W VeloBanku kredyt VeloElastyczny na zakup samochodu

Osoby planujące zakup samochodu, zarówno nowego, jak i używanego, osobowego i ciężarowego, a także motocykla, mogą skorzystać z oferty VeloBanku. Kredyt VeloElastyczny to produkt nie tylko dla osób prywatnych, ale także firm.

Kredyt VeloElastyczny pozwala na zakup nowych i używanych samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz motocykli. Klienci mogą ubiegać się o finansowanie nawet do 350 000 zł netto dla luksusowych marek, takich jak Audi, BMW, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes, Porsche, Subaru czy Volvo. Dla innych marek limit wynosi 250 000 zł netto. Maksymalna kwota kredytu dla konsumentów wynosi 300 000 PLN.Kredyt Velo-Elastyczny z RRSO 11,6% to propozycja oferująca warunki spłaty kredytu, które można dopasować do siebie. Wysokość raty końcowej zależy od okresu kredytowania: 60% kwoty kredytu przy okresie 36 miesięcy, 50% kwoty kredytu przy okresie 48 miesięcy i 40% kwoty kredytu przy okresie 60 miesięcy. Dodatkowo, klient ma możliwość wnioskowania o zmianę zasad spłaty kredytu, w tym rozłożenia raty końcowej na mniejsze, bardziej przystępne miesięczne płatności. Wniosek o taką zmianę można złożyć bezpłatnie pisemnie lub elektronicznie. Jest to możliwe już po spłacie trzech pierwszych rat i nie później niż na 30 dni przed terminem spłaty wyższej raty końcowej.Oprocentowanie kredytu jest zmienne i uzależnione od wieku pojazdu. Przykładowo, dla nowych pojazdów (do 1 roku) wynosi 7,99%, dla pojazdów w wieku 2-4 lat – 9,99%, a dla pojazdów do 5 lat – 11,49%. Oferta obejmuje wyłącznie pojazdy maksymalnie 5-letnie, zgodnie z definicją pojazdów silnikowych zawartą w ustawie Prawo o ruchu drogowym, co zapewnia klientom pewność inwestycji w stosunkowo nowe auta.Aby skorzystać z oferty VeloElastyczny, należy złożyć wniosek o kredyt u pośrednika współpracującego z bankiem. Po wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej konieczne jest zawarcie umowy w określonym terminie: do 60 dni w przypadku zakupu nowych pojazdów oraz do 30 dni w przypadku pojazdów używanych. Dodatkowym wymogiem jest dostarczenie polisy AC wraz z cesją praw na bank oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu w ciągu 30 dni od wypłaty kredytu.Co trzeba wiedzieć o kredycie VeloElastycznym?