Niewielkie zmiany cen w oczekiwaniu na dzisiejszą decyzję FOMC

Dziś wieczorem naszego czasu amerykański Federalny Komitet Otwartego Rynku zakomunikuje swą decyzję na temat wysokości stóp procentowych (oczekiwana jest podwyżka o 0,25 proc.) i oczekiwania co do ścieżki stóp w przyszłości. Wczoraj główne indeksy amerykańskiego rynku akcji rosły (S&P 500 +1,3 proc., DJIA 0,98 proc., Nasdaq Composite +1,58 proc.). Dziś rano cena kontraktów na S&P 500 lekko korygowała wtorkowy wzrost (-0,24 proc. ok. godz. 9:45).

Rosły w środowy poranek wartości wszystkich głównych indeksów rynków akcji Azji i Oceanii (najsilniej – o 1,93 proc. – zwyżkował japoński Nikkei 225).Na giełdach w Europie lekko przeważały natomiast niewielkie spadki (DAX -0,1 proc., CAC 40 -0,36 proc.).WIG-20, który w poniedziałek spadł przez chwilę do najniższego poziomu od listopada ub.r., ale później odrabiał te straty, dziś ok. godz. 9:50 spadał o 0,51 proc. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima osiągnęły na początku środowej sesji kursy akcji Boryszewa i Grupy Ambra.Po wzrostach na początku tygodnia rentowność 10-letnich obligacji skarbowych rządu Stanów Zjednoczonych lekko dziś rano korygowały tą zwyżkę spadając poniżej poziomu 3,6 proc. Drugi dzień z rzędu rosła dziś rano rentowność 10-latek polskiego rządu wychodząc ponad poziom 6 proc.Ceny kontraktów na ropę naftową notowanych na NYMEX-ie (WTI) i ICE (Bremt), które w ostatnich dniach osiągnęły swe najniższe poziomy od końca 2021 roku, ale na początku bieżącego tygodnia próbowały odzyskać stracone terytorium, dziś rano zniżkowały o ok. 0,5 proc. Cena kontraktów na gaz ziemny na NYMEX-ie spadał dziś ok. godz. 9:30 o 3,58 proc.Kurs USD/JPY, który dosyć silnie zniżkował od 8 marca, wczoraj wzrósł, a dziś rano ok. 9:20 proc. zwyżkował o 0,08 proc. Kurs EUR/USD wzrósł wczoraj do najwyższego poziomu od 5 tygodni, a dziś rano pozostawał na poziomie wczorajszego zamknięcia.Kurs USD/PLN spadł wczoraj do najniższego poziomu od 1,5 miesiąca. Dziś rano – podobnie jak kurs EUR/PLN – notował niewielkie zmiany (USD/PLN +0,03 proc., EUR/PLN +0,06 proc. ok godz. 9:25).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara skutecznie przełamał w piątek kluczowy poziom oporu wyznaczany przez znajdujące się w okolicach poziomu 25000 USD lokalne szczyty z sierpnia ub.r. i lutego br. W piątek kurs przekroczył poziom 27000 USD, a w niedzielę poziom 28000 USD i w środę rano nadal przebywał lekko powyżej tego najwyższego od czerwca ub.r. poziomu.