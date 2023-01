Artykuł sponsorowany Płatności bezgotówkowe są już standardem podczas zakupów produktów i usługi. Jednak - o ile klienci cenią i wybierają taką formę rozliczania się - o tyle sprzedawcy wciąż mają wątpliwości, czy warto ją stosować, zwłaszcza gdy szukają oszczędności w prowadzeniu swojej firmy. Przyjrzyjmy się zatem korzyściom, które niesie ze sobą udostępnianie klientom zróżnicowanych form płatności. Płatności bezgotówkowe są już standardem podczas zakupów produktów i usługi. Jednak - o ile klienci cenią i wybierają taką formę rozliczania się - o tyle sprzedawcy wciąż mają wątpliwości, czy warto ją stosować, zwłaszcza gdy szukają oszczędności w prowadzeniu swojej firmy. Przyjrzyjmy się zatem korzyściom, które niesie ze sobą udostępnianie klientom zróżnicowanych form płatności.

Płatności bezgotówkowe czyli więcej klientów

Kliknij, aby powiekszyć fot. Gerd Altmann z Pixabay Płatności bezgotówkowe - bezpieczne i opłacalne Kartka "Płatność tylko gotówką" nie tylko odstrasza klientów, ale także może zachęcać do napadu, obiecując większe łupy. Płatności bezgotówkowe i ich promowanie sprawiają, że takie miejsce stanie się mniej atrakcyjne jako cel napadu, włamania czy kradzieży. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Bezgotówkowo, czyli bezpiecznie

Czy mnie na to stać?

W dobie kryzysu wiele firm szuka metod na obniżenie kosztów prowadzenia swojej działalności. Niestety, podejmowane decyzje nie zawsze prowadzą do oczekiwanych efektów, nawet jeśli na pierwszy rzut oka przynoszą oszczędności. Tak dzieje się między innymi w przypadku rezygnacji z niektórych form płatności, dotychczas oferowanych klientom. I trudno się temu dziwić – rozwój alternatywnych dla gotówki form płatności w ostatnich latach był naprawdę duży, a w związku z pandemią kładziono silny nacisk na bezpieczeństwo płacenia bezgotówkowego. Konsumenci przyzwyczaili się do takich form i teraz wybierają je znacznie chętniej niż jeszcze kilka lat temu. Oczekiwanie że można zapłacić bezgotówkowo rozciąga się już na wszystkie możliwe rodzaje placówek handlowych i usługowych – nawet stoisk na miejskich targowiskach. Oznacza to, żeSklepy i placówki usługowe, które nie przyjmują płatności gotówkowych, zmniejszają w ten sposób liczbę klientów. Dodatkowo pojawiają się niezręczne lub wręcz nieprzyjemne sytuacje, gdy ktoś dokonuje zakupu towaru lub usługi i dopiero potem orientuje się, że nie może zapłacić bezgotówkowo. Dotyczy to szczególnie miejsc, w których wcześniej płatności kartą czy blikiem były przyjmowane bez problemu –Z kolei wprowadzenie obsługi płatności bezgotówkowych oraz skuteczne informowanie o nich klientów zdecydowanie zwiększa obroty i to na stałe. Dotyczy to zarówno placówek stacjonarnych, jak i usług świadczonych mobilnie – od zamawiania jedzenia na wynos, poprzez usługi transportowe czy dostarczanie zakupów.W regulaminach i na stronach internetowych wielu firm zajmujących się dostarczaniem różnego rodzaju dóbr znajdziemy informację o treści „kurier nie posiada przy sobie gotówki”. Zapisy takie pojawiają się nie bez powodu – niestety osoby dostarczające jedzenie, czy zakupy padają ofiarą kradzieży lub napadów.Podobnie dzieje się w przypadku sklepów czy punktów usługowych – mogą one stać się celem przestępców, liczących na zabranie dziennego utargu z kasy. W takim przypadku. Płatności bezgotówkowe i ich promowanie sprawiają, że takie miejsce stanie się mniej atrakcyjne jako cel napadu, włamania czy kradzieży.Co jednak z bezpieczeństwem samego obrotu bezgotówkowego? Oczywiście, należy wybrać tu zaufanego partnera, w postaci banku i operatora płatności, jednak obecnie systemy bezpieczeństwa w tym zakresie są naprawdę zaawansowane i gwarantują, że nasze pieniądze nie znikną z konta.W dobie szalejącej inflacji to pytanie zadaje sobie wielu przedsiębiorców, zastanawiając się które usługi są im naprawdę potrzebne. Dlatego warto sprawdzić, jakie mamy możliwości zaoszczędzenia przy jednoczesnym zachowaniu szerokiego wachlarza płatności.Taką propozycję ma Bank Pekao S.A., który oferuje. Oferta jest kierowana zarówno do przedsiębiorców, którzy wcześniej nie stosowali takich metod płatności, jak i tych, którzy już je oferują, ale szukają oszczędności przy zachowaniu wysokich standardów obsługi klienta.Firmy, które do tej pory nie miały terminali płatniczych, a zdecydują się na , przez pierwsze dwa lata nie zapłacą za dzierżawę terminali, a dodatkowo przez pierwsze 12 miesięcy nie będą też płacić prowizji rozliczeniowej (do kwoty 100 000 zł obrotu na jednym terminalu) oraz opłaty od transakcji.Z kolei przedsiębiorca, który zdecyduje się przenieść obsługę swoich płatności bezgotówkowych do Banku Pekao S.A., przez pierwsze dwa lata zapłaci za dzierżawę każdego terminala tylko symboliczną złotówkę miesięcznie, a prowizja od transakcji wyniesie w tym wypadku 0,70% (opłata transakcyjna zależy od branży, w której działa przedsiębiorca).

Dowiedz się więcej

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 2 000 zł premii dla firm i 0 zł za konto Konto Przekorzystne Biznes to m.in. 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta; 0 zł za korzystanie 24/7 z wpłatomatów Pekao S.A.; 0 zł za przelewy mobilne Elixir; 10% zwrotu z transakcji bezgotówkowych wykonanych kartą Mastercard wydaną do rachunku. Dodatkowo przedsiębiorca objęty promocją może otrzymać do 2000 zł premii. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Terminale oferowane przez Bank Pekao S.A. to nowoczesne urządzenia, umożliwiające zarówno stacjonarną jak i mobilną obsługę płatności bezgotówkowych różnego rodzaju. Pieniądze z każdej transakcji pojawią się już następnego dnia na wskazanym koncie. Terminale obsługują też dodatkowe funkcje takie jak DCC (usługa przewalutowania) czy Cashback (wypłata gotówki przy okazji zakupów), dzięki którym możemy zwiększyć swoje dochody.Współpraca z Pekao S.A. nie ogranicza się tylko do dzierżawy nowoczesnych terminali – bank zapewnia także nieodpłatne usługi związane z ich instalacją i deinstalacją, szkoleniem pracowników, serwisem czy personalizacją urządzeń.Dodatkowo, zakładając konto firmowe i dzierżawiąc terminal od Pekao S.A. przed 28 lutego 2023 roku możemy otrzymać nawet do 2000 premii za korzystanie z produktów bankowych.Aby zamówić terminal wystarczy wypełnić i wysłać prosty wniosek o konto z terminalem POS na stronie . Następnie uzgadniamy z pracownikiem Banku typ terminali, termin ich instalacji i szkoleń dla pracowników oraz wszystkie inne szczegóły.Warto zdecydować się na taki krok, zapewniając sobie wyższe zyski z działalności przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa jej prowadzenia!