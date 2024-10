Renta rodzinna dla studenta - zaświadczenie do ZUS do końca października

Do końca października studenci mają czas, aby dostarczyć do ZUS zaświadczenie © fot. mat. prasowe

ZUS przypomina studentom, że powinni do końca października dostarczyć wniosek o dalszą wypłatę renty rodzinnej oraz zaświadczenie z uczelni, że dalej się uczą. Jeśli zrobią to po terminie, ich świadczenie za październik przepadnie.

Zaświadczenie do ZUS powinny dostarczyć osoby, które w październiku rozpoczęły studia oraz studenci, których poprzednie zaświadczenie było wydane tylko na rok, a jego termin upłyną wraz z końcem września. Natomiast jeśli student miał wydane przez uczelnię zaświadczenie na cały okres trwania nauki, np. 3 lata lub 5 lat, wówczas nie musi nic robić, bo ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną przez cały ten okres wskazany w zaświadczeniu – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Poinformuj ZUS o kontynuacji lub przerwaniu nauki

Dopełnienie formalności dotyczy nie tylko sytuacji, gdy kontynuujemy naukę, ale studenci muszą pamiętać także o tym, by poinformować ZUS, gdy zakończą edukację wcześniej niż jest to wskazane w zaświadczeniu z uczelni lub przerwą studiowanie. Jeśli tego nie zrobią, to ZUS będzie nadal wypłacał rentę, którą trzeba będzie później zwrócić z odsetkami – dodaje rzeczniczka.

Renta rodzinna dla dziecka

Jeśli 25. urodziny studenta przypadną na ostatnim roku nauki w szkole wyższej, to może on pobierać rentę aż do końca danego roku studiów – wyjaśnia rzeczniczka. – Jeszcze raz powtórzę, jeśli uczeń, czy student, chce otrzymywać rentę rodzinną, musi dostarczyć nam zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Jeśli go nie złoży w ZUS, uznamy, że nie kontynuuje nauki i nie będzie podstaw do przyznania i wypłaty renty rodzinnej, dlatego warto pilnować tych spraw.

Co ważne, ZUS w każdej chwili możne sprawdzić, czy pobierający rentę faktycznie nadal się uczy.Nie warto zwlekać z dopełnieniem formalności, by nie stracić październikowego świadczenia. Wypłata renty rodzinnej przysługuje od miesiąca złożenia wniosku wraz z zaświadczeniem.Jeśli student spóźni się i dokumenty złoży dopiero w listopadzie, wtedy rentę rodzinną za październik straci.Renta rodzinna to świadczenie, które można otrzymać po śmierci m.in. rodzica. Dziecko, które do tej pory pobierało rentę rodzinną i ukończy 16 lat może ją dalej pobierać, pod warunkiem że kontynuuje naukę w szkole lub na studiach. Można ją otrzymywać do ukończenia 25. roku życia, choć od tej zasady jest jednak wyjątek.