Niewielkie zmiany cen w oczekiwaniu na wystąpienie przewodniczącego FED

Wczorajsza sesja na rynku akcji w USA przyniosła niewielkie zmiany wartości głównych indeksów (S&P 500 +0,07 proc., DJIA +0,12 proc., Nasdaq Composite -0,11 proc.). Dziś ok. godz. 9:35 cena kontraktów na S&P 500 rosła o 0,16 proc. Dziś o godz. 16-tej przewodniczący Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją Bankową Senatu USA.

Na giełdach Azji i Oceanii lekko przeważały dziś niewielkie zwyżki głównych indeksów. Najsilniejszy - +0,92 proc. – notował tajlandzki SET Index.W Europie brak było dziś rano jakiejś wyraźniejszej tendencji (DAX +0,11 proc., CAC 40 -0,03 proc. ok. godz. 9:40). Wśród składników mWIG-u 40 o10 proc. drożały dziś akcje spółki Benefit Systems, których kurs osiągnął najwyższy poziom od 2021 roku. Swe nowe cykliczne maksima osiągnęły również ceny akcji spółek Dom Development oraz Auto Partner. Wśród składników sWIG-u 80 swe nowe cykliczne maksima ustanowiły dziś kursy akcji spółek Action, Rainbow Tours i Synektik.WIG-20 spadł ok. godz. 9:40 o 0,4 proc. korygując ruch, których wczoraj wyniósł ten indeks do najwyższego poziomu od ponad 2 tygodni.Rentowność 10-letnich obligacji rządu Polski spadła wczoraj poniżej poziomu 6,5 proc. i dziś rano nadal osuwała się w dół (6,376 proc.). Poniżej poziomu 4 proc. pozostawała rentowność amerykańskich 10-latek. Już 3-cią sesję z rzędu rentowność 10-letnich obligacji skarbowych krajów strefy euro nie ustanawia swych nowych 11-letnich maksimów.Do najniższego poziomu od stycznia 2022 spadła wczoraj w Rotterdamie cena kontraktów na węgiel kamienny. Najniżej od sierpnia 2021 były wczoraj ceny kontraktów na gaz ziemny notowanych w Holandii i Wielkiej Brytanii. Kontrakty na ropę naftową nie wykonywały dziś rano większych ruchów (WTI –0,01 proc., Brent -0,01 proc. ok. godz. 9:20). Podobnie było w przypadku kontraktów na amerykański gaz ziemny notowanych na NYMEX-ie (-0,12 proc.). Minimalne spadki notowały również kontrakty na metale szlachetne (złoto -0,15 proc. srebro –0,01 proc., platyna -0,31 proc., pallad -0,56 proc.).Główne pary walutowe nie wykonywały dziś rano znaczących ruchów (EUR/JPY -0,09 proc., USD/JPY -0,14 proc. ok. godz. 9:15).Również w niewielkim stopniu zmieniał się dziś rano kurs polskiego złotego (EUR/PLN -0,07 proc., USD/PLN +0,03 proc. ok. godz. 9:20).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara, który niecałe 2 tygodnie temu odbił się od poziomu oporu wyznaczanego przez szczyt z sierpnia ub.r. spadał w piątek do najniższego poziomu od 15 lutego br., ale od soboty wykonuje niewielkie ruchy (-0,08 proc. dziś rano ok. godz. 9:15).