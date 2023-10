Renta rodzinna dla studenta: wniosek do końca października

Studenci pobierający rentę rodzinną, mają czas do końca października na złożenie wniosku o dalszą wypłatę tego świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że powinni oni dostarczyć zaświadczenie z uczelni o kontynuacji studiów.

Jeśli 25. urodziny studenta przypadną na ostatnim roku nauki w szkole wyższej, to może on otrzymywać rentę aż do końca danego roku studiów – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Młodzież musi pamiętać o tym, że jeśli nie dostarczy nam takiego zaświadczenia, uznamy, że nie kontynuuje nauki i nie będzie podstaw do przyznania i wypłaty renty rodzinnej – wyjaśnia rzeczniczka.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com

Zaświadczenie z uczelni powinny dostarczyć osoby, które w październiku rozpoczęły studia oraz studenci, których poprzednie zaświadczenie było wydane tylko na rok (do września). Jeśli natomiast zaświadczenie nie wygasło, bo uczelnia wydała je na cały okres studiów, to nie trzeba dostarczać do ZUS-u nowego zaświadczenia – dodaje rzeczniczka.

Renta rodzinna to świadczenie, które można otrzymać po śmierci m.in. rodzica. Przysługuje ono osobom uczącym się, do maksymalnie 25. roku życia. Od tej zasady jest jednak wyjątek. Dziecko, które do tej pory pobierało rentę rodzinną i ukończy 16 lat może ją dalej pobierać, pod warunkiem że kontynuuje naukę w szkole lub na studiach . Jednak trzeba to potwierdzić. Wówczas należy złożyć do ZUS zaświadczenie o kontynuacji nauki, które wystawia szkoła lub uczelnia. Zwykle wystawiane jest na jeden rok nauki i przez taki czas jest ważne.Jeśli student chce nadal otrzymywać rentę rodzinną, to powinien do końca października złożyć wniosek o dalszą wypłatę świadczenia razem z zaświadczeniem z uczelni, że kontynuuje naukę.Nie warto zwlekać z dopełnieniem formalności, by nie stracić październikowego świadczenia. Wypłata renty rodzinnej przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem.Jeśli student spóźni się i dokumenty złoży dopiero w listopadzie wtedy rentę rodzinną za październik straci.Osoby pobierające rentę rodzinną muszą także pamiętać, aby na bieżąco informować ZUS o przerwaniu nauki. Jeśli tego nie zrobią, to ZUS będzie nadal wypłacał rentę, którą trzeba będzie później zwrócić z odsetkami.