Czas to pieniądz. Natychmiastowy przelew na telefon nie ma sobie równych?

Metody płatności rozwijają się w dynamicznym tempie. Dziś przelew błyskawiczny czy przelew na numer telefonu są już standardem, a klienci korzystający z usług bankowych korzystają z nich nader chętnie. Biorąc pod uwagę wyniki badań przeprowadzonych przez KIR i ZBP*, nie powinno to być żadnym zaskoczeniem - dowodzą one wyraźnie, że czas jest dla Polaków wartością właściwie bezcenną, a jego oszczędzanie to jeden z codziennych priorytetów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmieniają się preferencje w korzystaniu z przelewów natychmiastowych?

W jakich sytuacjach najbardziej przydaje się przelew natychmiastowy?

Kiedy najczęściej korzystamy z przelewu na numer telefonu?

Ilu z nas nie korzysta z przelewu na telefon?

Polacy stawiają na szybkość

Porównując dane roczne możemy śmiało stwierdzić, że popularność przelewów natychmiastowych rośnie wyjątkowo szybko – mówi Grzegorz Leńkowski, dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe w KIR. – Nie jesteśmy tym zaskoczeni. Takie mamy czasy – wszystko chcemy robić szybciej, a najlepiej natychmiast. Dotyczy to również transakcji bankowych – podkreśla Grzegorz Leńkowski.

Przelew natychmiastowy na numer telefonu przydaje się m.in. w przypadku drobnych rozliczeń między znajomymi

Motywacje mają znaczenie

Katalog motywacji może być tu bardzo szeroki. Mogą to być zarówno sytuacje rodzinne, jak i zawodowe, ale może to być także naturalny wybór klientów, którzy mając do wyboru przelew standardowy i natychmiastowy, zaczynają korzystać domyślnie z tego drugiego. Powyższe motywacje łączy jedno, mianowicie potrzeba szybkości – tłumaczy Grzegorz Leńkowski.

Ilu z nas nie korzysta z przelewu na telefon?

Coraz więcej użytkowników bankowości mobilnej zna i ceni korzyści przelewu natychmiastowego na telefon, który działa w oparciu o system Express Elixir – mówi Grzegorz Leńkowski.

Przeniesienie dużej części handlu i usług do środowiska cyfrowego sprzyja rozwojowi transakcji natychmiastowych, w tym przelewów na telefon. Spodziewamy się, że następne lata przyniosą nam kolejne wzrosty i umocnienie pozycji takich rozwiązań – podsumowuje Grzegorz Leńkowski, dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe w KIR.

Przelewy bankowe, realizowane w czasie rzeczywistym oraz przelewy na numer telefonu zrewolucjonizowały sposób w jaki dokonujemy transakcji. Natychmiastowa dostępność przelewanych pieniędzy ułatwia codzienne płatności i podnosi wygodę użytkowników. Najnowsze badanie KIR i ZBP pokazuje, że popularność przelewu natychmiastowego, w sytuacji gdy chcemy mieć pewność, że druga osoba otrzyma pieniądze natychmiast, wzrosła o 5 pp. względem 2023 roku, osiągając wynik 47%. W przypadku przelewów na telefon, ten sposób transferu środków w razie pilnej potrzeby, jest wskazywany przez 40 proc. respondentów, co stanowi również wzrost o 5 pp. Express Elixir to system rozliczeniowy, dzięki któremu przelew pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach realizowany jest w czasie rzeczywistym. Służy także do rozliczania przelewów natychmiastowych na numer telefonu, inicjowanych za pomocą systemu BLIK Z danych KIR wynika, że liczba przelewów w systemie Express Elixir rośnie z roku na rok. W 2023 roku zrealizowano 369,27 mln transakcji o wartości 202,93 mld zł. W ujęciu rocznym oznacza to wzrosty odpowiednio o 62 proc. w liczbie transakcji i 38 proc. w ich wartości. Użytkownicy cenią sobie przede wszystkim wygodę, szybkość i prostotę przelewów natychmiastowych. Obecnie 32 proc. klientów banków uważa, że ten sposób przekazu środków powinien być standardem.W naszej coraz bardziej cyfrowej rzeczywistości, ze zdobyczy technologii korzystamy na co dzień. Mamy niemal natychmiastowy dostęp do informacji i usług. Chętnie używamy rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Staramy się umiejętnie zarządzać naszymi kluczowymi zasobami: i czasem, i finansami. Szybki obieg pieniądza pozwala przedsiębiorcom efektywniej zarządzać budżetami, a klientom błyskawicznie regulować zobowiązania i płatności za usługi i towary.Z badań zrealizowanych w kwietniu 2024, przeprowadzonych na zlecenie KIR i ZBP wynika, że w przypadku przelewów natychmiastowych najbardziej popularną sytuacją „życiową”, wskazywaną przez klientów banków, jest przelew na konto drugiej osoby, gdy chcemy mieć pewność że go otrzymała natychmiast. Tę sytuację wskazało 47 proc. respondentów.Wśród innych opcji odpowiedzi w badaniu, respondenci wskazywali również regulowanie rachunków na ostatnią chwilę (26 proc.), spłatę zobowiązań dłużnych (18 proc.) oraz sytuację, w której nie chcemy mieć dużej kwoty przy sobie, a chcemy natychmiast zrealizować transakcję np. zakup pojazdu (26 proc. – wzrost o 6 pp. r/r).Dane z badania KIR i ZBP wskazują, że Polacy pokochali szybkie przelewy, szczególnie te na telefon.W 2022 roku prawie połowa (44 proc.) respondentów twierdziła, że nie korzysta z przelewów natychmiastowych na numer telefonu. Rok później zanotowano spadek tego wskaźnika o 10 pp., by w 2024 osiągnąć poziom 30 proc.Szybkie wsparcie finansowe dla dziecka lub znajomych (40 proc., wzrost o 5 pp. r/r ), rozliczanie wspólnych zakupów lub rachunków w restauracjach (26 proc., wzrost o 4 pp. r/r) to tylko niektóre możliwości, zyskujące popularność dzięki przelewom natychmiastowym na telefon.Klienci cenią sobie również możliwość szybkiego transferu środków między kontami w różnych bankach – w 2022 i 2023 roku tę sytuację wskazało kolejno 16 i 17 proc. respondentów, w 2024 roku wartość ta wzrosła do 18 proc. Co więcej, z roku na rok coraz więcej klientów banków wykorzystuje przelew natychmiastowy na numer telefonu do płatności za drobne zakupy bądź usługi, takie jak np. przejazd taksówką, korepetycje czy rozliczenie z fachowcem (13 proc. w roku 2022 vs 17 proc. w 2024).