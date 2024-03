Słabszy dolar i rekordy na złocie

Za nami kolejna wzrostowa sesja na Wall Street. Inwestorzy ponownie kupowali ryzyko. Akcje wzrosły podczas gdy rentowności amerykańskich obligacji spadły na całej krzywej dochodowości. Dolar stracił a kurs EUR/USD wzbił się powyżej poziomu 1,09. Złoto ustanawia kolejny rekord powyżej 2160 USD/oz. Rynki uważnie słuchały komentarzy prezesa Fed Jerome’a Powella podczas jego pierwszego dnia zeznań przed Kongresem. Powiedział on amerykańskim ustawodawcom, że Fed nie spieszy się z obniżaniem stóp procentowych, ale cykl obniżek najprawdopodobniej zacznie się w tym roku.

Przewodniczący Fed Jerome Powell powtórzył wytyczne Fed dotyczące stóp procentowych ze styczniowego posiedzenia, mówiąc, że "nasza stopa procentowa jest prawdopodobnie na szczycie". Powiedział, że "jeśli gospodarka będzie się rozwijać zgodnie z oczekiwaniami, prawdopodobnie właściwe będzie rozpoczęcie ograniczania polityki w pewnym momencie tego roku". Jednak Powell powiedział również, że "perspektywy gospodarcze są niepewne, a ciągły postęp w kierunku 2 proc. celu inflacyjnego nie jest pewny". Zauważył on również, że ryzyko związane z nieruchomościami komercyjnymi jest "możliwe do opanowania". Dodał, że Fed prawdopodobnie dokona "szerokich i istotnych zmian" w swoim planie wymagającym od dużych banków posiadania większego kapitału. Na wypowiedzi te dolar zareagował deprecjacją a EUR/USD sforsował okrągły poziom 1,09. Impuls wzrostowy rozpoczęty w połowie lutego trwa zatem dalej.Z danych makro otrzymaliśmy dwa raporty dotyczące rynku pracy. Badanie ofert pracy i rotacji pracowników (JOLTS) pokazało spadek wakatów do 8,863 mln (konsensus 8,85 mln) wobec zrewidowanych w dół 8,889 mln w grudniu z 9,026 mln początkowo. Stosunek liczby nowych miejsc pracy do liczby bezrobotnych utrzymał się na poziomie 1,4. Wskaźnik rezygnacji spadł do 2, proc. z 2,2 proc. w grudniu. Zatrudnienie w sektorze prywatnym wg ADP w lutym urosło o 140 tys. (prognoza 150 tys.).Dziś spotyka się Rada Prezesów EBC a konsensus rynkowy zakłada, że bank centralny utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie, a stopa depozytu w banku centralnym pozostanie na poziomie 4 proc.. Rynek OIS wycenia obniżkę stóp o 23 pb do czerwca i łącznie o 92 pb do końca 2024 roku. Dla porównania kontrakty Fed Funds Futures wskazują obniżkę stóp procentowych o 21 pb do czerwca i razem o 88 pb do końca 2024 roku.Rada Polityki pieniężnej na marcowym posiedzeniu postanowiła utrzymać wszystkie stopy procentowe na niezmienionym poziomie. To decyzja zgodna z oczekiwaniami rynkowymi. Złoty umocnił się względem euro oraz dolara. Kurs EUR/PLN wyznaczył minima na 4,2885 a para USD/PLN obniżyła się do 3,9395. Stopa referencyjna wciąż wynosi 5,75 proc. Na godzinę 15 w czwartek zaplanowane jest wystąpienie Adama Glapińskiego – szefa NBP.Z wydarzeń politycznych warte odnotowania jest to, że były prezydent Donald Trump wygrał 14 z 15 republikańskich prawyborów podczas tzw. „Super Wtorku”. Nikki Haley, była gubernator Karoliny Południowej i ambasador przy ONZ, wycofała się z wyścigu prezydenckiego, otwierając drogę do rewanżu Trump-Biden.Niesamowitą siłę wykazuje złoto. Dziś rano ustanawiane są kolejne historyczne rekordy tuż powyżej poziomu 2160 USD za uncję trojańską. Surowiec zyskuje ze względu na perspektywę obniżek stóp proc. przez główne banki centralne. Otoczenie podwyższonej inflacji również pozytywnie oddziałuje na wycenę.