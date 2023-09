Co zmienił Bezpieczny Kredyt 2%?

Lipiec i sierpień to czas lawinowo składanych wniosków o Bezpieczny Kredyt 2% (BK2%). Wrzesień z kolei rozpoczął się ogromnym zaskoczeniem i obniżką stóp procentowych aż o - 0,75 p.p. Kredytobiorcy z tradycyjną hipoteką odrobinę zaoszczędzą. Nie oznacza to jednak, że zainteresowanie kredytami z dopłatami spadnie. Zwłaszcza że, jak wyliczyli eksperci portalu RynekPierwotny.pl, dzięki BK2% można zakupić dużo większe mieszkanie.

Dwa miesiące funkcjonowania programu

Ze względu na budżetową dopłatę i nietypową formułę spłaty „Bezpiecznego Kredytu 2%” nikogo nie powinno dziwić, że ustawia się po niego coraz dłuższa kolejka chętnych. Przede wszystkim tysiące nieźle zarabiających Polek i Polaków do 45. roku życia odzyskało zdolność kredytową na zakup mieszkania. Po drugie, przez 10 lat dopłat do kredytu, będzie on spłacany w formule malejących rat kapitałowo-odsetkowych. To bardzo ważne! W tym okresie spłacona zostanie bowiem znaczna część kapitału, która powiększy majątek kredytobiorcy. Ponadto, żeby uzyskać taki kredyt nie trzeba mieć wkładu własnego, bo państwo udzieli stosownych gwarancji.

Większy metraż z Bezpiecznym Kredytem

Ta sytuacja wynika z faktu, że krajowe banki zachęcając do zaciągania Bezpiecznych Kredytów 2%, na ogół zrezygnowały z marży przez pierwsze 5 lat. Taka oferta oznacza efektywne oprocentowanie dla klienta wynoszące tylko 2,00% w ciągu 60 miesięcy.

Z analizy ekspertów wynika, że największy metraż mieszkania można zakupić na Bezpieczny Kredyt 2% w Katowicach.

W przypadku tradycyjnego kredytu, możliwe do nabycia mieszkanie jest dużo mniejsze. I tak w Katowicach singiel może zakupić 34,4 m kw. M, a rodzina 2+1 może cieszyć się niemal 66-metrowym mieszkaniem.

Do tej pory jedenaście banków podpisało umowy o współpracy w zakresie Bezpiecznego Kredytu 2%. Najwięcej wniosków trafiło do PKO Bank Polski i Bank Pekao. Obejmujące lipiec i sierpień statystyki Ministerstwa Rozwoju i Technologii mówią o 41,8 tys. chętnych na „Bezpieczny Kredyt 2%”. Biuro Informacji Kredytowej ocenia, że stanowili oni ok. 60% wszystkich ubiegających się o kredyty hipoteczne w sierpniu. Ponad 5,7 tys. szczęśliwców ma już w ręku pozytywną decyzję banku. Średnia kwota bezpiecznego kredytu wynosi 377 tys. zł.Jak mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.plJak wyliczyli eksperci portalu RynekPierwotny.pl, Bezpieczny Kredyt 2% pozwala na zakup dużo większego lokum niż w przypadku tradycyjnej hipoteki . Sprawdzili to na przykładzie dziesięciu największych miast w Polsce. Różnica względem standardowej oferty banku sięga 60%!Jak tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.plZ analizy ekspertów wynika, że największy metraż mieszkania można zakupić na Bezpieczny Kredyt 2% w Katowicach. Singiel może nabyć lokum o maksymalnej powierzchni 55,3 m kw., a rodzinę 2+1 stać na metraż oscylujący na poziomie 105,5 m kw.W przypadku tradycyjnego kredytu, możliwe do nabycia mieszkanie jest dużo mniejsze. I tak w Katowicach singiel może zakupić 34,4 m kw. M, a rodzina 2+1 może cieszyć się niemal 66-metrowym mieszkaniem.To jak Bezpieczny Kredyt 2% pozytywnie wpływa na zdolność kredytową doskonale widać na przykładzie Warszawy. Bez rządowych dopłat singiel musi zadowolić się mieszkaniem o maksymalnej powierzchni 24 m kw. Natomiast korzystając z BK2% ma szansę nawet na 38-metrowe M.Dokonując powyższych obliczeń, eksperci przyjęli następujące założenia: wkład własny wynoszący 10% i pierwszą ratę na bezpiecznym poziomie 40% dochodu netto. W przypadku standardowego kredytu przyjęto przeciętne rynkowe oprocentowanie (8,60%) z ratami równymi. Uwzględniono również ofertę programu Bezpieczny Kredyt 2% (BK2%) z efektywnym oprocentowaniem wynoszącym 2,00% przez pierwsze 5 lat.