Inwestycje w złoto rekordowe

Miniony rok był rekordowy pod względem popytu na złoto na świecie. Kruszec kupowały zarówno banki centralne, jak i nabywcy indywidualni. Dzieje się tak nie bez powodu. Zainteresowaniu złotem sprzyja splot czynników, wśród których prym wiodą napięcia geopolityczne, galopująca inflacja oraz obawy przed pogorszeniem koniunktury w globalnej gospodarce. Choć obecnie inflacja spada, to jednak wciąż pozostaje na wysokim poziomie i stan ten będzie trwał zdaniem ekspertów nawet dwa kolejne lata, co powinno podtrzymywać zainteresowanie złotem.

Banki centralne na zakupach

Inwestorzy indywidualni nie pozostają w tyle

Złote fundusze

Złoto na warszawskiej giełdzie

Jak inwestować w złoto

Dane Światowej Rady Złota (World Gold Council) pokazują, że w 2022 r. banki centralne kupiły 1136 ton złota. To oznacza wzrost o 152 procent w porównaniu do 2021 r. oraz poziom najwyższy od 55 lat. Prognozy analityków zakładają, że wysoki popyt na kruszec utrzyma się także w tym roku, choć ubiegłoroczny rekord raczej nie zostanie pobity. W tę tendencję wpisuje się także Narodowy Bank Polski, plasując się w pierwszym półroczu w światowej czołówce, wraz z bankami centralnymi Chin i Singapuru. Według danych NBP na koniec lipca rezerwy ulokowane w złocie osiągnęły wartość niemal 182 mld dolarów. Tylko w tym roku zasoby złota zwiększyły się o około 70 ton. Łączny wolumen kruszcu, znajdujący w posiadaniu NBP sięga niemal 300 ton. W drugim kwartale nasz bank centralny z zakupami wynoszącymi 48,4 ton był światowym liderem. W naszym przypadku głównym motywem jest wzrostu udziału złota w całkowitej wartości rezerw walutowych, obniżenie ryzyka, także związanego z inwazję Rosji na Ukrainę. Patrząc na światową stawkę banków centralnych NBP pod względem wielkości zasobów złoto znajduje się dopiero w trzeciej dziesiątce, na 22 pozycji. Biorąc pod uwagę nasz region, Polska plasuje się na trzecim miejscu, po Rosji i Turcji.Według szacunków firm zajmujących się sprzedażą złota i pośrednictwem w 2022 r. Polacy kupili 18-19 ton złota w postaci sztabek i monet, czyli około pięć razy więcej niż pięć lat temu, gdy wartość zakupów sięgała 4-5 ton rocznie. Zainteresowanie Polaków zakupami złota dynamicznie zwiększało się w ciągu ostatnich trzech lat. Nie bez znaczenia był wybuch pandemii covid, wzrost inflacji, wojna w Ukrainie oraz obawy związane z kryzysem energetycznym.Złoto od dawna uznawane jest za najlepszą formę ochrony kapitału w warunkach niepewności sytuacji na rynkach finansowych i w gospodarce oraz wysokiej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Dodatkowym silnym motywem były utrzymujące się do niedawna rekordowo niskie stopy procentowe, powodujące spadek atrakcyjności lokat bankowych oraz obligacji skarbowych. W tych warunkach atrakcyjność kruszcu mocno się zwiększyła. Jedynym dla niego konkurentem był rynek nieruchomości. Największym powodzeniem wśród posiadaczy oszczędności i inwestorów indywidualnych cieszą się zakupu złota w formie fizycznej, czyli sztabek i monet tzw. bulionowych, a więc emitowanych odpowiednio do popytu.Inną kategorią są monety kolekcjonerskie, emitowane w limitowanych seriach. W ich przypadku istotna dla wzrostu cen jest nie tylko wartość zawartego w nich kruszcu, ale także ograniczona podaż, bądź walory historyczne i estetyczne. Kupo biżuterii i innych przedmiotów wytwarzanych ze złota często nie jest klasyfikowane jako inwestycja sensu stricte. Ich popularność wynika bardziej ze względów prestiżowych i estetycznych. Istotnym ograniczeniem w przypadku tej kategorii jest brak rozwiniętego rynku, umożliwiającego sprzedaż. Wyjątkiem są wyroby mające wartość historyczną lub pochodzące z renomowanych pracowni jubilerskich i projektantów. W dłuższym horyzoncie, liczonym w dekadach, trudno jednak biżuterii i innym wyrobom ze złota odmówić waloru inwestycyjnego, gdyż ich wartość rośnie z czasem.Na rynku złota inwestycyjnego znajduje się bogaty wybór sztabek i monet bulionowych, zróżnicowanych pod względem wagi i jakości. Największe walory mają sztabki produkowane przez znane i renomowane mennice, głównie zagraniczne. Podobnie jest w przypadku monet, choć w tej kategorii jest spore zróżnicowanie pod względem popularności, a tym samym możliwości ich sprzedaży. Inwestowanie w złoto nie wymaga posiadania dużego kapitału. Według obecnych cen i kursu dolara za sztabkę o wadze jednej uncji z renomowanej mennicy trzeba zapłacić około 8200-8300 zł. Dostępne są jednak także sztabki o mniejszej gramaturze. Przykładowo, sztabkę o wadze 5 gram można kupić za około 1400 zł, a 1 gramową za około 320 zł. Podobnie jest w przypadku monet. Na przykład dość popularną monetę Wiedeńscy Filharmonicy, o wadze 1/25 uncji można kupić za około 430 zł, a za ważący jedną uncję kanadyjski Liść Klonowy, czy produkowany przez mennicę z RPA Krugerranda ponad 8300 zł. Na amerykańskiego Orła trzeba wydać ponad 8400 zł.Jeden z największych w Polsce dystrybutorów złota oferuje system, w ramach którego wpłacając okresowo minimalną kwotę 50 zł, można uzbierać kwotę umożliwiającą zakup ważącej na przykład jedną uncję sztabki złota.Inwestować w złoto można także za pośrednictwem klasycznych funduszy inwestycyjnych. Zmiany wartości ich jednostek lub certyfikatów bardziej lub mniej wiernie odzwierciedlają to, co dzieje się z cenami złota na światowych giełdach, w zależności od stosowanych przez nie strategii. Generalnie wyróżnia się dwa rodzaje funduszy. Niektóre kupują złoto w formie fizycznej lub kontrakty terminowe na ten metal, inne zaś lokują powierzone przez klientów kapitały w akcje spółek wydobywających i przetwarzających złoto. Te pierwsze powinny wiernie podążać za rynkowymi notowaniami kruszcu, w przypadku tych drugich zależność ta jest bardziej pośrednia i zależy w sporej części od kondycji spółek, których akcje posiadają. Jak pokazuje praktyka, wyniki osiągane przez fundusze mogą się dość istotnie różnić od efektów, jakie można osiągnąć w przypadku bezpośredniego zakupu i sprzedaży złota w postaci fizycznej. Trzeba także zwracać uwagę, na to, czy notowania funduszy wyrażane są w dolarach, czy w lokalnej walucie.Od niedawna inwestorzy zyskali możliwość lokowania kapitału w złoto w formie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie instrumentów typu ETC (Exchange Tradeed Commodities). ETC na złoto został utworzony w 2020 r., a więc ma niezbyt długą historię, a pod względem formalnym jego konstrukcja jest nieco podobna do lepiej już znanych i szeroko stosowanych na świecie funduszy typu ETF (Exchange Traded Funds). Z praktycznego punktu widzenia najbardziej istotne są jego cechy charakterystyczne. Powstał on z inicjatywy HANetf, europejskiej platformy obrotu instrumentami finansowymi, będącej także twórcą funduszy typu ETF, we współpracy z Mennicą Królewską Wielkiej Brytanii (The Royal Mint), co w połączeniu z dopuszczeniem ich do obrotu na warszawskiej giełdzie, czyni je instrumentem o wysokiej wiarygodności. Handel nimi, a więc kupno i sprzedaż, możliwe są w systemie ciągłym w trakcie sesji giełdowej, co zapewnia wysoką płynność, a więc szybki zakup, jak i sprzedaż. Zmiany wartości ETC stanowią wierne odzwierciedlenie notowań złota na światowych giełdach. Co ważne, ETC ma pełne pokrycie w złocie w odpowiedniej wartości przechowywanym we wspomnianej brytyjskiej mennicy. Oprócz zapewnienia możliwości handlu, możliwe jest w każdej chwili żądanie przez posiadacza ETC jego umorzenia i otrzymania w zamian adekwatnej ilości złota w postaci sztabek lub monet. To wszystko sprawia, że ETC jest bardzo praktyczną i użyteczną formą inwestowania w złoto. W przypadku zakupu kruszcu w formie fizycznej bezpośrednio przez inwestora, należy się liczyć z wyższymi prowizjami oraz kosztami przechowywania i ubezpieczenia. Trzeba jednak pamiętać, że ETC notowany jest w dolarach, a więc należy liczyć się z ryzykiem kursu walutowego, które może działać zarówno na korzyść inwestora, jak i powodować niekorzystne efekty w przeliczeniu na rodzimą walutę. Jeden certyfikat ETC odzwierciedla wzróść jednej setnej uncji złota. Opłata za zarządzanie, ponoszona przez inwestora, wynosi 0,25 proc. wartości zaangażowanego kapitału.Złoto posiada wiele nie budzących wątpliwości zalet, które zachęcają posiadaczy oszczędności do ich lokowania w ten kruszec. Najczęściej wymieniane są przy tej okazji niskie ryzyko, związane z jego posiadaniem, zdolność do ochrony kapitału przed inflacją oraz jego zabezpieczenia w okresach rynkowych zawirowań i geopolitycznych napięć. Trzeba jednak mieć na względzie fakt, że notowania złota również podlegać mogą silniejszym wahaniom, w tym także ulegać tendencjom spadkowym, a od wspomnianych prawidłowości mogą okresowo występować wyjątki. Jedną z podstawowych zasad jest przyjęcie długookresowego horyzontu inwestycji. W ten sposób w pełni ujawnią się wszystkie zalety złota, przynosząc satysfakcjonujące efekty, a jednocześnie unikniemy ryzyka związanego z chwilowymi spadkami notowań. Trzeba pamiętać, że notowania złota poruszają się w długookresowych trendów, trwających niekiedy dziesiątki lat. O tym, jak działa wydłużenie horyzontu inwestycyjnego, najlepiej świadczą liczby. W ciągu ostatnich dziesięciu lat złoto podrożało o 43 proc., zaś w ciągu 30 lat o 450 proc. Jednocześnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat trzykrotnie mieliśmy do czynienia z dość silnymi i długotrwałymi tendencjami spadku notowań. Od września 2011 r. do końca 2015 r. złoto potaniało o 45 proc., do lipca do końca 2016 r. jego notowania poszły w dół o 18 proc., a od lipca 2020 do listopada 2022 r. o 22 proc. Warto przy tym zwrócić uwagę, że na ten ostatni okres przypadły pandemia covid oraz ekspansja Rosji na Ukrainę, a więc wydarzenia, które powinny sprzyjać notowaniom złota, mając chronić kapitał w sytuacji wystąpienia tak wyjątkowych i dramatycznych wydarzeń i okoliczności. Tymczasem tylko od marca do listopada 2022 r. notowania złota poszły w dół o 22 proc. W każdym z tych nietypowych sytuacji musiały niekorzystnie zadziałać inne czynniki. Cenom złota nie sprzyja bowiem umocnienie się dolara, wzrost rentowności obligacji skarbowych oraz podwyżki stóp procentowych przez amerykańską rezerwę federalną. W nieodległej perspektywie wszystkie trzy wymienione czynniki powinny ustępować, powodując poprawę sytuacji na rynku złota.Trzeba podkreślić, że z punktu widzenia polskiego inwestora niezwykle istotną kwestią jest uwzględnienie wahań kursu dolara względem naszej waluty. Mogą one działać w pewnych okresach na korzyść, jak i oddziaływać negatywnie na możliwość osiągania zysków z inwestycji. Na korzyść rodzimych inwestorów działa osłabienia złotego, zaś jej umocnienie może ograniczać zyski, a w skrajnych przypadkach prowadzić do strat. Długoterminowa tendencja osłabienia złotego powoduje, że złoto przyniosło 100 proc. zysku w ciągu minionych dziesięciu lat, a w horyzoncie ostatnich trzydziestu lat zarobek sięga aż 1100 proc.Inną żelazną zasadą, zalecaną przez zdecydowaną większość ekspertów, jest trzymanie się około 10 proc. udziału złota w portfelu inwestycyjnym i odchodzenie od tego poziomu jedyne w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach.