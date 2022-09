Cena kontraktów na prawa do emisji dwutlenku węgla w UE najniżej od marca

Amerykanie wczoraj świętowali "Dzień pracy", a dziś rano wznowione notowania kontraktów terminowych na główne indeksy rynku akcji w USA lekko rosły (S&P 500 +0,37 proc., DJIA +0,26 proc., Nasdaq 100 +0,53 proc. ok. godz. 10:05).

Na rynkach akcji Azji i Oceanii przeważały dziś wzrosty głównych indeksów. Najsilniejszy - o 1,36 proc. - notował Shanghai Composite, a Shanghai B-Share osiągnął najwyższy poziom od ponad 3 lat. Lekko spadały tylko Hang Seng, nowozelandzki NZX50 oraz australijski All Ordinaries.Na giełdach w Europie również przeważały lekkie wzrosty (DAX +0,37 proc., CAC 40 +0,15 proc. ok. godz. 10:10).Ten trend nie udzielił się GPW, gdzie WIG-20 spadał po godz. 10-tej o 0,72 proc. Wśród składników sWIG-u swe nowe przynajmniej roczne minimum osiągnęły dziś kursy akcji Serinusa i Stalexportu.Rosły dziś w Europie i USA rentowności 10-letnich obligacji skarbowych. Rentowność 10-latek polskiego rządu utrzymywała się powyżej poziomu 6 proc. (6,159 proc.).Poranne zmiany cen kontraktów na ropę naftową były niewielkie (WTI +0,38 proc., Brent -0,07 proc.). Wczoraj silnie – o ponad 15 proc. - odbiły w górę ceny kontraktów na gaz ziemny w Europie. Do najniższego poziomu od marca spadły ceny kontraktów na prawa do emisji dwutlenku węgla w UE.Euro zyskiwało dziś ok. godz. 9:50 0,49 proc. względem amerykańskiego dolara, ale pozostawało poniżej poziomu parytetu. USD stanowił dziś swe nowe cykliczne maksima względem chińskiego juana, japońskiego jena, koreańskiego wona, malezyjskiego ringitta, tajwańskiego dolara, bułgarskiego lewa i chorwackiej korony.W ślad za euro umacniał się dziś rano polski złoty (EUR/PLN -0,17 proc., USD/PLN 0,66 proc. ok. godz. 9:55).Kurs Bitcoina względem amerykańskiego dolara próbował dziś wrócić powyżej poziomu 20000 USD, ale ok. 9:50 ponownie był poniżej tego poziomu (+0,71 proc.).