,9% to propozycja dla tych, którzy chcą szybko i wygodnie sfinansować swoje plany. Klienci mogą skorzystać z kwoty nawet do 300 tys. zł (dla dwóch kredytobiorców), co pozwala na realizację różnych celów, takich jak remont, zakup sprzętu czy wyjazd na wymarzone wakacje. Dodatkowo, pierwsza rata może zostać odroczona nawet na 3 miesiące, a prowizja wynosi 0 zł.Dla osób, które chcą uporządkować swoje finanse, VeloBank przygotował Kredyt konsolidacyjny z RRSO 9,3%. Dzięki niemu klienci mogą połączyć swoje zobowiązania w jedną, wygodną ratę, co ułatwia zarządzanie budżetem. Maksymalna kwota kredytu to 300 tys. zł, a pierwsza rata może zostać odroczona nawet na 3 miesiące.Oferta Kredytu gotówkowego z RRSO 9,9% oraz Kredytu konsolidacyjnego z RRSO 9,3% dostępna jest dla klientów, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie korzystali z kredytu gotówkowego ani kredytu konsolidacyjnego w VeloBanku, posiadają aktywne zgody marketingowe (w tym SMS, e-mail i telefon) oraz zadeklarują, że w całym okresie kredytu spełnią warunek oferty, tj. będą posiadać VeloKonto oraz zapewnią comiesięczny wpływ na konto min. 2 000 zł i wykonają min. 5 płatności kartą do konta lub BLIKIEM.