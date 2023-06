Kurs CHF/PLN najniżej od roku

Rynki akcji w USA były wczoraj zamknięte z powodu obchodów Dnia wyzwolenia od niewolnictwa (Juneteenth). Dziś rano na giełdach Azji i Oceanii dominowały spadki, chociaż temu trendowi oparł się japoński Nikkei 225 (+0,06 proc.). W Chinach doszło do kolejnej obniżki stóp procentowych: jednoroczna stopa procentowa spadła z poziomu 3,65 proc. i wynosi teraz 3,55 proc. Spotkaniem z chińskim prezydentem Xi Jinping zakończyła się dwudniowa wizyta amerykańskiego sekretarza stanu Antony’ego Blinkena w Chinach. Obie strony zgodziły się co do potrzeby „stabilizacji” wzajemnych relacji.

Dziś ok. godz. 9:50 zmiana ceny kontraktów terminowych na S&P 500 była minimalna (-0,07 proc.).Notowania na rynkach akcji w Europie rozpoczęły się od niewielkich zmian (DAX -0,27 proc., CAC 40 +0,04 proc. ok. godz. 9:50).WIG-20 ok. godz. 9:50 lekko odreagowywał wczorajszy spadek (+0,19 proc.). Wśród składników sWIG-u 80 swój najwyższy poziom od ponad 2 lat osiągnęła cena akcji Kogeneracji (wczoraj pojawiła się informacja o rezygnacji prezesa zarządu tej spółki).Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych spadła dziś rano poniżej poziomu 3,8 proc. Równocześnie rentowność 10-latek polskiego rządu spadła poniżej poziomu 6 proc.Kurs EUR/USD po silnym wzroście z minionego tygodnia, kiedy to Europejski Bank Centralny podniósł wysokość swych stóp procentowych po raz 8-my z rzędu do najwyższego od 2008 roku poziomu 4 proc., utrzymywał się powyżej poziomu 1,09 proc. Trwały dyskusję na temat tego, czy ECB podniesie stopy we wrześniu br. (lipcowa podwyżka uznawana jest za pewnik). Kurs euro osiągnął swój nowy najwyższy od 2008 roku poziom względem japońskiego jena (podstawowa stopa procentowa banku centralnego Japonii pozostaje od lat na poziomie -0,1 proc.). O krok od osiągnięcia poziomu swego historyczne rekordu z marca 2009 (11,78) był dziś rano kurs euro względem szwedzkiej korony (11,7301 ok. godz. 9:35). Kurs amerykańskiego dolara względem japońskiego jena był na początku wtorkowych notowań najwyżej od 7 miesięcy, ale ok. godz. 9:35 spadał o 0,18 proc.Do najniższego poziomu od czerwca ub.r. spadł dziś rano kurs szwajcarskiego franka względem polskiego złotego (4,5195 PLN ok. godz. 9:45). Polska waluta lekko umacniała się również względem euro (-0,1 proc.) i amerykańskiego dolara -0,28 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który w minionym tygodniu zdołał obronić znajdujący się w okolicach poziomu 25000 USD kluczowy poziom wsparcia wyznaczany przez jego lokalne maksima z sierpnia ub.r. i lutego br. minimalnie zwyżkował dziś rano (+0,22 proc. ok. godz. 0:45). Wspomniany poziom 25000 USD można interpretować jako poziom „linii szyi” opuszczonej górą w marcu br. 9-miesięcznej formacji „odwróconej głowy z ramionami”, której rozmiary – pomiędzy ok. 15000 USD i ok. 25000 USD – sugerują istnienie na tym rynku sporego średnioterminowego potencjału wzrostowego.Poranne zmiany cen kontraktów na ropę naftową były niewielkie (WTI +0,11 proc., Brent +0,43 proc. ok. godz. 9:25). Nie zmieniała się cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie, która w minionym tygodniu dotarła w pobliże swego majowego lokalnego maksimum. Również minimalne była dziś rano zmiana kontraktów na złoto na COMEX-ie (+0,12 proc. ok. 9:25). Lekko taniały pozostałe metale szlachetne (srebro -0,04 proc., platyna -0,45 proc., pallad -0,78 proc.). Również niewielka była zmiana cen kontraktów na miedź na COMEX-ie (+0,1 proc.).