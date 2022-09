Czy warto mieć ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym zapewnia wsparcie finansowe, gdy swoim zachowaniem wyrządzimy komuś szkodę, np. zniszczymy czyjąś własność. Czy warto mieć taką polisę? Na co zwrócić uwagę przed jej zakupem? Oto porady ekspertów Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Jeżeli sprawca ma ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, odpowiedzialność finansową za spowodowaną przez niego szkodę przejmuje na siebie ubezpieczyciel. Poszkodowany może otrzymać od niego kwotę adekwatną do doznanej krzywdy, przy czym górną granicę wypłaty określa tzw. suma gwarancyjna. To ustalona przy zakupie polisy wartość, do której towarzystwo ubezpieczeniowe chroni swojego klienta. Jeżeli wycena szkody przekracza sumę gwarancyjną, różnicę z własnej kieszeni pokrywa sprawca. Z naszych obserwacji wynika, że OC w życiu prywatnym najczęściej zawierane jest na sumy rzędu 50-80 tys. złotych. Zauważamy jednak, że coraz więcej osób ubezpiecza się w przedziale 100-300 tys. zł – mówi Andrzej Paduszyński, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Jeżeli OC kupowane jest razem z polisą turystyczną, zakres ochrony odpowiada zadeklarowanemu przy wyborze ochrony miejscu pobytu. Warto jednak wiedzieć, że ubezpieczyciele stosują dość ogólny podział na Europę i pozostałe państwa. W tym przypadku ważne jest nie tylko miejsce, którym doszło do szkody, lecz także to, czy zgodnie z przepisami prawa kraju pobytu, turysta jest zobowiązany do pokrycia szkody – tłumaczy Andrzej Paduszyński z Compensy.

Coraz popularniejszym wariantem OC w życiu prywatnym są też rozszerzenia związane z najmem mieszkań. Ubezpieczenie można kupić m.in. dla siebie, jeżeli wynajmuje się od kogoś mieszkanie i w związku z tym ryzykuje się zalaniem sąsiadów. Właściciele nieruchomości mogą z kolei chronić się na wypadek szkód, które wyrządzą swoim lokatorom, jak też zaproponować najemcom ochronę na wypadek szkód, które ci mogą spowodować w związku z pobytem w mieszkaniu – wyjaśnia Andrzej Paduszyński z Compensy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmuje wyrządzone na zdrowiu lub mieniu innych osób szkody, do których doszło z winy ubezpieczonej osoby podczas wykonywania przez nią tzw. czynności życia prywatnego – to codzienne aktywności, niezwiązane z pracą zawodową. Zgodnie z polskim kodeksem cywilnym sprawca szkody powinien ją naprawić. Spoczywa na nim finansowa odpowiedzialność za powstałe straty, a poszkodowany ma prawo, żeby zwrócić się do niego z żądaniem wypłaty zadośćuczynienia za utracone zdrowie lub odszkodowania za straty materialne.Polisa OC w życiu prywatnym działa na zasadzie rozszerzenia podstawowego zakresu ubezpieczenia domu lub mieszkania. Ochronę można również zapewnić sobie tylko na czas wyjazdu za granicę, dzięki dodaniu OC do ubezpieczenia turystycznego. Co trzeba wiedzieć przed zakupem polisy? Poniżej kilka najważniejszych kwestii.Ubezpieczenie najczęściej kojarzone jest z ochroną finansową po zalaniu czyjegoś mieszkania. Słusznie, bo to jedno z podstawowych, choć nie jedyne zdarzenie, które obejmuje ochrona. OC przydaje się także po szkodach wyrządzonych innym podczas uprawiania wszelkiego rodzaju sportów. W tym kontekście warto przede wszystkim wspomnieć o jeździe na rowerze i bardzo popularnych w lecie UTO – urządzeniach transportu osobistego, do których zaliczają się m.in. hulajnogi elektryczne (własne lub wynajmowane). Polisa obejmuje też szkody spowodowane nad wodą, związane z posiadaniem i używaniem np. jachtów, łodzi motorowych czy skuterów wodnych. Ochroną objęte są też szkody, do których doszło w czasie pracy w formie wolontariatu czy podczas wakacyjnego pobytu w hotelu lub pensjonacie.To ważna informacja dla osób wyjeżdżających za granicę – OC w życiu prywatnym, choć rozszerza ubezpieczenie nieruchomości znajdującej się w Polsce, zapewnia posiadaczowi polisy ochronę na całym świecie. Dzięki temu np. odpowiedzialność za potrącenie pieszego podczas jazdy na rowerze poza krajem przejmuje na siebie ubezpieczyciel.Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone przez ubezpieczoną osobę, jak również przez pozostające pod jej opieką dzieci do 13. roku życia. Wybierając polisę warto sprawdzić, czy zakład ubezpieczeń uwzględnia szkody, do których doszło pod bezpośrednim nadzorem dorosłych – nie zawsze tak jest. OC w życiu prywatnym obejmuje także szkody wyrządzone przez zwierzęta. Przede wszystkim domowe (w tym psy ras uznawanych za niebezpieczne), ale też konie wykorzystywane do celów rekreacyjnych czy… pszczoły (szkody związane z posiadaniem pasiek).Zdarza się, że roszczenia od poszkodowanych trafiają na drogę sądową. Dlatego warto wiedzieć, że OC w życiu prywatnym zarówno pokrywa roszczenia osób trzecich, jak i obejmuje zwrot poniesionych przez ubezpieczoną osobę kosztów ochrony prawnej: wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe wszystkich instancji, koszty poniesione przez poszkodowanego, jeżeli sprawca zobowiązany jest do ich pokrycia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.Standardowa ochrona obejmuje szkody, do których doszło w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Polisę można u niektórych ubezpieczycieli rozbudować o elementy, które daleko wykraczają poza tak opisane aktywności. OC może obejmować np. szkody wyrządzone w mieniu służbowym (najlepszy tego przykład to zalany wodą służbowy laptop), związane z używaniem m.in. dronów, latawców czy motolotni oraz prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego (np. zniszczenie przedmiotów należących do gości).