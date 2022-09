Kurs EUR/USD był dziś poniżej poziomu 0,99

Kurs euro względem dolara osiągnął dziś rano swój najniższy od 2002 roku poziom spadając poniżej poziomu 0,99. Po godz. 8-ej naszego czasu przyszło odbicie, które wyniosło kurs ponownie powyżej poziomu 0,99. Ok. godz. 9:40 kurs EUR/USD spadał o 0,35 proc.

Amerykański dolar osiągnął dziś swe nowe cykliczne maksima również względem chińskiego juana, koreańskiego wona, filipińskiego peso, tajwańskiego dolara, duńskiej korony, brytyjskiego funta, islandzkiej korony, szwedzkiej korony i południowoafrykańskiego randa.Polski złoty był stabilny względem euro (0 proc. ok. godz. 9:40) i tracił względem dolara (+0,35 proc.).Kurs Bitwcoina względem amerykańskiego dolara był dziś rano znowu poniżej poziomu 20000 USD (-0,67 proc. ok. godz. 9:40) , ale nadal trzymał się w obrębie wąskiej konsolidacji trwającej już 9-ty dzień.Kontrakty na ropę naftową drożały dziś rano o ponad 2 proc. W piątek cena kontraktów na gaz ziemny notowanych w Holandii spadała o 10 proc., ale decyzja Gazpromu o przedłużeniu zamknięcie Nord Stream 1 ponownie wzbudziła nerwowość na tym rynku.W piątek główne indeksy amerykańskiego rynku akcji spadły o nieco ponad 1 proc. (S&P 500 -1,07 proc., DJIA -1,07 proc., Nasdaq Composite -1,11 proc.). Dziś rano kontrakty na amerykańskie indeksy notowały niewielkie zmiany.Na giełdach Azji i Oceanii brak dziś było dominującej tendencji. Najsilniejszy wzrost – o 0,82 proc. – notował filipiński PSEi, zaś najsilniej o – 1,36 proc. – spadał Hang Seng, który zamknął się na najniższym od marca poziomie.Ze względu na kolejne perturbacje na rynku gazu ziemnego słaba była dziś rano duża część rynków akcji w Europie. Najsilniejszy spadek notował ok. godz. 9:55 niemiecki DAX (-2,83 proc.).WIG-20 tracił ok. 9:55 1,15 proc. Wśród składników WIG-u 20 swe nowe cykliczne minimum notowały dziś rano ceny akcji banku Pekao. Spadały – choć w mniejszy stopniu – również pozostałe główne indeksy GPW.Na rynkach 10-letnich obligacji skarbowych w Europie dominowały dziś lekkie wzrosty rentowności. Rentowność 10-latek polskiego rządu oscylowała na granicy 6 proc.