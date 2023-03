Interwencja władz USA - pełna gwarancja dla depozytów w SVB i Signature Bank

Pozostając pod wpływem informacji o upadku Sillicon Valley Bank (18-tego największego pod względem aktywów banku w USA) główne indeksy amerykańskiego rynku akcji spadły w piątek (S&P 500 -1,45 proc., DJIA 1,07 proc., Nasdaq Composite -1,76 proc.). S&P 500 i Nasdaq Composite osiągnęły najniższe poziomy od stycznia, a średnia przemysłowa Dow Jonesa spadła do najniższego poziomu od początku listopada ub.r. W trakcie łikendu rząd USA podjął zaskakującą decyzję o objęciu klientów SVB oraz Signature Bank, który znalazł się w podobnej sytuacji, gwarancją odzyskania wszystkich ulokowanych w tych bankach środków.

Przeczytaj także: Pallad najtańszy od 2019 roku, pszenica najtańsza od 1,5 roku

Ta próba zatrzymania przez władze Stanów Zjednoczonych rodzącej się paniki spowodowała silny wzrost cen kontraktów na amerykańskie indeksy na początku poniedziałkowej sesji (S&P 500 +2,16 proc. ok. godz. 9:15).Na rynkach akcji w Azji i Oceanii brak było dziś dominującej tendencji (najsilniej – o 1,95 proc. – zwyżkował Hang Seng, największy spadek – o 1,28 proc. – notował singapurski Straits Times).Spadki cen akcji dominowały na początku nowego tygodnia na giełdach europejskich (DAX -1,05 proc., CAC 40 -1,12 proc. ok. godz. 9:45).Na GPW po wzroście na początku poniedziałkowej sesji ok. godz. 9:50. WIG-20 tracił 1,46 proc. spadając do najniższego poziomu od końca grudnia. Spadały również pozostałe główne indeksy polskiego rynku akcji. Wśród składników WIG-u 20 swój najwyższy historii poziom zaliczyła na początku poniedziałkowej sesji cen akcji spółki Dino Polska. Wśród składników mWIG-u 40 najwyższy poziom w historii osiągnął dziś kurs spółki ASBISc Enterprises, zaś najniżej od 2020 roku była cena akcji spółki DataWalk. Wśród składników sWIG-u 80 najwyżej od 2021 roku był dziś rano kurs akcji spółki R22, natomiast najniżej w swej rozpoczętej w 2020 roku historii notowań była cen akcji spółki PCF Group.Kontynuowana była rozpoczęta 7 sesji temu fala spadkowa rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA. Dziś rano znajdowała się ona najniżej od ponad miesiąca poniżej poziomu 3,7 proc. Spadała również rentowność 10-latek polskiego rządu (6,036 proc).W piątek o ponad 21 proc. podskoczyły w górę ceny kontraktów na gaz ziemny notowanych na w Holandii i Wielkiej Brytanii. Taki wzrost cen gazu nie nastąpił w USA (-4,44 proc. w piątek), a dziś rano ok. godz. 9:35 cena tych kontraktów na NYMEX-ie odbijała w górę o 1,48 proc.). Niewielkie były dziś rano zmiany cen kontraktów na ropę naftową (WTI -0,13 proc., Brent -0,14 proc.). Drożały dziś rano metale szlachetne (złoto +0,91 proc., srebro +1,51 proc., platyna +0,45 proc., pallad +1,61 proc. ok. godz. 9:40).Słabł amerykański dolar. Dziś rano kurs EUR/USD osiągnął najwyższy poziom od 15 lutego (+0,82 proc. ok. godz. 9:25). Również najniżej od lutego był dziś rano kurs USD/JPY (-0,35 proc.).Kurs USD/PLN spadł dziś rano do najniższego poziomu od początku lutego (-0,57 proc. ok. godz. 9:25), zaś kurs EUR/PLN lekko rósł (+0,15 proc.).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara osiągnął w piątek najniższy poziom od stycznia przez jakichś czas schodząc poniżej poziomu 20000 USD. W sobotę, niedzielę i poniedziałkowy poranek te straty były jednak odrabiane i kurs wrócił powyżej poziomu 22000 USD (+2,74 proc. ok. godz. 9:20).