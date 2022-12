Co przyniesie 2023 rok na rynku kryptowalut?

Wykres Bitcoina, interwał W1

Patrząc na wykres na interwale tygodniowym widzimy, że istotnym z punktu widzenia AT wydarzeniem na wykresie było przecięcie się średniej SMA100 (czarny) poniżej SMA200 (czerwony) nazywane “krzyżem śmierci” - miało to miejsce około 10 dni przed rozpoczęciem wojny w Ukrainie. Obecnie widzimy, że dystans między SMA200 a SMA100 zaczyna się zmniejszać, wskazując na możliwe przecięcie SMA200 od dołu, nazywane formacją “złotego krzyża”. Potencjalnie może to być wydarzenie, które jeśli wystąpi - zobrazuje wzrost prawdopodobieństwa zmiany trendu Bitcoina w 2023 roku.

Kliknij, aby przejść do galerii (2)