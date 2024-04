Izrael wykonuje odwet. Giełdy tracą

Izrael zdecydował się na odwet i zaatakował obiekt wojskowy w Iranie. Dziś giełdy w Europie dynamicznie tracą. WIG20 zniżkuje o 0,75 proc. a WIG o blisko 0,5 proc. Niemiecki DAX jest pod kreską prawie 1 proc. Złoty od rana znajduje się pod presją spadkową. Złoto urosło do poziomu 2416 po czym nastąpił spadek w kierunku 2385 USD. Indeks strachu urósł powyżej 21 pkt. do najwyższego poziomu od października 2023 roku. Wczorajsza sesja na Wall Street było negatywna pomimo umiarkowanego wzrostu indeksu Dow Jones o 0,1 proc. Nasdaq Composite zakończył dzień z wynikiem -0,5 proc. a SP500 osiągnął rezultat -0,2 proc.

Aktualnie widać podwyższoną awersję do ryzyka w związku z odwetem Izraela na Iran po wcześniejszych, weekendowych atakach dronów. Poranne wydarzenia nie zapowiadają, żeby dzisiejsza sesja była zabarwiona kolorem zielonym. Jak na razie giełdy w Europie tracą co wpisuje się w obraz z ostatnich kilkunastu dni. Korekta na indeksach pogłębia się. Dolar we wczesnych godzinach porannych zyskiwał ponownie potwierdzając swoją rolę „bezpiecznej przystani”. Złoty stracił początkowo ale obecnie obserwujemy powrót pary EUR/PLN oraz USD/PLN do poziomów zbliżonych do wczorajszego zamknięcia. O tym, że na rynku panuje tryb risk-off świadczy także wzrost cen złota powyżej 2415 dolarów (choć obecnie poranny ruch został już w dużej mierze zniwelowany).Wracając do wczorajszych wydarzeń, rynek otrzymał porcję kolejnych wypowiedzi przedstawicieli Fed. Mester, Wiliams oraz Bostic odnieśli się do obecnej oraz przyszłej polityki monetarnej. Ogólny wydźwięk jest taki, że stopy procentowe w USA będą na podwyższonym poziomie dłużej, i żadna opinia nie sugerowała nawet w najmniejszym stopniu, że w czerwcu dojdzie do pierwszej zmiany parametrów polityki monetarnej. Dolar w drugiej części dnia zyskał co dało niższe poziomu kursu EUR/USD.Tygodniowe dane z amerykańskiego rynku pracy wciąż wskazują, że znajduje się on w dobrej kondycji. Liczba wniosków uplasowała się na poziomie 212 tys. co dało wynik taki sam jak poprzednio oraz był on minimalnie niższy od oczekiwanych 215 tys. Z kolei sprzedaż domów na rynku wtórnym spadła w marcu o 4,3 proc. w ujęciu miesięcznym. Wyniosła ona 4,12 mln. Skala rozpoczętych budów również się zmniejszyła. Widać schłodzenie popytu na rynku nieruchomości co wynika po części z wyższego oprocentowania kredytów.Dziś kalendarz makro jest ubogi. Rano jedynie poznaliśmy dane na temat cen producenckich w Niemczech a także sprzedaż detaliczną z UK. W nocy Japonia zaprezentowała inflację konsumencką.