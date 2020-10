Brakuje chętnych na wypłatę z bankomatu. Padł rekordowo niski wynik

Z najnowszych danych NBP wynika, że w II kwartale 2020 r. Polacy dokonali 112 milionów wypłat z bankomatów. Expander zwraca uwagę, że to najmniej odkąd są publikowane takie dane, czyli od 2004 r. W ślad za spadającą popularnością gotówki spada również liczba samych bankomatów. Warto również zwrócić uwagę, że po raz pierwszy w historii wartość transakcji gotówkowych dokonanych kartami była niższa niż wartość transakcji bezgotówkowych.

Bankomatów coraz mniej, a terminali płatniczych ponad milion

Mocny spadek transakcji zagranicznych

W ostatnim czasie dużo mówi się o tym jak pandemia przyspiesza wiele różnego rodzaju trendów. Dla przykładu sprzedaż w wielu branżach przenosi się z tradycyjnych sklepów do Internetu. Takie zmiany przekładają się na to, że gotówka jeszcze szybciej niż dotychczas traci na znaczeniu.Potwierdzają to dane NBP w których wynika, że w II kwartale istotnie spadła liczba wszystkich typów wypłat gotówkowych dokonywanych za pomocą kart. Chodzi zarówno o wypłatę z bankomatu, jak i tę, którą dokonuje się w kasach banków czy w sklepach (za pomocą usługi CashBack ).Spadła oczywiście nie tylko liczba takich wypłat, ale również ich wartość. W sumie, za pomocą wszystkich wspomnianych operacji gotówkowych, Polacy wypłacili w II kwartale 93 mld zł, czyli aż o 8 mld zł mniej niż w poprzednim kwartale. Dzięki temu, po raz pierwszy w historii, więcej wydaliśmy kartami za pomocą transakcji bezgotówkowych niż wypłaciliśmy gotówki. To kolejny przełomowy moment po tym jak w IV kw. 2019 r. wartość transakcji bezgotówkowych pokonała wartość wypłat z bankomatów. Teraz przewyższyła już łączną wartość wszystkich typów wypłat gotówkowych.Mniejsze zainteresowanie wypłatami z bankomatów powoduje, że z kwartału na kwartał jest ich coraz mniej. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba takich urządzeń spadła o 637. Na koniec II kwartału było ich bowiem 22 166. Kolejny rekord ustanowiły natomiast terminale płatnicze. Według NBP pod koniec czerwca było ich 974 tysiące, ale przypomnijmy, że w lipcu Ministerstwo Finansów ogłaszało, że ich liczba przekroczyła milion. Widać więc, że tempo pojawiania się kolejnych jest ogromne.W drugim kwartale mieliśmy do czynienia z zamknięciem granic. Nie powinno więc dziwić, że Polacy znacznie rzadziej dokonywali płatności zagranicznych. W porównaniu z I kwartałem 2020 r. wartość wypłat gotówkowych dokonanych poza Polską spadła o 13%, a transakcji bezgotówkowych aż o 25%. Dla porównania wartość transakcji bezgotówkowych wykonanych w kraju wzrosła o 5%, a gotówkowych spadła o 8%. Dane z kolejnych kwartałów pokażą już zapewne wyższe wartości, ale dopóki trwa pandemia, to rzadziej podróżujemy za granicę, a więc i mniej wykonujemy zagranicznych transakcji płatniczych.