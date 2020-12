Czy COVID-19 spowoduje koniec płatności gotówkowych?

Pandemia wpłynęła negatywnie na wiele sektorów gospodarki i na wiele aspektów naszego życia. Czy można powiedzieć o niej coś pozytywnego? Na pewno przyspieszyła transformację cyfrową firm, co jest korzyścią. Wpłynęła także na wzrost popularności płatności bezgotówkowych - wynika z raportu "World Payments Report 2020" autorstwa Capgemini.

Przeczytaj także: Polacy a nowoczesne płatności

Pandemia przyspieszyła tempo innowacji w obszarze płatności i bardzo szybko przekształciła je w nową normalność, wymagając od firm z sektora finansowego, aby stały się innowatorami niemal z dnia na dzień. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek, dostawcy usług płatniczych muszą usprawniać i dywersyfikować swoje oferty, kłaść nacisk na szybkość, wygodę i bezpieczeństwo. Już dziś widać, że banki zaczynają priorytetowo traktować transformację technologiczną, dobierając do współpracy wizjonerskich partnerów, którzy są w stanie tworzyć wizjonerskie organizacje, wpasowujące się w tę nową normalność i spełniające oczekiwania klientów - mówi Daniel Jarzęcki, BSv FPIA Consulting Director w Capgemini.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Pio Si - Fotolia.com Czy pandemia spowoduje koniec płatności gotówkowych? Jak wskazuje opublikowany przez firmę Capgemini World Payments Report 2020, udział płatności bezgotówkowych stale rośnie, a szczególnie znaczący wzrost mogliśmy obserwować w ostatnich miesiącach.

Zwiększona konkurencja zmusza tradycyjnych dostawców usług płatniczych do (r)ewolucji

Płatności alternatywne będą z pewnością w dalszym ciągu zwiększać przestrzeń do płatności bezgotówkowych, ponieważ konsumenci poszukują szybkości, wygody i lepszej obsługi klienta. Szacuje się, że liczba użytkowników tzw. portfeli cyfrowych wzrośnie z 2,3 miliarda w 2019 roku do 4 miliardów w 2024 roku, a tym samym obejmie 50 proc. światowej populacji – dodaje Daniel Jarzęcki.

Technologia ma pomóc firmom płatniczym w radzeniu sobie ze zwiększonym ryzykiem

Z raportu wynika, że co prawda nadal płatności gotówkowe są dominującą formą transakcji, ale udział płatności bezgotówkowych rośnie. Capgemini szacuje, że liczba użytkowników tzw. portfeli cyfrowych wzrośnie z 2,3 miliarda w 2019 roku do 4 miliardów w 2024 roku.Duży wzrost płatności bezgotówkowych (o 14 proc.) był już widoczny w latach 2018-2019. Wówczas powodem była rosnąca popularność płatności mobilnych , dynamiczny rozwój handlu elektronicznego i wprowadzanie portfeli cyfrowych. Obecnie Capgemini przewiduje w latach 2019-2023 wzrost na poziomie 12 proc.A kto jest liderem płatności bezgotówkowych na świecie? W 2019 roku był to region Azji i Pacyfiku - Chiny, Indie i Azja Południowo-Wschodnia. Odnotowano tam wzrost transakcji bezgotówkowych na poziomie 31,1 proc. Drugie miejsce zajmuje Europa, a trzecie Ameryka Północna.Na upowszechnienie płatności bezgotówkowych w Polsce duży wpływ ma pandemia koronawirusa. Płatności te są po prostu bezpieczniejsze z uwagi na zagrożenie epidemiczne. Badania wskazują, że ten rodzaj transakcji zostanie z nami na dłużej, ponieważ zmienią się nawyki konsumentów.Klienci odchodzą od gotówki w miarę wzrostu popularności płatności cyfrowych. Nowi gracze szybko stają się coraz bardziej popularni. Raport pokazuje, że 50 proc. klientów już dziś wybiera nowo powstałe banki, które mają własny podstawowy system bankowy i bezpośrednio konkurują z instytucjami o dłuższej tradycji, czasami specjalizując się w obszarach niedostatecznie obsługiwanych przez większe organizacje. Dodatkowo, z badania Capgemini wynika, że aż 38 proc. konsumentów podczas pandemii znalazło nowego dostawcę usług płatniczych.Ponieważ rynek wciąż ulega ewolucji i dostępnych jest coraz więcej opcji płatności, organizacje finansowe muszą borykać się ze zwiększonym ryzykiem w swojej działalności. Dyrektorzy ds. płatności twierdzą, że firmy są narażone na zagrożenia związane m.in. z cyberbezpieczeństwem, nowymi regulacjami prawnymi, operacyjnymi czy biznesowymi. Aż 87 proc. z nich uważa, że istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia luk w cyberprzestrzeni, wywołanych szybkim wprowadzaniem nowych procesów w czasie pandemii, co w konsekwencji zwiększa ryzyko cyberataków. Firmy płatnicze aktywnie korzystają zatem również z technologii wspomagających minimalizację nowych zagrożeń. Organy regulacyjne już dziś w bardzo dużym stopniu koncentrują się na niwelowaniu ryzyka w przypadku płatności bezgotówkowych, by banki i firmy technologiczne mogły skupić się na własnej działalności oraz współpracy. Aż 60 proc. dyrektorów banków uważa, że współpraca z odpowiednimi partnerami ma kluczowy wpływ na ulepszenie oferty kierowanej do konsumentów. Tylko w ten sposób możliwe będzie podniesienie jakości usług przy jednoczesnej minimalizacji niepewności wywołanej pandemią.