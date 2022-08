Gdy drożeje prąd: jak obniżyć zużycie energii?

Energia elektryczna drożeje, a doniesienia, które napływają z mediów, nie pozostawiają właściwie złudzeń – w nadchodzącym roku rachunki za prąd mogą okazać się nawet dwukrotnie wyższe. Kwota, którą przyjdzie nam zapłacić może zatem skutecznie wydrenować nasz budżet domowy. Jak ograniczyć zużycie energii?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile energii elektrycznej może zużywać trzyosobowa rodzina?

Jak sprawdzić, jakie zużycie energii realnie generuje domowy sprzęt AGD?

Które ze sprzętów domowych zużywają najwięcej energii?

Prąd coraz bardziej luksusowy

Aktualne ceny prądu są bardzo wysokie, a już wiemy, że w tym roku najprawdopodobniej czekają nas kolejne podwyżki. Co gorsza – już mówi się, że w kolejnym roku ceny energii elektrycznej mogą osiągnąć nawet swoją dwukrotną wartość. Na taką sytuację wpływ mają między innymi rekordowo wysokie ceny węgla oraz jego niedobory na rynku – prognozuje Marcin Szulc Dyrektor ds. Handlowych i Rozwoju Biznesu w Cofidis Polska.

Energia elektryczna w naszym domu

Różne tryby użytkowania sprzętu, obciążenie czy nawet wiek urządzenia mają wpływ na rzeczywisty pobór energii. Wszystko uzależnione jest też od intensywności korzystania z danego sprzętu lub wad/uszkodzeń, które na co dzień tolerujemy, a które nadprogramowo pożerają prąd. Ważny jest bieżący monitoring rachunków i realnego zużycia energii elektrycznej, a kiedy nadejdzie „ten moment” podjęcie decyzji o wymianie urządzenia. Aby zakup możliwie sprawnie się zwrócił, warto postawić na sprzęt możliwie najwyższej klasy energetycznej – dodaje ekspert z Cofidis Polska.

W stronę elektro-oszczędności

Kliknij, aby powiekszyć fot. ratmaner - Fotolia.com Ceny prądu w górę Trzyosobowa rodzina może zużywać 2400 kWh energii elektrycznej, za które zapłaci ok. 1970 zł rocznie

Nie czekajmy na moment, aż dany sprzęt odmówi posłuszeństwa. Jeśli urządzenie zużywa dużo prądu, to warto rozejrzeć się za godnym następcą. Kierujmy się przy wyborze klasą energetyczną – tym bardziej, że w perspektywie najbliższych dwóch lat z pewnością – ceny prądu będą rosły. Jeśli sam zakup jest dużym obciążeniem dla naszego budżetu, można wesprzeć się zakupem ratalnym lub kredytem gotówkowym. W dłuższej perspektywie poniesione koszty powinny się zwrócić – podsumowuje Marcin Szulc z Cofidis Polska.

Chcesz sprawdzić, ile prądu realnie zużywa twoje urządzenie? Podpowiadamy jak to zrobić!

Odłącz od prądu możliwie jak najwięcej urządzeń na godzinę – sprawdź przed i po stan licznika. Odlicz różnicę – ona stanowi nasze B (standard). Sprawdź stan licznika (3). Na kolejną godzinę włącz urządzenie, którego zużycie prądu chcesz sprawdzić. Jeśli jest to pralka, suszarka lub zmywarka – załaduj ją i ustaw na maksymalny tryb pracy. Po godzinie sprawdź stan licznika. Odejmij od ostatniego odczytu (3) aktualny pomiar licznika. To jest nasze Z (zużycie).

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w 2020 r. zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na mieszkanie wyniosło ok. 1998,4 kWh. Obecnie 1 kWh kosztuje od 0,76 – 0,82 zł. Zakładając, że zużycie energii na przestrzeni tego czasu nie zmieniło się, a ceny prądu również pozostaną bez zmian, to możemy spodziewać się, że za 2022 r. zapłacimy rachunek w wysokości ok. 1519-1639 zł.Oczywiście są to uśrednione dane, bo zużycie energii uzależnione jest od rodzaju mieszkania, jego wielkości, liczby mieszkańców, sprzętu i zastosowanych rozwiązań. Przyjmuje się, że jednoosobowe gospodarstwo domowe może zużywać od 900 kWh do 1400 kWh prądu rocznie, a każda kolejna osoba w tym gospodarstwie, to dodatkowe ok. 500 kWh. W Polsce przyjmuje się, że w jednym gospodarstwie domowym zamieszkuje średnio 2,5 osoby, co wynika z dominującego modelu 2+1 .Zatem według tych norm trzyosobowa rodzina może zużywać 2400 kWh energii elektrycznej, za które zapłaci ok. 1970 zł rocznie. Minimalna stawka wynagrodzenia netto w Polsce wynosi 13,91 zł. Zatem by pokryć taki rachunek, osoba zarabiająca najniższą stawkę godzinową musi pracować 142 godziny.PGNiG przygotowało zestawienie sprzętów domowych, które zużywają najwięcej energii. W top 5 znalazły się płyta indukcyjna, piekarnik elektryczny, lodówka, czajnik elektryczny oraz zmywarka. W zależności od wyposażenia danego domu – z pewnością także w ścisłej piątce – mógłby się znaleźć również bojler elektryczny i wszelkie grzejniki elektryczne.Dla przykładu piekarnik elektryczny o maksymalnej mocy 2500 W przy nagrzewaniu do 200 stopni Celsjusza zużyje około 2000 W. Zakładając codzienne używanie tego sprzętu przez około 60 minut, trzeba liczyć się z około 30-minutowym codziennym nagrzewaniem urządzenia. W takim przypadku roczne zużycie prądu, tylko przy tym sprzęcie, wynosi 365 kWh. Przy aktualnych stawkach za prąd należy liczyć się z kosztem około 300 zł w skali roku za użytkowanie tylko tego urządzenia.To na co warto zwrócić szczególną uwagę, to fakt, że tego typu zestawienia tworzone są na podstawie nowych produktów i deklaracji producentów co do zużycia energii. Sprzęty w naszych domach już takie w zdecydowanej większości nie są. Użytkowanie lodówki stanowi ok. 28% energii wykorzystywanej w naszych domach. W swoich mieszkaniach mamy też stare – nawet 10-letnie lodówki, które mogą zużywać aż 100% więcej prądu niż nowe sprzęty!Odpowiedzią na zapotrzebowanie elektryczne i receptą na wysokie rachunki za prąd jest postawienie na mikroinstalacje Są one w stanie wygenerować tyle energii, że pokryje ona pełne zapotrzebowanie domu. Takie rozwiązania są wspierane także przez państwo, w związku z czym można ubiegać się o dofinansowanie inwestycji w ramach programu Mój Prąd 4.0. lub zewnętrznych instytucji finansowych, które przygotowały liczne oferty kredytowe na przedsięwzięcia tego typu. Wciąż jednak nie wszyscy mogą sobie pozwolić na takie rozwiązania – chociażby z powodów infrastrukturalnych.Mniej obciążającą pod względem budżetu, jest wymiana poszczególnych sprzętów AGD/RTV, które pobierają najwięcej energii. W aktualnej ofercie elektromarketów jest szeroki wybór urządzeń gospodarstwa domowego z różnych półek cenowych. Bardzo istotnym parametrem, który warto wziąć pod uwagę, jest klasa energetyczna, która określa zużycie prądu. Im wyższa klasa energetyczna, tym lepiej – szybciej zwróci się zakup.Od Z (zużycia) odejmij B (bazę). Wynik, który otrzymujesz to realne, rzeczywiste zużycie energii przez twój sprzęt. Aby obliczyć, ile kosztuje cię roczne korzystanie z tego urządzenia wystarczy, że określisz ile godzin dziennie z niego korzystasz. Wówczas rzeczywiste zużycie energii należy pomnożyć przez liczbę godzin a to jeszcze razy 365, a następnie przez stawkę 1 kWh.Otrzymany wynik to roczny koszt korzystania z tego urządzenia.