Trump, Putin i zawieszenie broni

Prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, zapowiedział rozmowę z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem, aby przekonać go do zaakceptowania 30-dniowego zawieszenia broni w wojnie z Ukrainą. Kijów już wyraził zgodę na ten warunek, lecz nie ma pewności, czy Moskwa pójdzie w jej ślady.

Zdaniem Trumpa wiele elementów porozumienia jest już wynegocjowanych, ale pozostają kwestie wymagające dalszych ustaleń. Tymczasem liczba ofiar wśród żołnierzy obu stron sięga nawet 2 500 tygodniowo, co – według prezydenta USA – wymusza pilną potrzebę rozejmu. Sekretarz stanu, Marco Rubio, potwierdził gotowość Ukrainy do wdrożenia planu zawieszenia broni, podkreślając, że kluczowa jest teraz decyzja Kremla.W dłuższej perspektywie rozważany jest kompleksowy układ pokojowy, który mógłby obejmować ustępstwa terytorialne Ukrainy oraz rozstrzygnięcie kwestii kontroli nad elektrownią jądrową. Prezydent Wołodymyr Zełenski pozostaje jednak nieugięty w sprawie suwerenności swojego kraju, podkreślając konieczność pełnego wycofania się Rosji z okupowanych terytoriów. Z kolei Putin żąda rezygnacji Ukrainy z planów wstąpienia do NATO, złagodzenia zachodnich sankcji i rozpisania wyborów prezydenckich.Choć Trump wielokrotnie deklarował, że zakończy wojnę w 24 godziny, negocjacje mogą okazać się trudne. Eksperci ostrzegają przed taktyką pozornych ustępstw ze strony Putina, który może próbować uzyskać kolejne koncesje od Kijowa. Dodatkowo relacje Trumpa z częścią sojuszników USA są napięte – prezydent zacieśnia kontakty z Moskwą, jednocześnie przyjmując bardziej konfrontacyjną postawę wobec tradycyjnych partnerów Waszyngtonu.Nie bez znaczenia pozostaje również spór między Trumpem a Zełenskim. Ostatnie spotkanie przywódców w Białym Domu miało burzliwy przebieg, a Trump i wiceprezydent JD Vance mieli wyrazić niezadowolenie z – ich zdaniem – niewystarczającej wdzięczności ukraińskiego prezydenta za amerykańską pomoc wojskową.Rozmowa Trumpa z Putinem odbędzie się dziś po południu, choć dokładna godzina nie została podana. Ewentualne porozumienie w sprawie zawieszenia broni mogłoby stać się przełomowe, ale jego powodzenie zależy od gotowości Moskwy do ustępstw oraz determinacji Ukrainy w obronie swojej suwerenności. Tymczasem ropa naftowa WTI zyskuje 1.64% i wyceniane jest na poziomie 68.71 USD za baryłkę. Z kolei USDJPY umocniło się 0.38% do poziomu 149.78.