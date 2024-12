Oto "najdrożsi" prezesi spółek z GPW

Pojawiła się 8. edycja rankingu SEC Newgate: WYCENA PREZESÓW #TOP30 POLSKIEJ GIEŁDY. Okazuje się, że w TOP 3 zestawienia ponownie brylują przedstawiciele finansów i bankowości, którzy odpowiadają za przeszło 44% łącznej wartości wszystkich menedżerów ujętych na liście zwycięzców. Poznajmy personalia najwyżej wycenianych prezesów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakiego rzędu wzrost odnotowała wartość pierwszej trójki menedżerów spółek notowanych na GPW?

Kim są najlepiej wyceniani prezesi spółek z GPW?

Kto zwyciężył w rankingu bez kapitalizacji?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Kim są najlepiej wyceniani prezesi spółek z GPW? Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska, utrzymał swoją pozycję, pozostając najlepiej wycenianym prezesem w 2024 roku. Drugie miejsce zajął Brunon Bartkiewicz z ING Banku Śląskiego, a trzecim prezes Allegro Roy Perticucci.

W erze zglobalizowanych rynków i błyskawicznej komunikacji medialnej decyzje dotyczące powołania lub odejścia CEO często znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w kursach akcji oraz postrzeganiu spółek przez inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Zależności te podkreśla ósma edycja naszego raportu, w którym odnotowaliśmy zarówno niespodziewane spadki, jak i zaskakujące debiuty. Roy Perticucci, prezes Allegro, pojawił się w rankingu WYCENA PREZESÓW po raz pierwszy, od razu zajmując miejsce na podium. Udowadnia to, że zdolność lidera do wprowadzania innowacji, budowania strategii oraz zarządzania reputacją marki jest kluczowa dla kreowania wartości dla akcjonariuszy – powiedziała Zofia Bugajna-Kasdepke, CEO SEC Newgate CEE.

Badany okres, od kwietnia 2023 do czerwca 2024 roku, przyniósł imponujące wzrosty na Giełdzie Papierów Wartościowych , co miało wpływ na wartości spółek i indeksów, takich jak WIG20 i mWIG40. Indeks WIG20, skupiający największe spółki giełdowe, odnotował stabilne wzrosty kursu akcji. Zwiększona aktywność inwestorów oraz rozwój narzędzi do inwestowania znacząco wsparły również wzrost wartości spółek mWIG40.W tegorocznym rankingu nieobecni są Prezesi Spółek Skarbu Państwa, ze względu na krótkie kadencje, wynikające ze zmiany władzy w 2023 roku. Na sytuację polskiego rynku kapitałowego w znaczący sposób wpłynęła również poprawa nastrojów na rynkach globalnych, gdzie pojawiły się lepsze perspektywy makroekonomiczne i optymizm względem polityki monetarnej.Ubiegłoroczny zwycięzca, Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska, utrzymał swoją pozycję, pozostając najlepiej wycenianym prezesem w 2024 roku. Drugie miejsce zajął Brunon Bartkiewicz z ING Banku Śląskiego, który awansował o jedną pozycję w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem.Na trzecim miejscu znalazł się debiutant rankingu, prezes Allegro Roy Perticucci, który po raz pierwszy sprawował władzę wystarczająco długo, by zostać uwzględnionym w naszym zestawieniu.Wartość pierwszej trójki menedżerów w tegorocznej edycji osiągnęła niemal 6,4 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 60% w porównaniu z 4 mld zł w ubiegłorocznym zestawieniu. Rekordową wartość 14,3 mld zł osiągnęła także łączna wycena wszystkich trzydziestu prezesów uwzględnionych w tegorocznym opracowaniu. Średnia wartość menedżera z TOP 30 w relacji do spółki, którą zarządza, wyniosła w tym roku 4,1%, podczas gdy lider zestawienia odpowiada aż za 4,7% wartości organizacji, którą kieruje.Poza rankingiem głównym, agencja SEC Newgate CEE stworzyła również kilka subrankingów. W jednym z nich wytypowano menedżerów TOP 30 bez uwzględnienia kapitalizacji. Jego zwycięzcą został Maciej Szczechura, prezes spółki Rainbow Tours. Spółka awansowała do indeksu mWIG40 w 2024 roku, ponieważ zwróciła uwagę inwestorów bardzo dobrymi wynikami finansowymi i rosnącym zainteresowaniem swoją ofertą turystyczną.Na drugim miejscu w Rankingu bez kapitalizacji uplasował się debiutujący w WYCENIE PREZESÓW Cezary Kozanecki, prezes Synektik. Zarządzana przez Kozaneckiego firma odnotowała rekordowe wyniki finansowe w 2024 roku w dużej mierze dzięki rosnącej sprzedaży systemów chirurgicznych da Vinci, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem w polskich szpitalach. Podium zamyka Artur Popko, prezes Budimex SA, jednej z wiodących firm budowlanych w Polsce. Przed rokiem Popko znajdował się na siódmej pozycji w Rankingu bez kapitalizacji. Ubiegłoroczny zwycięzca Rankingu bez kapitalizacji, Marek Piechocki, znalazł się dopiero na dziewiątej pozycji.