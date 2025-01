Zakaz TikToka w USA: polityka, bezpieczeństwo i globalne skutki

Trwa napięta walka o przyszłość TikToka w Stanach Zjednoczonych, gdzie planowany na najbliższą niedzielę zakaz aplikacji może wpłynąć na miliony użytkowników oraz reklamodawców. Decyzja Sądu Najwyższego w sprawie ustawy „Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act” zdecyduje, czy platforma pozostanie dostępna, czy też zostanie zablokowana. Jednocześnie trwają intensywne negocjacje między administracjami Joe Bidena i Donalda Trumpa, które mogą pozwolić uniknąć całkowitej blokady.

Głównym argumentem za zakazem TikToka jest zagrożenie związane z chińskim właścicielem aplikacji, firmą ByteDance Ltd., oraz możliwością dostępu rządu Chin do danych amerykańskich użytkowników. Zwolennicy zakazu, podkreślają konieczność egzekwowania ustawy dla ochrony bezpieczeństwa narodowego. Z kolei krytycy wskazują na ryzyko naruszenia wolności słowa i trudności w skutecznym wdrożeniu takich restrykcji. Obecne przepisy umożliwiają prezydentowi przesunięcie zakazu o 90 dni, jeśli pojawi się realna szansa na sprzedaż amerykańskich aktywów TikToka. Potencjalnymi inwestorami są m.in. Elon Musk, Microsoft, Amazon, Walmart i Oracle. Transakcja miałaby na celu oddzielenie TikToka w USA od ByteDance, co mogłoby złagodzić obawy związane z bezpieczeństwem danych.Zmiana stanowiska Donalda Trumpa, który wcześniej zapowiadał całkowity zakaz TikToka, na rzecz kompromisowego rozwiązania daje nadzieję na wypracowanie porozumienia. Również Joe Biden rozważa czasowe zawieszenie zakazu, by uniknąć kontrowersji na zakończenie swojej kadencji. Prezes TikToka, Shou Chew, został zaproszony na inaugurację nowego prezydenta, co może być próbą zyskania przychylności administracji Trumpa. Jeśli rozmowy zakończą się fiaskiem, TikTok może zostać zablokowany w sklepach z aplikacjami i usługach hostingowych, a nawet obecni użytkownicy mogą utracić dostęp do platformy. W takim przypadku największymi beneficjentami byłyby konkurencyjne serwisy, takie jak Meta (Facebook, Instagram) czy YouTube Shorts, które prawdopodobnie przejęłyby dużą część użytkowników TikToka.Najbliższe dni będą kluczowe dla przyszłości aplikacji. Udane negocjacje mogą uratować TikToka przed wyłączeniem, podczas gdy brak porozumienia oznaczałby jedno z najbardziej kontrowersyjnych wydarzeń w historii mediów społecznościowych, z daleko idącymi konsekwencjami dla relacji USA i Chin.