Przelew na telefon BLIK cieszy się wśród Polaków bardzo dużą popularnością. Informacja o uruchomieniu tej usługi w Banku Pocztowym to z pewnością dobra wiadomość dla wielu jego klientów. Nowa funkcjonalność aplikacji mobilnej banku będzie udostępniana stopniowo, przez okres dwóch tygodni, co ma zapewnić sprawność jej wdrożenia i bezawaryjności.

Przeczytaj także: Getin Noble Bank wprowadza przelew na telefon BLIK

Kliknij, aby powiekszyć fot. maxsim - Fotolia.com Przelew BLIK na telefon w Banku Pocztowym Przelew na telefon BLIK jest usługą realizowaną przez całą dobę

Wiemy, że wielu Klientów Banku Pocztowego niecierpliwie czekało na udostępnienie usługi przelewów na telefon BLIK. Mamy nadzieję, że wprowadzenie tego rozwiązania zwiększy poziom zadowolenia naszych obecnych Klientów oraz zachęci innych do korzystania z oferty Banku Pocztowego. Co ważne, równolegle z wprowadzeniem płatności BLIK, Bank Pocztowy rozszerzył także możliwość realizacji i otrzymywania przelewów natychmiastowych w trybie całodobowym - 7 dni w tygodniu. Rozwiązanie to jest idealne, jeśli np. w ostatniej chwili przypomnieliśmy sobie o konieczności opłacenia jakiegoś zobowiązania. Już teraz - niezależnie od pory dnia - środki z przelewu natychmiastowego trafią do odbiorcy w ciągu kilku minut, również jeśli to Klient Banku Pocztowego jest odbiorcą takiego przelewu – mówi Joanna Moska-lik, Zastępca Dyrektora Departament Produktów Detalicznych i Rozwoju Bankowości Cy-frowej.

Bank Pocztowy podążył śladami konkurencji - jego klienci otrzymali właśnie nową usługę, dzięki której możliwe jest natychmiastowe przekazanie środków na konto odbiorcy. Od teraz, dzięki usłudze Przelew na telefon BLIK - nawet nie znając numeru konta bankowego – klienci Banku Pocztowego mogą przelać środki posiadając jedynie numer telefonu komórkowego odbiorcy. Warunkiem jest, że numer ten został przez odbiorcę wcześniej zarejestrowany w usłudze.W formatce Przelewu na telefon BLIK wystarczy podać numer telefonu (bądź wybrać go z listy kontaktów w smartfonie), wprowadzić kwotę i potwierdzić transakcję – środki przekazane w ten sposób znajdą się na rachunku odbiorcy natychmiast, niezależnie od tego w jakim banku odbiorca przelewu ma konto. Jednocześnie Bank rozszerzył możliwość realizacji przelewów natychmiastowych, dzięki czemu od lipca Klienci Banku mogą realizować je w trybie całodobowym.Warunkiem niezbędnym do otrzymania środków na swoje konto w Banku Pocztowym, przekazanych natychmiastowym przelewem na telefon BLIK, jest prosta i intuicyjna rejestracja w tej usłudze za pośrednictwem aplikacji mobilnej Banku. Wystarczy włączyć tę funkcjonalność w aplikacji Pocztowy, by po chwili nasz numer telefonu komórkowego został przypisany do konta w Banku Pocztowym i tym samym mógł zostać wskazany przez nadawcę przelewu na telefon BLIK.Jednocześnie Klienci mają możliwość wysyłania Przelewu na telefon BLIK do każdego odbiorcy z zarejestrowanym numerem telefonu komórkowego w tej usłudze, bez podejmowania dodatkowych działań.Przelewy na telefon BLIK to ciesząca się rosnącą popularnością forma dokonywania przelewów, która nieustannie zyskuje nowych zwolenników. Jak podaje Polski Standard Płatności, właściciel marki BLIK, w I kwartale 2023 r. użytkownicy wykonali niemal 83 mln takich transakcji, co stanowi wzrost o 88 proc. do poprzedniego roku. Jedna piąta wszystkich transakcji realizowanych BLIKiem to właśnie płatności P2P.Przelew na telefon BLIK jest usługą realizowaną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Wcześniej Bank rozszerzył możliwość realizacji i otrzymywania przelewów natychmiastowych do trybu 24/7, dzięki czemu niezależnie od pory dnia środki z przelewu natychmiastowego trafiają do odbiorcy w ciągu kilku minut.