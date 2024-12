Globalne obawy wspierają prognozy wzrostu dla złota

W najbliższych miesiącach złoto może przewyższyć akcje pod względem stóp zwrotu, co sugerują analizy kontrariańskie. Kluczowym czynnikiem jest różnica w nastrojach inwestorów - na rynku złota dominuje umiarkowany optymizm, podczas gdy na rynku akcji nastroje są bliskie rekordowego entuzjazmu. Wskaźniki nastrojów, takie jak HGNSI dla złota i HSNSI dla akcji, potwierdzają te różnice, co według kontrarian zwiększa potencjał wzrostu złota.

W 2024 roku zarówno złoto, jak i akcje przyniosły podobne stopy zwrotu – ETF SPDR Gold Shares wzrósł o 28.1%, nieco wyprzedzając ETF SPDR S&P 500 (SPY) z wynikiem 28%. Wysoki optymizm na rynku akcji ogranicza potencjał dalszych wzrostów w krótkim terminie, podczas gdy złoto wciąż ma „ścianę obaw” do pokonania, co może sprzyjać wzrostowi jego cen.Pomimo niedawnych spadków cen złota – z rekordowych 2 800 USD za uncję w październiku do około 2 650 USD obecnie – prognozy na 2025 rok pozostają optymistyczne. Capital Economics przewiduje wzrost ceny złota do 2 750 USD za uncję, wspierany przez odbudowę popytu w Chinach, dalsze zakupy ze strony banków centralnych oraz globalne obawy o stabilność fiskalną.Czynniki takie jak umocnienie dolara czy wyższe stopy procentowe mogą chwilowo ograniczać wzrosty, jednak nie są w stanie całkowicie zahamować popytu na złoto. Historyczne dane pokazują, że złoto i dolar mogą rosnąć jednocześnie, w zależności od równoważących się wpływów rynkowych.Czynniki wspierające wzrost cen złota1. Popyt inwestycyjny w Chinach: Problemy gospodarcze, takie jak słabość rynku nieruchomości czy spowolnienie wzrostu, zwiększają zainteresowanie złotem jako zabezpieczeniem.2. Banki centralne: Kraje dążące do dywersyfikacji rezerw, szczególnie te obawiające się sankcji, nadal intensywnie kupują złoto, choć w nieco wolniejszym tempie niż w rekordowych latach.3. Obawy o stabilność fiskalną: Wzrost globalnego zadłużenia oraz malejące zaufanie do walut fiducjarnych wspierają atrakcyjność złota jako „bezpiecznej przystani”.Mimo obecnych wyzwań, takich jak silniejszy dolar czy rosnące rentowności obligacji, fundamenty wspierające złoto pozostają solidne. Zwiększone zakupy przez banki centralne (694 tony od początku 2024 roku) oraz utrzymujący się popyt inwestycyjny wskazują na stabilność tego rynku. Podsumowując, złoto ma realne szanse na kontynuację wzrostów w 2025 roku, szczególnie jeśli nastroje na rynku akcji ulegną pogorszeniu, a globalne obawy o stabilność gospodarki będą się nasilać. Inwestorzy poszukujący alternatywnych aktywów mogą zatem znaleźć w złocie atrakcyjną opcję na najbliższe lata.