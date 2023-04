Branża fitness w lepszej formie. Długi spadły do niecałych 63 mln zł

Kondycja branży fitness poprawiła się w ciągu ostatniego roku. Z danych rejestru BIG InfoMonitor oraz bazy BIK wynika, że jej zaległości spadły o blisko 5 mln zł do niecałych 63 mln zł i to pomimo tego, że Polacy ograniczają wydatki na aktywność sportową.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie zaległości ma branża fitness?

Czy Polacy ograniczyli wydatki na sport?

Jak kluby fitness dbają o swoją kondycję finansową?



Cios za ciosem, po pandemii przyszła inflacja

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy inflacja zmieniła podejście do wydatków na zajęcia sportowe? Prawie połowa respondentów (45 proc.) przeznacza mniej pieniędzy na siłownię i zajęcia sportowe. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy inflacja zmieniła podejście do wydatków na hobby związane ze sportem? Drożyzna uderzyła w sportowe hobby typu: bieganie, jazda na rowerze, sporty zimowe czy wodne itd. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Po danych na temat zaległości można jednak śmiało stwierdzić, że branża sportowa jak najbardziej zasługuje na swoją nazwę i jest fit. Mimo licznych przeciwności jej przeterminowane zobowiązania nie dość, że nie rosną, to nawet obniżyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy – zauważa Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zaległości firm oferujących usługi wspomagające aktywność sportową 34 mln zł to długi obiektów sportowych (PKD 9311), a 2 mln zł klubów sportowych (PKD 9312). Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Mniej trenerów, wyższe ceny

Kluby fitness mają różne sposoby na zminimalizowanie kosztów. W pierwszej kolejności jest to niemal zawsze zmniejszanie dostępności pracowników w obiekcie. Przykładowo - jeszcze kilka lat temu, trener był do dyspozycji klienta przez cały czas, obecnie jest to kilka godzin dziennie. Na tym jednak nie da się poprzestać. Po tym jak od marca tego roku w niektórych klubach podwyżki ryczałtów dla instruktorów wyniosły nawet 100 proc. trzeba było też podnieść ceny. W praktyce oznacza to utratę niektórych klientów lub zmniejszenie liczby treningów w miesiącu – zwraca uwagę Olga Soluch, trenerka personalna i właścicielka firmy Olga Soluch Fitness z Warszawy i dodaje: Mam jednak nadzieję, że Polacy utrzymają zapał do codziennej aktywności. Oprócz płatnych zajęć pozostają też przecież darmowe formy aktywności fizycznej. O swoje zdrowie można zadbać, m.in. spacerując, jeżdżąc rowerem czy ćwicząc w domu. Najważniejszy jest ruch, a na to na szczęście nie potrzeba dużych pieniędzy.

Nieważne gdzie, ważne by ćwiczyć

Odpowiedziało tak 58 proc. osób, wobec 55 proc. w 2021 roku. Częściej odpowiadają w ten sposób kobiety niż mężczyźni. Oznacza to, że albo polskie społeczeństwo nie zwiększyło aktywności fizycznej w związku ze zniesieniem ograniczeń i możliwością powrotu do zajęć sportowych, albo też, że niektórzy w czasie pandemii na tyle wciągnęli się w samodzielne treningi wspomagane bezpłatnymi filmami instruktażowymi z sieci czy też aplikacjami, że teraz gdy liczy się każdy grosz pozostali na dłużej przy tej bezkosztowej metodzie. Warto również przypomnieć, że w pierwszym okresie pandemii to właśnie sprzęt do ćwiczeń był na liście najczęściej dokonywanych zakupów w e-commerce - zauważa Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

Z badania „Problemy finansowe i zadłużenie Polaków” przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że prawie połowa respondentów (45 proc.) przeznacza mniej pieniędzy na siłownię i zajęcia sportowe. Ankietowanych, którzy pomimo rosnących kosztów życia, postanowili jednak utrzymać te wydatki na podobnym poziomie, jest 41 proc. Większy budżet wygospodarowuje na ten cel 14 proc. zaangażowanych w uprawianie płatnych zajęć sportowych. Ponadto do łożenia na sportową aktywność przyznało się tym razem 42 proc. osób, podczas gdy na początku pandemii było to 45 proc. ankietowanych. Ale to nie wszystko, drożyzna uderzyła również w sportowe hobby typu: bieganie, jazda na rowerze, sporty zimowe czy wodne itd. Związane z nimi wydatki, ponoszone przez 52 proc. społeczeństwa, też mają być raczej niższe. Mówi tak 40 proc. osób z tej grupy badanych, 44 proc. podaje, że utrzyma wydatki, a 16 proc., że zwiększy kwotę przeznaczaną na ten cel.Według danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy Biura Informacji Kredytowej przedsiębiorstwa prowadzące obiekty sportowe (PKD 9311), kluby sportowe (PKD 9312) oraz siłownie i fitnessy (obiekty służące poprawie kondycji fizycznej PKD 9313) na starcie pandemii, w marcu 2020 miały w sumie 48,3 mln zł nieopłaconych w terminie zobowiązań wobec dostawców i firm finansowych. Po roku w cieniu lockdownów, od marca 2020 do marca 2021, kwota ta wzrosła do prawie 62 mln zł. W 2022 r. podwyższała się już zdecydowanie wolniej. Aktualnie, po tym jak w ostatnich 12 miesiącach zaległości obniżyły się o 4,8 mln zł jest to 62,6 mln zł. Z sumy tej na siłownie (PKD 9313) przypada 26,6 mln zł i jest to tyle samo co przed rokiem. 34 mln zł to długi obiektów sportowych (PKD 9311), a 2 mln zł klubów sportowych (PKD 9312). Średnia zaległość siłowni przekracza 94 tys. zł, obiektów sportowych kształtuje się na poziomie ok. 258 tys. zł, a klubów 16 tys. zł.W zrealizowanym na zlecenie BIG InfoMonitor badaniu „Problemy finansowe i zadłużenie Polaków” większość ankietowanych zadeklarowała, że nie ponosi żadnych wydatków związanych z uprawianiem sportu.Czy to w siłowni, czy na dywanie w domu lub w parku na pewno warto i należy ćwiczyć. Zgodnie z rekomendacją WHO osoby dorosłe (w wieku 18-64 lata) powinny tygodniowo spędzać od 150 do 300 minut na umiarkowanej aerobowej aktywności fizycznej lub od 75 do 150 minut na ćwiczeniach intensywnych (ważne, aby aktywności były wykonywane w sposób ciągły)[2].