Czy spadki na krypto to okazja?

Od momentu zaprzysiężenia Donalda Trumpa na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych rynek kryptowalut doświadczył znaczących wahań. Cena Bitcoina spadła o ponad 20% - z blisko 110 000 USD do 87 000 USD. Gwałtowna korekta pociągnęła za sobą przeceny akcji firm powiązanych z sektorem cyfrowych aktywów. W ciągu ostatnich pięciu dni akcje Coinbase Global (COIN) straciły ponad 20% wartości, a papiery Robinhood Markets (HOOD) potaniały o 24%.

Sytuacja na rynku może jednak ulec zmianie w związku z nowym kierownictwem amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Stanowisko przewodniczącego objął Paul Atkins, nominowany przez prezydenta Trumpa i postrzegany jako sprzymierzeniec branży krypto. Jednym z pierwszych kluczowych działań SEC pod jego przewodnictwem było zakończenie dochodzeń wobec Coinbase i Robinhood, co eliminuje jedno z największych zagrożeń regulacyjnych ciążących na tych firmach. Nowa administracja może zwiastować koniec polityki „regulacji poprzez egzekwowanie prawa” i stworzyć bardziej sprzyjające warunki dla rozwoju sektora.Zawirowania na rynku nie ominęły również firm zajmujących się wydobyciem kryptowalut. Na amerykańskim rynku Riot Platforms (RIOT) stracił 6.71%, MARA Holdings (MARA) 10.62%, Core Scientific (CORZ) 1.01%, a CleanSpark (CLSK) 8.43%. W obliczu spadku opłacalności wydobycia wiele z tych firm zdecydowało się na dywersyfikację działalności. Nowym obszarem zainteresowania górników kryptowalut staje się sztuczna inteligencja. Przedsiębiorstwa wydobywcze dysponują zaawansowaną infrastrukturą obliczeniową, obejmującą wysokowydajne centra danych, nowoczesne systemy chłodzenia i dostęp do taniej energii. Te zasoby mogą zostać wykorzystane do obsługi wymagających procesów obliczeniowych związanych z AI, co stanowi potencjalnie nowe źródło przychodów dla firm dotychczas kojarzonych głównie z kryptowalutami.Dla inwestorów zastanawiających się, czy obecne spadki na rynku kryptowalut stanowią okazję do zakupów, kluczowe jest odpowiednie wyważenie ryzyka i potencjalnych korzyści. Z jednej strony, fundamentalnie silne spółki, takie jak Coinbase, mogą być obecnie atrakcyjnie wycenione, a zmiana podejścia SEC może działać na korzyść branży. Z drugiej strony, sektor wciąż cechuje się dużą zmiennością, a spółki takie jak MicroStrategy, których wyniki są ściśle powiązane z kursem Bitcoina, pozostają szczególnie narażone na wahania cen. Niemniej jednak, dla inwestorów wierzących w długoterminowy wzrost rynku kryptowalut, obecne wyceny mogą stanowić interesującą okazję do wejścia lub zwiększenia zaangażowania.