Negatywne skutki wydatków świątecznych odczuwa niemal połowa Polaków

Rozpoczął się Nowy Rok. Z badania wykonanego na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że zaczął się niezbyt dobrze dla niemal połowy Polaków, którzy odczują skutki nadmiernych wydatków świątecznych. Jak to wpłynie na zadłużenie Polaków, które wynosi prawie 78,3 mld zł?

Negatywne skutki nadmiernych zakupów świątecznych odczuje 47 proc. osób, z czego 22 proc. do miesiąca, a 19 proc. aż do 3 miesięcy.

W styczniu oraz w lutym będzie już wiadomo jak dla budżetów domowych zakończył się grudzień. Z pewnością rozsądne zarządzanie finansami pozwoli uniknąć wpisu do rejestru dłużników. Tylko w pierwszym kwartale 2022 roku do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor trafiło prawie 21 tys. niesolidnych płatników, to prawie tyle co w całym roku, a zaległości nowych i wpisanych już wcześniej dłużników wzrosły o ponad 3,7 mld zł. W jakim stopniu na tę zmianę wpłynęły święta i grudniowe wydatki, trudno stwierdzić, ale na pewno ich spiętrzenie to jedna z głównych przyczyn kłopotów finansowych Polaków. Należy też pamiętać, że wierzyciel ma prawo wpisać do BIG osobę, która opóźnia płatności o min. 30 dni i na co najmniej 200 zł – przypomina Sławomir Grzelczak, Prezes BIG InfoMonitor.

Spłata długów w 2023 roku – priorytetem dla co 8. osoby

Rok 2022 był dla naszych finansów trudny, a kolejny może być jeszcze trudniejszy. Nie dziwi zatem, że postanowienia noworoczne w tej sferze nie należą do najczęstszych. Szanse na uporanie się z zaległymi zobowiązaniami maleją wraz ze wzrostem kosztów życia, dlatego dłużnicy nawet nie podejmują próby poradzenia sobie z nimi. Gdy dla wielu Polaków priorytetem stały się codzienne wydatki związane chociażby z zakupami żywności, temat długów schodzi na dalszy plan. Dodatkowo trudna sytuacja gospodarcza, której wszyscy doświadczaliśmy w 2022 roku, będzie miała istotny wpływ na nasze wyniki finansowe w ciągu całego 2023 roku – zaznacza Sławomir Grzelczak, Prezes BIG InfoMonitor.

Z badania wykonanego na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że 47 proc. Polaków (o 3 proc więcej niż w 2021 roku) odczuje skutki nadmiernych wydatków świątecznych w Nowym Roku. Z tego 22 proc. osób będzie je odczuwać do miesiąca, a 19 proc. od 2 do 3 miesięcy. Nieznacznie powiększyła się także grupa ankietowanych, której problemy finansowe będą towarzyszyć jeszcze dłużej, bo w przypadku 4 proc. badanych od 4 do 6 miesięcy, a 2 proc. nawet powyżej pół roku. Kłopotów finansowych niezależnie od długości ich trwania doświadczy większa grupa kobiet niż mężczyzn. Wskaźnik osób wskazujących, że nie odczuwają skutków nadmiernych wydatków świątecznych spadł z poziomu 44 proc. w 2021 roku do 35 proc. w 2022 roku.Wg danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK na koniec listopada br. zaległe zobowiązania 2 682 475 niesolidnych płatników wyniosły prawie 78,3 mld zł. W ciągu 11 miesięcy 2022 roku liczba dłużników zwiększyła się o 20 813 osób, a zaległości pozakredytowe i kredytowe wzrosły w sumie o prawie 5,8 mld zł.Początek roku to również okazja do przygotowania postanowień noworocznych – obok tych najczęstszych związanych z chęcią zwrócenia większej uwagi na zdrowie, kondycję i czas przeznaczany dla bliskich – znajduje się również potrzeba oszczędzania i uporządkowania domowych finansów. Jak wynika z badania przeprowadzonego dla Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor, 13 proc. Polaków w ramach postanowień noworocznych planuje spłatę zaległych zobowiązań, w tym 11 proc. spłatę rat kredytów i pożyczek, 2 proc. rachunków a 3 proc. długów u rodziny lub znajomych. 79 proc. Polaków uważa, że nie posiada zaległych zobowiązań, a pozostałe 8 proc. to osoby które, choć posiadają długi , to nie planują ich spłacić, gdyż nie są w stanie.