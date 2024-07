Branża fitness bez formy. Ma prawie 88 mln zł zaległości

Od czasu pandemii branża fitness boryka się z kolejnymi wyzwaniami, które wpływają negatywnie na jej płynność finansową. Wysokie koszty wynajmu i utrzymania obiektów, digitalizacja usług fitness czy ograniczanie wydatków na aktywność fizyczną w dobie wysokiej inflacji - to niektóre z nich. Zadłużenie branży na koniec kwietnia 2024 r. wyniosło ok. 88 mln zł - wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz BIK. To o 25 proc. więcej niż rok temu.

Ograniczone wydatki i większe wymagania klientów

Choć cała branża fitness nie odżyła jeszcze całkowicie po konsekwencjach zawieszenia działalności kilka lat temu wynikającej z lockdownu, przedsiębiorcy z tego sektora nie mają innego wyjścia jak inwestować w rozwój oferty, która pozwoli im przekonać nowego i mniej zamożnego klienta spoza największych aglomeracji i miast. Równolegle dużym wyzwaniem dla sektora są również rosnące koszty wynajmu i utrzymania obiektów (szczególnie mediów i wynagrodzenia pracowników) oraz zmieniające się preferencje świadomych klubowiczów, którzy oczekują oferty „szytej na miarę” i „skrojonej” pod ich potrzeby. A to skutkuje silną presją kosztową, która może z kolei zachwiać kondycją finansową przedsiębiorstw, co już widzimy w naszych statystykach – mówi dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

Na kondycję i płynność finansową punktów fitness, zwłaszcza tych funkcjonujących w dużej sieci klubowej, mają dzisiaj wpływ m.in. wydatki na wdrażanie najnowszych trendów w branży, np. w cyfryzację usług i doświadczeń odbiorców (Customer experience). Przykładowo, dzięki danym biometrycznym pozyskiwanym w czasie rzeczywistym dzięki technologii wearable, możemy monitorować postępy klubowiczów, optymalizując indywidualny plan treningowy. Siłownie podążające za coraz bardziej wymagającym konsumentem, a które chcą liczyć się na swoim rynku, już teraz podnoszą również inne koszty, m.in. na zwiększenie zatrudnienia w oparciu o wysoce wykwalifikowanych i certyfikowanych trenerów czy rozwój usług dodanych w zakresie oferty wellness oraz mindfulness – przekonuje dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

Różne badania pokazują, że Polacy wciąż ruszają się za mało, a nasz poziom aktywności fizycznej jest nadal niezadowalający.Jednym z nich jest badanie zlecone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, z którego wynika, że w 2023 r. odsetek Polaków w wieku 15-69 lat, którzy spełniają normy dotyczące poziomu aktywności fizycznej w czasie wolnym (nie uwzględniając spacerowania) rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia, wynosi jedynie 28 proc. Odsetek ten wzrasta nieznacznie, bo do poziomu 34 proc., jeśli dodatkowo uwzględnimy regularną aktywność związaną z jazdą na rowerze w celu przemieszczania się.Równie pesymistyczny obraz wyłania się z Eurobarometru. A wynika z niego, że 65 proc. Polaków w ogóle nie uprawia sportu ani nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej. Mniej wysportowani w UE są tylko Portugalczycy i Grecy.W warunkach ograniczonej aktywności fizycznej społeczeństwa, duże znaczenie ma dzisiaj to, jak obiekty i kluby sportowe oraz siłownie podejdą do rywalizacji o wymagającego klienta. Tym bardziej, że ten zdaje się być bardzo ostrożny w planowaniu wydatków na sport. Pokazuje to najnowsze badanie (przeprowadzone przez ośrodek Quality Watch na zlecenie Biura Informacji Kredytowej), z którego wynika, że blisko 3/4 (72 proc.) polskich konsumentów nie wydaje żadnych pieniędzy na ten cel. Z kolei do 50 i 100 zł miesięcznie przeznacza na aktywność fizyczną 1/5 ankietowanych (20 proc.), a średni koszt w grupie badanych uprawiających sport wynosi raptem 35 zł.Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy Biura Informacji Kredytowej całkowite zadłużenie branży fitness, na którą składają się obiekty (PKD: 9311Z) i kluby (PKD: 9312Z) sportowe oraz miejsca służące poprawie kondycji fizycznej (PKD: 9313Z), wzrosło aż o ok. 23,4 mln zł (36 proc.) z 64,6 mln zł na koniec kwietnia 2020 r. do 88 mln zł w 2024 r. Oznacza to, że aktualnie każdy przedsiębiorca jest zadłużony średnio na prawie 155 tys. zł. W tym samym badanym okresie odsetek firm posiadających nieuregulowane płatności w wymienionych kategoriach sektorowych utrzymywał się na bardzo podobnym poziomie (między 3,5 a 4 proc.).Najbardziej spektakularny i alarmujący wzrost przeterminowanych zobowiązań finansowych przeżywają siłownie. Ich zadłużenie na koniec kwietnia br. to 48 mln zł, co stanowi aż 170 proc. wzrost długu w porównaniu z analogicznym okresem w 2020 r., kiedy suma ta wynosiła 17,8 mln zł. Przeciętna siłownia musi się dzisiaj liczyć z zaległościami wobec wierzycieli na kwotę niespełna 161 tys. zł.W nieco lepszej, choć nadal trudnej sytuacji znajdują się podmioty zarządzające obiektami sportowymi. Ich całkowite saldo zadłużenia sięga obecnie 37,6 mln zł wobec 44,3 mln zł w 2020 r., co oznacza spadek o 15 proc., choć i tak najlepszy moment odnotowały one w 2022 r., kiedy na koniec kwietnia wyniosło 27,2 mln zł wobec 37,3 mln zł 12 miesięcy wcześniej. Jeśli chodzi o zaległości klubów sportowych, sięgają one aktualnie ok. 2,3 mln zł w stosunku do prawie 2,6 mln zł cztery lata wcześniej (spadek o ponad 11 proc.).Najbliższa przyszłość rynku fitness w Polsce będzie zależała od dalszej ekspansji dużych graczy wewnątrz sektora, którzy otwierają nowe placówki w różnych częściach kraju i często przejmują mniejsze lokalne kluby (konsolidacja branży), którym coraz trudniej jest konkurować o klienta w pojedynkę. Z uwagi na to, że rynek jest już w dużym stopniu skonsolidowany, a działanie w ramach sieci klubów staje się popularnym i bezpiecznym modelem, mniejsze siłownie, kluby i obiekty sportowe mogą zdecydować się na dołączenie do większej sieci, dzięki czemu przyspieszą rozwój swojej marki, ustandaryzują usługi, a dzięki temu łatwiej wdrożą plany naprawcze i zoptymalizują codzienne operacje.