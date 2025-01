Krypto kontratakuje - Ripple z nowym ATH

Kryptowaluta XRP (Riple) odnotowała w ostatnich dniach imponujący wzrost, osiągając w środę cenę 3.14 USD, co stanowiło wzrost o ponad 15% w porównaniu z poprzednim dniem. Po osiągnięciu tego historycznego szczytu wartość monety ustabilizowała się na poziomie około 3.00 USD, nadal przyciągając uwagę inwestorów. Głównym czynnikiem wpływającym na obecną wartość XRP pozostaje spór sądowy pomiędzy Ripple Labs, twórcą kryptowaluty, a amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC).

W 2023 roku sąd federalny orzekł, że XRP nie jest papierem wartościowym w obrocie na giełdach kryptowalut, choć jednocześnie uznał, że sprzedaż XRP inwestorom instytucjonalnym naruszała przepisy regulujące rynek papierów wartościowych. Choć to rozstrzygnięcie częściowo wyjaśniło sytuację regulacyjną, SEC złożyła apelację, co podtrzymuje niepewność i zwiększa zainteresowanie inwestorów dalszymi decyzjami sądowymi.Istotny wpływ na sytuację XRP mogą mieć również nadchodzące zmiany polityczne w Stanach Zjednoczonych. Zbliżająca się inauguracja Donalda Trumpa i jego zapowiedź nominacji Paula Atkinsa, zwolennika kryptowalut, na stanowisko przewodniczącego SEC wywołują spekulacje na temat bardziej elastycznego podejścia regulatora do cyfrowych aktywów. Wśród inwestorów i deweloperów kryptowalut panuje przekonanie, że takie zmiany mogłyby pobudzić dalszy wzrost cen i przyciągnąć nowe inwestycje.Rekordowe wzrosty XRP są napędzane zarówno przez czynniki prawno-regulacyjne, jak i oczekiwania związane z ewentualnymi zmianami na najwyższych szczeblach administracji USA. Kluczowe znaczenie dla przyszłości XRP ma dalsze rozstrzygnięcie sporu z SEC – korzystne orzeczenie mogłoby podtrzymać obecny trend wzrostowy. Dodatkowo, łagodniejsze podejście regulacyjne, jeśli zostanie wprowadzone, mogłoby odciążyć rynek kryptowalut, przyciągając nowych inwestorów oraz zwiększając zainteresowanie cyfrowymi aktywami. W rezultacie XRP i inne kryptowaluty mogą zyskać jeszcze większą uwagę na globalnym rynku, jako alternatywne narzędzia lokowania kapitału.Od poniedziałkowego dołka główna kryptowaluta, Bitcoin, odnotowała wzrost o ponad 12%, co wskazuje na utrzymujący się potencjał do dalszych wzrostów. Ten ruch cenowy podkreśla nieustanne zainteresowanie rynkiem kryptowalut oraz rosnącą akceptację cyfrowych aktywów, jako alternatywnej formy inwestycji.