Windykacja na koszt dłużnika - jak ją przeprowadzić?

W dzisiejszej gospodarce niemal każda branża boryka się z problemem opóźnionych płatności. Tym problemem szczególnie dotknięta jest branża transportu, spedycji i logistyki. W sektorze TSL nieterminowe regulowanie zobowiązań stało się niestety powszechną praktyką, często traktowaną jako standard rynkowy. Dlatego windykacja należności jest aktualnie kluczowym elementem zarządzania finansami przedsiębiorstw z tego sektora. W jaki sposób przeprowadzić ją na koszt dłużnika?

Przeczytaj także: Opóźnione płatności pogrążają transport - czy nowe prawo to zmieni?

Podstawa prawna

40 euro – przy należnościach do 5000 zł,

70 euro – przy należnościach od 5000,01 zł do 50 000 zł,

100 euro – przy należnościach powyżej 50 000 zł.

W praktyce oznacza to, że jeśli kontrahent spóźnia się z zapłatą za fakturę wynikającą z transakcji handlowej, wierzyciel może obciążyć go ustawową rekompensatą. Dodatkowo, jeśli poniósł uzasadnione koszty dochodzenia należności (np. związane z obsługą prawną czy firmą windykacyjną), ma prawo domagać się ich zwrotu – nawet jeśli przekraczają one ustawowe widełki rekompensaty - mówi Jacek Dżumak, ekspert Pactus.eu.

Jak zabezpieczyć się przed opóźnieniami?

Pamiętajmy, że umowa to dwustronne zobowiązanie, które powinno zabezpieczać interesy obu stron. Warto zadbać o zapisy, które ochronią wierzyciela na wypadek opóźnień w płatnościach. Takie podejście nie tylko zwiększa szanse na terminową płatność, ale także buduje profesjonalny wizerunek przedsiębiorcy, świadomego swoich praw – podkreśla Jacek Dżumak z Pactus.eu.

Kiedy skorzystać z windykacji na koszt dłużnika?

Najlepiej zrobić to w formie pisemnej, aby w razie potrzeby posiadać dowód na to, że skierowanie sprawy do windykacji było koniecznością. Co istotne, windykacja na koszt dłużnika może obejmować także mniejsze należności. Ponad 75% spraw, które obsługujemy, to windykacje prowadzone w tej formule. Dolna granica obsługiwanych wierzytelności to 200 zł w relacji krajowej i 100 euro w relacji międzynarodowej.

Mam dłużnika – i co dalej?

Zgłoszenie sprawy w opcji „Na koszt dłużnika” wygląda identycznie jak standardowe zgłoszenie. Klient przekazuje sprawę za pośrednictwem panelu online, dołączając dokumenty potwierdzające istnienie długu. Następnie rozpoczynamy proces odzyskiwania należności. Po ich uregulowaniu wystawiamy fakturę prowizyjną dla naszego klienta oraz notę obciążającą dłużnika kosztami windykacji. Cały proces egzekwowania płatności z noty jest obsługiwany przez nas, dzięki czemu wierzyciel nie musi angażować dodatkowych zasobów – wyjaśnia Jacek Dżumak z Pactus.eu.

Podstawę do obciążenia dłużnika kosztami dochodzenia należności stanowi art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 roku.Zgodnie z tym przepisem, wierzycielowi przysługuje rekompensata za opóźnioną płatność w wysokości:Ponadto, zgodnie z ust. 2 tego artykułu, wierzyciel ma prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów odzyskiwania należności, jeżeli przewyższają one powyższe kwoty ryczałtowe.Warto również pamiętać, że dochodzenie rekompensaty nie wyklucza możliwości naliczania odsetek ustawowych za zwłokę.Świadomość możliwości obciążenia dłużnika kosztami windykacji może skutecznie dyscyplinować kontrahentów do terminowej płatności. Dlatego już na etapie negocjacji warto podkreślić, że w przypadku opóźnień wierzyciel skorzysta z przysługującego mu prawa do rekompensaty.Dodatkowym atutem takiej strategii jest eliminacja ewentualnych argumentów dłużnika o rzekomym braku wiedzy na temat konsekwencji opóźnień w płatnościach.Prawo do rekompensaty 40/70/100 euro przysługuje wierzycielowi automatycznie po przekroczeniu terminu płatności, jednak zwrot rzeczywistych kosztów windykacji wymaga ich uzasadnienia.Zanim wierzyciel zdecyduje się na przekazanie sprawy do profesjonalnej firmy windykacyjnej, warto podjąć próbę odzyskania należności we własnym zakresie. Jacek Dżumak radzi:Jeśli próby samodzielnego dochodzenia należności nie przyniosły rezultatu, kolejnym krokiem powinno być zgłoszenie sprawy do profesjonalnej firmy windykacyjnej.Windykacja na koszt dłużnika to skuteczne narzędzie dla przedsiębiorców. Szczególnie polecane jest firmom z branży TSL, w których problem opóźnień w płatnościach jest powszechny. Znajomość przepisów i odpowiednie przygotowanie formalne pozwalają skutecznie dochodzić należności na koszt dłużnika oraz zabezpieczać płynność finansową przedsiębiorstwa. Stąd warto korzystać z usług wyspecjalizowanych firm windykacyjnych, które przeprowadzą proces sprawnie i zgodnie z obowiązującym prawem.