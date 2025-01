Powrót Trumpa do Białego Domu

Dziś odbędzie się zaprzysiężenie Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Druga kadencja Trumpa budzi wśród inwestorów liczne emocje i niepewności. Rynki finansowe nie zdążyły jeszcze w pełni zdyskontować planów politycznych Białego Domu, głównie z powodu braku precyzyjnych informacji. W tygodniu poprzedzającym inaugurację indeksy zanotowały wzrosty: Dow Jones o 3.7%, S&P 500 o 2.9%, a Nasdaq 2.5%.

Jednym z kluczowych elementów polityki Trumpa, który może wpłynąć na wyceny aktywów i nastroje inwestorów, są zapowiadane cła. Prezydent planuje wprowadzenie taryf w wysokości 25% na produkty z Meksyku i Kanady oraz 10% na towary z Chin. Według szacunków Boston Consulting Group polityka ta może zwiększyć koszty importu o 640 mld USD, co rodzi obawy o przyspieszenie inflacji i możliwy wzrost stóp procentowych. Sektory takie jak motoryzacja, odzież i elektronika konsumencka mogą być szczególnie narażone na negatywne skutki tych działań.Deregulacja to kolejny kluczowy filar prezydentury Trumpa. Ograniczenie liczby przepisów utrudniających działalność gospodarczą może przynieść znaczące korzyści sektorowi finansowemu, umożliwiając bankom większą swobodę w udzielaniu kredytów. Po wyborach indeks sektora finansowego S&P 500 wzrósł o 6.2%. Deregulacja może także pozytywnie wpłynąć na branżę energetyczną, przemysłową i materiałową, które liczą na uproszczenie regulacji środowiskowych i prawnych.Równie ważna jest kwestia podatków. Trump sygnalizuje możliwość przedłużenia obniżek z 2017 roku oraz rozważa redukcję stawki podatku dochodowego dla przedsiębiorstw z 21% do 15%. Takie działania mogą zwiększyć zyski, szczególnie w małych i średnich firmach, i stymulować ich rozwój. Nic dziwnego, że inwestorzy uważnie obserwują wpływ tych zmian na spółki wrażliwe na politykę fiskalną.Kontrowersje budzi wprowadzenie przez Trumpa w weekend własnej kryptowaluty $Trump, która w krótkim czasie osiągnęła kapitalizację rynkową 11 mld USD. Stworzona przez CIC Digital LLC przy współpracy z Fight Fight Fight LLC, kryptowaluta należy do kategorii meme coinów, których wartość opiera się na popularności w internecie. Wydano 200 milionów tokenów, z planem emisji kolejnych 800 milionów w ciągu trzech lat. Choć twórcy podkreślają, że $Trump ma jedynie symboliczny charakter, krytycy zarzucają prezydentowi wykorzystywanie pozycji politycznej do celów komercyjnych. Ponadto 80% tokenów pozostaje w rękach podmiotów powiązanych z Trumpem, co rodzi obawy o manipulacje cenami.Polityka Trumpa w perspektywie krótkoterminowej może zwiększyć zmienność na rynkach, szczególnie jeśli cła przyspieszą inflację lub wpłyną na oczekiwania dotyczące stóp procentowych. Z kolei reformy podatkowe i deregulacyjne mogą wymagać czasu, by przełożyć się na gospodarkę realną. Inwestorzy starają się zachować ostrożność, śledząc sygnały z Waszyngtonu, a kwestie związane z kryptowalutą $Trump wywołują dodatkowe pytania o jej wpływ na stabilność rynku.