Kredyt konsolidacyjny, czyli jak nie zostać dłużnikiem

Coraz wyższa rata kredytu hipotecznego, do tego debet na koncie, rata pożyczki gotówkowej i karta kredytowa. Suma zadłużenia powoli zaczyna nas przerastać. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Tak - kredyt konsolidacyjny. Jak z niego skorzystać i czy zawsze jest dobrym rozwiązaniem - podpowiadają eksperci z firmy Intrum.

Przeczytaj także: Dla kogo kredyt konsolidacyjny?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co trzeba wiedzieć o kredycie konsolidacyjnym?

Jakie są rodzaje kredytów konsolidacyjnych?

Czy można skonsolidować „chwilówki”?

Kiedy konsolidacja nie jest opłacalna?



Konsolidacja zadłużenia – o co w tym chodzi?

Dzięki dokonaniu konsolidacji, łatwiej jest panować nad dokonywaniem terminowych spłat, ponieważ musimy pamiętać o tylko o jednym zobowiązaniu. Unikamy ryzyka, że staniemy się nierzetelnymi płatnikami i trafimy na listę dłużników. Rata skonsolidowanego zobowiązania będzie prawdopodobnie niższa niż kilku kredytów i pożyczek spłacanych jednocześnie, oddzielnie. Może to wynikać z atrakcyjniejszych warunków spłaty niż dotychczas (np. obniżenie raty kapitałowo-odsetkowej), które zaproponuje nam bank, udzielając kredytu konsolidacyjnego, lub po prostu z wydłużenia okresu kredytowania. Warto pomyśleć o konsolidacji, gdy nie mamy możliwości negocjowania warunków spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań i ich spłata przychodzi nam z coraz większym trudem – komentuje radca prawny Łukasz Piotrowski, ekspert Intrum.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Patryk Kosmider - Fotolia.com Na czym polega konsolidacja zadłużenia? Konsolidacja zadłużenia polega na tym, że łączymy w jedno zobowiązanie wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki.

Co trzeba wiedzieć o kredycie konsolidacyjnym

kredyt konsolidacyjny gotówkowy – to niezabezpieczone zobowiązanie, dzięki któremu możemy skonsolidować inne niezabezpieczone zobowiązania w jedno, np. kredyty gotówkowe,

– to niezabezpieczone zobowiązanie, dzięki któremu możemy skonsolidować inne niezabezpieczone zobowiązania w jedno, np. kredyty gotówkowe, kredyt konsolidacyjny hipoteczny – jak sama nazwa wskazuje, pozwala skonsolidować zobowiązanie zabezpieczone (np. dwa kredyty mieszkaniowe, których zabezpieczeniem spłaty jest hipoteka), ale także połączyć spłatę kredytu hipotecznego z innymi zobowiązaniami gotówkowymi (np. kredytem gotówkowym),

– jak sama nazwa wskazuje, pozwala skonsolidować zobowiązanie zabezpieczone (np. dwa kredyty mieszkaniowe, których zabezpieczeniem spłaty jest hipoteka), ale także połączyć spłatę kredytu hipotecznego z innymi zobowiązaniami gotówkowymi (np. kredytem gotówkowym), konsolidacyjna pożyczka hipoteczna – pozwala skonsolidować niezabezpieczone zobowiązania gotówkowe lub zobowiązania hipoteczne i dzięki temu, że spłata skonsolidowanego zobowiązania jest zabezpieczona na nieruchomości, można starać się o wyższą kwotę „nowego” kredytu i lepsze warunki kredytowania, ponieważ w tym przypadku bank ma większą gwarancję terminowej spłaty.

To zależy od indywidualnej sytuacji finansowej, preferencji i potrzeb kredytobiorcy. Pamiętajmy, że staranie się o kredyt, którego spłata jest zabezpieczona hipoteką, wiąże się z większą liczbą formalności i sam proces udzielania finansowania jest również nieco bardziej skomplikowany niż w przypadku zobowiązań niezabezpieczonych. Ta sama zasada będzie również obowiązywać w przypadku kredytu konsolidacyjnego hipotecznego czy konsolidacyjnej pożyczki hipotecznej. Jednak, gdy posiadamy zabezpieczenie spłaty zobowiązania w postaci hipoteki, jesteśmy dla banku wiarygodniejszym kredytobiorcą i prawdopodobnie będziemy mogli liczyć na dłuższy okres kredytowania (nawet 20-30 lat) i atrakcyjniejsze warunki spłaty. W przypadku konsolidacyjnego kredytu gotówkowego najczęściej możemy liczyć na 10-letni okres spłaty i bądźmy przygotowani na to, że oprocentowanie takiego kredytu będzie wyższe niż tego z zabezpieczeniem hipotecznym – wyjaśnia radca prawny Łukasz Piotrowski, ekspert Intrum.

Czy da się skonsolidować „chwilówki”?

Czy konsolidacja zadłużenia to zawsze dobry pomysł?

Dlatego, jeżeli mamy przed sobą spłatę jeszcze tylko np. 3 rat kredytu gotówkowego, to warto się zmobilizować i dokonać jej zgodnie w pierwotnym planem – dodaje radca prawny Łukasz Piotrowski, ekspert Intrum.

