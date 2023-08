Polskie ePłatności uruchomiły Visa Mobile. Chcąc zapłacić Visa Mobile, użytkownik karty Visa podaje numer telefonu, a następnie zatwierdza płatność na smartfonie. Usługa wcześniej została wdrożona przez Przelewy24 i eCard.

Visa Mobile jest nową metodą płatności w internecie. Kupujący nie musi już podawać w czasie płacenia numeru swojej karty, jej daty ważności i kodu CVV2, a jedynie numer telefonu. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o wyeliminowaniu ręcznego wprowadzanie danych z karty czy konieczności podania pełnego hasła do logowania.Polska jest pierwszym krajem na świecie, w którym została wdrożona Visa Mobile. Już we wrześniu 2021 roku został przeprowadzony program testowy z wybranymi klientami Nest Banku. Natomiast w maju ubiegłego roku Visa Mobile jako pierwszy wdrożył serwis Przelewy24 należący do Grupy Nexi. Teraz rozwiązanie jest dostępne również dla sklepów internetowych korzystających z usług płatniczych za pośrednictwem Polskich ePłatności (także członek Grupy Nexi).Aktywacja Visa Mobile wymaga tylko kilku prostych kroków. Wystarczy przejść do aplikacji mobilnej banku, wybrać menu „Karty” i kliknąć „Dodaj kartę do Visa Mobile”, potem przepisać kod, który zostanie wysłany pocztą elektroniczną, a następnie całą operację zatwierdzić swoim hasłem mobilnym. Visa Mobile jest wdrożona w tej chwili w aplikacjach mobilnych ING, Nest Banku oraz SGB Banku. Z nowej metody płatności mogą skorzystać także posiadacze kart wydanych przez inne wybrane banki oraz SKOK, dzięki samodzielnej aplikacji Visa Mobile (pełna lista dostępna na visa.pl)Podczas płatności w sklepie internetowym wystarczy wybrać metodę Visa Mobile, podać swój numer telefonu i zatwierdzić transakcję w aplikacji mobilnej banku lub samodzielnej aplikacji Visa Mobile. Finalizacja płatności zajmuje kilka chwil.