Kurs EUR/USD poniżej 1,07 USD

Z powodu obchodów w USA „Memorial Day” upamiętniającego obywateli USA, którzy zginęli w trakcie odbywania służby wojskowej, amerykańskie rynki były wczoraj zamknięte. Jutro odbędzie się w Kongresie głosowanie nad osiągniętym porozumieniem w sprawie limitu zadłużenia rządu federalnego Stanów Zjednoczonych. Limit maksymalnego zadłużenia ma zostać zawieszony do stycznia 2025, a potem podniesiony o wielkość długu nagromadzonego do tego czasu. Kontrakty na S&P 500, które - spodziewając się zawarcia porozumienia - wzrosły w piątek do najwyższego poziomu od 9 miesięcy, dziś rano notowały minimalne zmiany (-0,02 proc. ok. godz. 9:20).

Na rynkach akcji Azji i Oceanii brak było dziś jakiejś dominującej tendencji. Japoński Nikkei, który wczoraj zaliczył na chwilę swój najwyższy od 1990 roku poziom, rósł dziś o 0,3 proc., ale pozostawał poniżej swoich wczorajszych maksimów. Na drugim biegunie był Hang Seng, który osiągnął dziś swój najniższy poziom od pół roku.W Europie początek wtorkowej sesji również nie przyniósł jakichś rozstrzygających wydarzeń (DAX -+0,28 proc., CAC 40 -0,46 proc. ok. godz. 9:45). Najwyższy poziom od ponad roku osiągnął dziś węgierski BUX.Na GPW WIG-20 spadał dziś ok. godz. 10:00 o 0,69 proc. Wśród składników sWIG-u 80 o ponad 13 proc. drożały dziś akcje Pekabex-u osiągając najwyższy poziom od ponad roku. Spółka podała wczoraj swoje wyniki za I kw. br. Swe nowe cykliczne maksima ustanowiły dziś również ceny akcji spółek Decora, Vercom, Asseco Business Solutions Wawel i Boryszew.Trzeci dzień z rzędu spadała dziś rano rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych, która w minionym tygodniu na fali obaw co do możliwości osiągnięci w USA porozumienia w sprawie limitu długu federalnego osiągnęła najwyższy poziom od marca. Rentowność 10-latek polskiego rządu, która w piątek zbliżała się do poziomu 6,2 proc. dziś rano wynosił 6,015 proc. i była najniżej od tygodnia.Dziś rano spadający od pierwszego tygodnia maja kurs EUR/USD znalazł się poniżej poziomu 1,07 USD. To najniższy poziom kursu od marca br. Notowania USD/JPY, które ostatnio osiągnęły najwyższy poziom od pół roku, utrzymywały się powyżej poziomu 140 JPY. Kurs amerykańskiego dolara względem norweskiej korony kontynuuje swoją rozpoczętą w kwietniu 2021 hossę. Kurs USD/NOK osiągnął dziś swój najwyższy poziom od marca 2020.Złoty notował dziś rano niewielkie zmiany (EUR/PLN –0,09 proc., USD/PLN +0,19 proc. ok. godz. 9:45).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara próbował wczoraj zaatakować poziom 28000 USD, ale na razie ten szturm został odparty i dziś rano kurs BTC/USD wynosił ok. godz. 27765 USD (+0,33 proc.).W poniedziałek „tradycyjnie” swe nowe 2-letnie minima zaliczyły ceny kontraktów na gaz ziemny notowanych w Wielkiej Brytanii i Holandii. Najtańsze od czerwca 2021 były również kontrakty na węgiel kamienny notowane w Rotterdamie. Kurs notowanych na NYMEX-ie kontraktów na gaz ziemny (Henry Hub), który ponad tydzień temu osiągnął najwyższy poziom od ponad 2 miesięcy, w ciągu minionego ponad tygodnia stracił prawie 10 proc. Dziś rano ok. godz. 9:05 cen była stabilna (-0,17 proc.). Ceny kontraktów na ropę naftową lekko dziś rano spadały (WTI -0,7 proc., Brent -0,49 proc. ok. godz. 9:05). Taniała dziś rano miedź (-0,69 proc. ok. godz. 9:05) oraz złoto (-0,26 proc.) i srebro (-0,55 proc.). Lekko zwyżkowały natomiast platyna (+0,21 proc.) i pallad (+1,24 proc.).